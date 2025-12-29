Dự báo thời tiết các ngày dịp nghỉ Tết Dương lịch 2026

Thời tiết dịp Tết Dương lịch có rét ở Bắc Bộ và mưa dông cục bộ tại trung và Nam Bộ, kèm dự báo sương mù, mưa rải rác và nhiệt độ thấp nhất từ 11-17°C.

Khu vực Bắc Bộ trời rét. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm 28 và ngày 29/12, không khí lạnh duy trì khiến thời tiết Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục rét, sáng sớm có sương mù, mưa rải rác vài nơi.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối mưa dông vài nơi. Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù; gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, có nơi dưới 12 độ C; cao nhất 18-21 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 23 độ C.

Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù; gió nhẹ. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại, nhiệt độ có nơi dưới 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ C, có nơi trên 22 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế có mưa, mưa rào vài nơi; phía Bắc sáng sớm có sương mù. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, cao nhất 22-25 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ phía Bắc có mưa rào vài nơi; phía Nam có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; cao nhất phía Bắc 24-27 độ C, phía Nam 26-28 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, có nơi dưới 16 độ C; cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất miền Đông 20-23 độ C, miền Tây 23-25 độ C; cao nhất 30-33 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi; sáng sớm xuất hiện sương mù cục bộ. Gió nhẹ, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ C, cao nhất 21-23 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C, cao nhất 30-32 độ C.

Nhận định về diễn biến thời tiết dịp nghỉ Tết Dương lịch 2026, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Nguyễn Văn Hưởng cho biết, nhiều khu vực có mưa dông, cục bộ có nơi mưa to, riêng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ sáng sớm có sương mù, trời tiếp tục rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ dưới 11 độ C.

Cụ thể, khu vực Bắc Bộ ngày 31/12/2025-1/1/2026, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, riêng khu vực Đông Bắc Bộ từ đêm 31/12/2025-1/1/2026 có mưa, mưa nhỏ rải rác, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20-24 độ C, có nơi trên 24 độ C;

Riêng khu vực Đông Bắc ngày 1/1/2026 có nhiệt độ từ 19-22 độ C. Từ ngày 2-4/1/2026, có mưa vài nơi, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 12-16 độ C, vùng núi có nơi dưới 11 độ C. Nhiệt độ cao nhất 18-22 độ C, có nơi trên 22 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Huế ngày 31/12/2025-1/1/2026 có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, riêng phía Bắc ngày 1/1/2026 có mưa, mưa nhỏ rải rác; phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 16-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C, có nơi trên 24 độ C. Từ ngày 2-4/1/2026, phía Bắc mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 13-16 độ C, phía Nam 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 19-23 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ ngày 31/12/2025-1/1/2026, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 20-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 23-27 độ C, phía Nam 27-31 độ C. Từ ngày 2-4/1/2026, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to, phía Bắc trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 19-22 độ C, phía Nam 22-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 23-26 độ C, phía Nam 27-30 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ từ 31/12/2025-4/1/2026, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 15-19 độ C, có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Nam Bộ từ 31/12/2025-4/1/2026, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 21-25 độ C, miền Đông có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Trưởng phòng Nguyễn Văn Hưởng khuyến cáo, mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Mưa dông thường gây ra các hiện tượng dông, lốc, sét... tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của người dân. Lốc xoáy thường xảy ra cùng với những cơn dông mạnh. Khi có các thông tin cảnh báo mưa dông, người dân cần tránh trú ở những nơi an toàn tại các công trình xây dựng kiên cố.

Theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, để chủ động ứng phó, phòng, chống rét đậm, rét hại, các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo về diễn biến gió mùa Đông Bắc, tình hình rét và thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền cơ sở, nhân dân chủ động phòng tránh; rà soát phương án ứng phó với rét; hướng dẫn bảo đảm sức khỏe cho người dân, khuyến cáo không dùng bếp than sưởi ấm trong phòng kín để tránh thiệt hại về người.

Đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn các hộ chăn nuôi củng cố chuồng trại, che chắn giữ ấm, dự trữ thức ăn; phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm; hướng dẫn các biện pháp bảo đảm an toàn cho sản xuất lúa, rau màu, cây trồng khác...

Nguồn TTXVN