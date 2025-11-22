Xã Thung Nai khai thác tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch

Từ vùng đất có cảnh sắc “sơn thủy hữu tình” - nơi lòng hồ sông Đà và bản sắc văn hoá Mường độc đáo, xã Thung Nai đang từng bước đánh thức tiềm năng du lịch để trở thành điểm đến hấp dẫn trong bản đồ du lịch. Cùng với cảnh quan thiên nhiên độc đáo, sự năng động của chính quyền và người dân đang góp phần hình thành diện mạo mới cho vùng du lịch sinh thái – văn hóa – tâm linh đầy triển vọng này.

Bến cảng Thung Nai - nơi đón khách du lịch trải nghiệm lòng hồ sông Đà.

Một ngày đầu Thu, chị Nguyễn Thị Huyền, du khách đến từ Hà Nội đứng bên bến tàu Thung Nai không giấu nổi sự ngỡ ngàng trước vẻ đẹp mênh mang của lòng hồ sông Đà. Chị Huyền chia sẻ: “Tôi từng đi nhiều nơi nhưng cảnh sắc Thung Nai khiến tôi thực sự ấn tượng. Giữa mặt hồ xanh biếc, những đảo nhỏ nhấp nhô như vịnh Hạ Long trên núi. Người dân thân thiện, món ăn dân dã mà đậm đà, đúng là nơi đáng để trở lại”.

Du khách trải nghiệm bản sắc văn hoá Mường.

Những năm gần đây, Thung Nai đã trở thành cái tên quen thuộc trong các tour du lịch khám phá lòng hồ Hòa Bình. Sau khi sáp nhập ba xã Thung Nai, Bình Thanh và Bắc Phong, địa phương mới có diện tích hơn 86km2, dân số khoảng 10.600 người, sở hữu cảnh quan thiên nhiên phong phú: Núi đá, sông hồ, thung lũng và các bản làng dân tộc Mường xen kẽ. Cảnh sắc “non xanh – nước biếc” cùng bản sắc văn hóa dân tộc là lợi thế vàng để địa phương phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, cộng đồng.

Theo thống kê của UBND xã, chỉ tính riêng quý III năm 2025, Thung Nai đón trên 103.000 lượt khách, doanh thu đạt 25,6 tỷ đồng. Các cơ sở lưu trú như Mộc Homestay (xóm Mỗ), Haloco Resort (xóm Lòn), Làng Kayak (xóm Môn)... trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách trong và ngoài nước. Các sản phẩm OCOP như: Cao nghệ đen, rượu men lá hoa đu đủ, cao thiên niên kiện được du khách ưa chuộng, góp phần tăng thu nhập cho người dân.

Xóm Mỗ lưu giữ nếp nhà sàn truyền thống, bản sắc văn hoá Mường tạo sức hút với khách du lịch.

Cùng với phát triển hạ tầng, xã đã và đang hình thành các tuyến du lịch kết nối: Thung Nai – hồ Hòa Bình – đền Chúa Thác Bờ – tượng đài Anh hùng Cù Chính Lan. Đây là chuỗi điểm đến kết hợp du lịch sinh thái, văn hóa, tâm linh, vừa tạo sự đa dạng sản phẩm, vừa giúp kéo dài thời gian lưu trú của khách. Các hoạt động trải nghiệm như chèo thuyền kayak, thưởng thức ẩm thực dân tộc, tham quan làng nghề dệt thổ cẩm, đan mây tre, trải nghiệm văn hóa Mường ở xóm Mỗ đang dần trở thành thương hiệu du lịch cộng đồng của địa phương.

Đồng chí Lại Anh Long - Phó Chủ tịch UBND xã Thung Nai cho biết: “Ngay sau khi xã mới được thành lập, chúng tôi xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn. Cùng với việc thu hút đầu tư vào các khu nghỉ dưỡng sinh thái, xã chú trọng đào tạo kỹ năng du lịch cộng đồng cho người dân, nâng cấp hạ tầng giao thông, điện nước, bến tàu, xây dựng các điểm dừng chân, chợ văn hóa bản địa. Mục tiêu đến năm 2030, Thung Nai đón khoảng 610.000 lượt khách, doanh thu du lịch đạt 150 tỷ đồng, tạo việc làm cho 1.000 lao động”.

Hiện nay, trên địa bàn xã có 3 dự án du lịch quy mô lớn đang được triển khai, gồm: Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Bình Thanh, Khu du lịch PARAHILLS Hòa Bình và Khu du lịch sinh thái Thung Nai Peninsula Resort. Xã phối hợp với Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đầu tư hạ tầng bảo tồn không gian văn hóa Mường tại xóm Mỗ, dự kiến hoàn thành trong quý IV năm 2025.

Trao đổi về định hướng phát triển du lịch của xã, đồng chí Lại Anh Long nhấn mạnh: “Địa phương xác định hướng đi lâu dài là phát triển du lịch xanh – bền vững, gắn với bảo tồn văn hóa Mường và bảo vệ môi trường lòng hồ. Chính quyền xã đề xuất tỉnh hỗ trợ đầu tư hạ tầng giao thông, hệ thống điện, nước sạch, sóng viễn thông, xây dựng chợ đặc sản và điểm dừng chân du lịch tại bến tàu Thung Nai; đồng thời huy động các nguồn lực từ chương trình nông thôn mới để lồng ghép mục tiêu phát triển du lịch”.

Để du lịch thực sự trở thành động lực phát triển, trong thời gian tới, xã Thung Nai đang tập trung các nhóm giải pháp trọng tâm: Phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng như du lịch lòng hồ, du lịch cộng đồng Mường, trải nghiệm nông nghiệp xanh; khôi phục và bảo tồn nghề truyền thống, ẩm thực bản địa. Đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến du lịch số – xây dựng bản đồ du lịch trực tuyến, tổ chức các đoàn Famtrip kết nối với doanh nghiệp lữ hành trong và ngoài tỉnh. Chú trọng thu hút đầu tư, tạo môi trường thuận lợi về thủ tục, đất đai, ưu đãi thuế cho các nhà đầu tư, hình thành khu du lịch sinh thái ven hồ, homestay cộng đồng, tuyến du lịch đường thủy.

Từ những định hướng và hành động cụ thể, Thung Nai đang mở ra một hành trình mới, nơi du lịch không chỉ mang lại sinh kế cho người dân mà còn là “cầu nối” gìn giữ và lan tỏa những giá trị văn hóa Mường, để vùng đất sơn thủy hữu tình này thực sự tỏa sáng trên bản đồ du lịch tỉnh Phú Thọ.

Hương Lan