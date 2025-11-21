Đại hội Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 21/11, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2025-2030 (Đại hội điểm công đoàn cơ sở của Công đoàn phường Phúc Yên). Dự Đại hội có lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh và lãnh đạo phường Phúc Yên.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh tặng hoa chúc mừng Công đoàn Bệnh viện đa khoa Phúc Yên.

Lãnh đạo phường Phúc Yên tặng hoa chúc mừng Công đoàn Bệnh viện đa khoa Phúc Yên.

Nhiệm kỳ 2023 - 2025, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên đã phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, linh hoạt trong hoạt động. Phong trào viên chức, người lao động và hoạt động Công đoàn được nhiều kết quả quan trọng, góp phần hoàn thành và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ của bệnh viện, được các cấp ủy Đảng, chính quyền, Công đoàn cấp trên ghi nhận, khen thưởng. Qua phong trào đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc, điển hình tiên tiến; nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật áp dụng trong thực tiễn đạt hiệu quả cao. Hoạt động công đoàn ngày càng đi vào nền nếp, hiệu quả thiết thực, đại diện bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, chăm lo đời sống của đoàn viên.

Với những kết quả đạt được, Công đoàn Bệnh viện và nhiều đoàn viên được Bộ Y tế, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, UBND tỉnh tặng Bằng khen, Công đoàn ngành tặng Giấy khen.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Công đoàn Bệnh viên Đa khoa Phúc Yên.

Nhiệm kỳ 2025-2030, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên đã đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, trong đó phấn đấu 100% đoàn viên công đoàn được tuyên truyền, học tập nắm vững chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các chỉ thị, nghị quyết của công đoàn cấp trên; 100% đoàn viên đạt lao động tiên tiến trở lên; hằng năm giới thiệu từ 15 - 25 đoàn viên ưu tú cho tổ chức...

Ban Chấp hành Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên ra mắt Đại hội.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 13 đồng chí.

Thuý Hường