Báo Phú Thọ: Mời đọc Báo Phú Thọ Cuối tuần phát hành ngày 22-11-2025

{title}
{publish}
{head}
Đức Anh
baophutho.vn Gần nửa thế kỷ sau khi chiến tranh lùi xa, nhưng nỗi đau mang tên chất độc da cam/Dioxin (CĐDC/Dioxin) vẫn âm thầm để lại những hệ lụy xuyên...
baophutho.vn Chiều 22/11, tại Công ty TNHH Phú Thọ Matsuoaka (Khu công nghiệp Phú Hà), Liên đoàn lao động tỉnh phối hợp với Nhà Văn hoá lao động tỉnh, Phòng...
baophutho.vn Ngày 22/11, Nhà Văn hoá lao động Tỉnh phối hợp với Công đoàn Việt Trì tổ chức chương trình tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và giao...
baophutho.vn Từ vùng đất có cảnh sắc “sơn thủy hữu tình” - nơi lòng hồ sông Đà và bản sắc văn hoá Mường độc đáo, xã Thung Nai đang từng bước đánh thức tiềm...
Ngập lụt vẫn diễn ra tại các tỉnh/thành phố từ Đắk Lắk đến Khánh Hòa; nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc các tỉnh/thành phố từ Đắk Lắk...
baophutho.vn Là một trong những điển hình tiên tiến được vinh danh tại Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Phú Thọ lần thứ I, giai đoạn 2025 - 2030, diễn viên...
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 22/11, nhiều nơi ở phía Đông Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa tiếp tục có mưa, có điểm mưa to. Hoàn lưu nhiễu động gió Đông...