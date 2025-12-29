TV360 sở hữu trọn gói bản quyền các giải đấu AFC giai đoạn 2026–2029

TV360 – nền tảng giải trí của Viettel Telecom – chính thức sở hữu quyền truyền thông và khai thác phát sóng toàn bộ hệ thống giải đấu thuộc Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) tại Việt Nam giai đoạn 2026-2029.

Theo thỏa thuận, TV360 là đơn vị duy nhất được AFC cấp quyền phát sóng các giải đấu ở mọi cấp độ, từ đội tuyển quốc gia, bóng đá trẻ, bóng đá nữ, futsal đến các giải cấp câu lạc bộ, trên tất cả các hạ tầng truyền dẫn. Tổng cộng, dự kiến có 1.222 trận đấu được phát sóng trong 4 mùa giải, trong đó khoảng 95 trận có sự tham gia của các đại diện bóng đá Việt Nam.

TV 360 chính thức sở hữu trọn gói bản quyền phát sóng các giải đấu thuộc Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC) giai đoạn 2026 - 2029, mang đến cho khán giả Việt Nam cơ hội theo dõi đầy đủ các giải đấu đỉnh cao của bóng đá châu lục trên đa nền tảng.

Các giải đấu đáng chú ý gồm: Vòng chung kết (VCK) Asian Cup 2027, VCK Asian Cup nữ 2026, VCK U23 châu Á, VCK futsal châu Á các mùa 2026 và 2028; cùng hệ thống các giải trẻ U20, U17 nam và nữ. Ở cấp câu lạc bộ, TV360 sẽ phát sóng các giải đấu hàng đầu của AFC như: AFC Champions League Elite, AFC Champions League Two và AFC Women’s Champions League từ giữa mùa giải 2025 - 2026 đến hết mùa 2028 - 2029.

Việc sở hữu trọn gói bản quyền AFC giúp hình thành một địa chỉ xem bóng đá châu Á thống nhất, đa nền tảng cho khán giả Việt Nam, đáp ứng xu hướng tiêu thụ nội dung số hiện đại và góp phần mở rộng khả năng tiếp cận các giải đấu đỉnh cao của bóng đá châu lục.

Khánh Thy