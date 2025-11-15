Thời tiết ngày 15/11: Không khí lạnh tăng cường gây mưa lớn diện rộng, Bắc Bộ chuyển rét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 15/11, khối không khí lạnh mạnh tiếp tục di chuyển xuống phía Nam và dự kiến gây biến động thời tiết trên diện rộng trong những ngày tới.

Khoảng ngày 17/11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó lan sang Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5. Từ ngày 17-18/11, Bắc Bộ xuất hiện mưa rải rác; đêm 17/11, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển rét, vùng núi cao có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C, vùng núi dưới 10 độ C. Tại Hà Nội, thời tiết chuyển rét từ đêm 17/11, nhiệt độ thấp nhất 13-15 độ C.

Do tác động đồng thời của không khí lạnh tăng cường và nhiễu động gió Đông trên cao, khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa xuất hiện mưa lớn liên tục từ 15-18/11. Ngày 15/11, Hà Tĩnh đến Đà Nẵng có mưa 10-30mm, cục bộ trên 50mm. Từ đêm 15/11 đến đêm 16/11, Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng, phía Đông Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa to đến rất to 100-200mm, cục bộ trên 300mm; Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị mưa 60-100mm, cục bộ trên 200mm.

Không khí lạnh tăng cường gây mưa lớn diện rộng.

Từ ngày 17-18/11, mưa lớn dồn dập xảy ra tại Huế, Đà Nẵng, phía Đông Quảng Ngãi và Gia Lai với lượng mưa 200-450mm, nơi cao trên 550mm. Tổng lượng mưa cả đợt tại một số khu vực có thể đạt 300-600mm, cục bộ vượt 800mm. Từ 19/11, mưa lớn còn tiếp diễn từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa. Tại Nam Bộ, từ 16-18/11, xuất hiện mưa vừa và dông, cục bộ mưa rất to 50-100mm, có nơi trên 150mm.

Mưa lớn kéo dài tiềm ẩn nguy cơ ngập úng vùng trũng thấp, đô thị và khu công nghiệp; lũ quét trên các sông suối nhỏ; sạt lở đất tại khu vực đồi núi. Cấp độ rủi ro thiên tai trên đất liền ở mức 1, riêng Huế, Đà Nẵng, phía Đông Quảng Ngãi và Gia Lai ở mức 2.

Trên biển, ngày và đêm 15/11, Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; vùng biển từ Đà Nẵng đến Cà Mau và phía Tây Nam Biển Đông có gió cấp 6, giật cấp 7-8, biển động mạnh. Nhiều khu vực có mưa dông, nguy cơ lốc xoáy và gió giật mạnh. Đêm 15/11, Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Huế gió cấp 5-6, giật cấp 7; biển động.

Ngày và đêm 16/11, Bắc Biển Đông tiếp tục có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng 3-5m. Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển ở mức 2. Tàu thuyền hoạt động tại các vùng biển nói trên được khuyến cáo hết sức thận trọng do gió mạnh, sóng lớn và dông lốc bất thường.

Từ tối và đêm 17/11, Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9; sóng cao 3-5m, biển động mạnh. Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 9-10; sóng cao 4-6m. Từ ngày 18/11, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió mạnh lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng cao 4-6m.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội ngày ít mây, trời nắng; đêm có mây, không mưa. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-28 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ ngày ít mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, ngày nắng; đêm có mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế phía Bắc ngày có mây, trời nắng; đêm nhiều mây, có mưa vài nơi. Phía Nam nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào và có nơi có dông; đêm có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ phía Bắc nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông; phía Nam có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C; phía Nam có nơi 30-32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.

Nguồn baotintuc.vn