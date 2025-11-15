Báo và PT-TH Phú Thọ đoạt giải Nhì Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam” năm 2025

Tối 14/11, tại Nhà hát Âu Cơ (Hà Nội), Bộ GD&ĐT phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, Bộ VH-TT&DL và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ trao Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam” năm 2025. Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Kim Sơn – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; Lê Hải Bình – Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ VH-TT&DL; cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương và tác giả đoạt giải.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn cùng nhóm tác giả Báo và PT-TH Phú Thọ đạt Giải B Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam” năm 2025.

Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam” là hoạt động thường niên nhằm tôn vinh những tác phẩm báo chí có đóng góp tích cực cho sự nghiệp giáo dục, lan tỏa giá trị nhân văn và phản ánh sinh động những đổi mới của ngành. Năm 2025, Ban Tổ chức nhận hơn 800 tác phẩm thuộc bốn loại hình báo chí; có 82 tác phẩm vào vòng chung khảo. Hội đồng chung khảo đã lựa chọn trao 4 giải Nhất, 8 giải Nhì, 12 giải Ba, 36 giải Khuyến khích và vinh danh 2 nhân vật tiêu biểu.

Đại diện nhóm tác giả Báo và PT-TH Phú Thọ (đứng thứ hai từ trái sang) nhận giải Nhì từ Ban tổ chức.

Nhóm tác giả Báo và PT-TH Phú Thọ với tác phẩm đạt Giải Nhì Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam” năm 2025.

Trong số các tác phẩm xuất sắc được vinh danh, Báo và PT-TH Phú Thọ đạt giải Nhì với tác phẩm phát thanh chuyên đề “Chắp cánh ước mơ học trò vùng cao” của nhóm tác giả Bùi Thị Yến - Trần Thị Hoa - Nguyễn Thị Thảo Quyên - Nguyễn Trần Nhật - Phan Thị Nội Hà - Lưu Thị Hoa. Tác phẩm gây ấn tượng bởi tính nhân văn sâu sắc, phản ánh chân thực những thầy cô giáo ở vùng cao Phú Thọ miệt mài gieo mầm tri thức trong điều kiện còn nhiều khó khăn; đồng thời lan tỏa tinh thần sẻ chia, khích lệ cộng đồng chung tay nâng bước học sinh dân tộc thiểu số đến trường.

Giải thưởng năm nay đánh dấu lần thứ tám được tổ chức, tiếp tục khẳng định vai trò đồng hành của báo chí với sự nghiệp giáo dục, góp phần tôn vinh những giá trị tốt đẹp và khơi dậy niềm tin, khát vọng đổi mới trong toàn xã hội.

Minh Vũ