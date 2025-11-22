Báo Phú Thọ: Mời đọc Báo Phú Thọ Cuối tuần phát hành ngày 22-11-2025

Xoa dịu, sẻ chia với nỗi đau da cam

2025-11-22 18:31:00 baophutho.vn Gần nửa thế kỷ sau khi chiến tranh lùi xa, nhưng nỗi đau mang tên chất độc da cam/Dioxin (CĐDC/Dioxin) vẫn âm thầm để lại những hệ lụy xuyên...

1.200 công nhân được trang bị kiến thức mới về an toàn giao thông

2025-11-22 17:58:00 baophutho.vn Chiều 22/11, tại Công ty TNHH Phú Thọ Matsuoaka (Khu công nghiệp Phú Hà), Liên đoàn lao động tỉnh phối hợp với Nhà Văn hoá lao động tỉnh, Phòng...

Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và giao lưu nghệ thuật...

2025-11-22 11:48:00 baophutho.vn Ngày 22/11, Nhà Văn hoá lao động Tỉnh phối hợp với Công đoàn Việt Trì tổ chức chương trình tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và giao...

Xã Thung Nai khai thác tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch

2025-11-22 08:04:00 baophutho.vn Từ vùng đất có cảnh sắc “sơn thủy hữu tình” - nơi lòng hồ sông Đà và bản sắc văn hoá Mường độc đáo, xã Thung Nai đang từng bước đánh thức tiềm...

Thời tiết ngày 22/11: Từ Đắk Lắk đến Khánh Hòa vẫn ngập lụt, nguy...

2025-11-22 07:03:00 Ngập lụt vẫn diễn ra tại các tỉnh/thành phố từ Đắk Lắk đến Khánh Hòa; nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc các tỉnh/thành phố từ Đắk Lắk...

Người giữ lửa sân khấu kịch

2025-11-22 06:42:00 baophutho.vn Là một trong những điển hình tiên tiến được vinh danh tại Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Phú Thọ lần thứ I, giai đoạn 2025 - 2030, diễn viên...