Bình đẳng giới - Chìa khóa vàng của hạnh phúc trong kỷ nguyên 4.0

Trong thời đại công nghệ 4.0 đầy biến động, bình đẳng giới trong gia đình không còn là câu chuyện riêng của phụ nữ, mà đã trở thành trách nhiệm, sự đồng hành và tham gia chủ động của nam giới. Sự chia sẻ công việc nhà, chăm sóc con cái không phải là đặc ân, mà là yếu tố cốt lõi để xây dựng một tổ ấm hạnh phúc, nơi mọi thành viên đều có thể cân bằng cuộc sống và phát triển toàn diện.

Chị Trần Thị Thu Hương, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ chia sẻ: “Sau khi hoàn thành công việc xã hội riêng, chúng tôi trở về với gia đình, cùng nhau nuôi dạy con cái”

Xóa bỏ quan niệm cũ, thiết lập vai trò mới

Bình quyền trong mỗi gia đình chính là thước đo của giá trị hạnh phúc. Quan niệm truyền thống “Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm” từng nhấn mạnh vai trò nội trợ của người phụ nữ. Tuy nhiên, trong môi trường sống hiện đại, khi cả nam và nữ đều có cơ hội phát triển sự nghiệp, việc phân chia công việc theo giới tính đã không còn phù hợp.

Những đứa trẻ nhận được sự quan tâm của cả bố và mẹ, đặc biệt là người cha, thường rất tự tin, điềm tĩnh và có thần thái tốt

Thay vào đó, cùng nhau chia sẻ công việc và trách nhiệm nuôi dạy con cái là chìa khóa then chốt để đảm bảo hạnh phúc bền vững. Chia sẻ về thực tế này, chị Trần Thị Thu Hương, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ cho biết, chị và chồng luôn đồng hành cùng nhau sau khi hoàn thành công việc xã hội. Chị Hương nhấn mạnh sự cần thiết của việc san sẻ công việc nhà như nấu ăn, dọn dẹp, và nuôi dạy con để cả hai vợ chồng đều có quỹ thời gian cho riêng bản thân mình.

Cũng như bao người phụ nữ khác, chị Hương và chồng luôn đồng hành cùng con mỗi ngày

Chị Hương chia sẻ: “Chồng tôi vẫn luôn thu xếp thời gian để chia sẻ cùng vợ, dành thời gian chơi cùng con, đọc truyện, dạy con học bài và đặc biệt là chia sẻ công việc nhà với tôi. Trong gia đình chúng tôi hiện tại, vợ chồng tôi đều có công việc riêng và chia sẻ công việc nhà để cùng nhau gánh vác, xây dựng một mái ấm hoàn toàn bình đẳng”.

Chị Hương cũng chia sẻ thêm, những đứa trẻ nhận được sự quan tâm của cả bố và mẹ, đặc biệt là người cha, thường rất tự tin, điềm tĩnh và có thần thái tốt.

Nam giới chủ động - Nền tảng của sự gắn kết

Bình quyền không thể đạt được một sớm một chiều mà phải đến từ sự thay đổi về nhận thức và hành động của nam giới. Khi người chồng tham gia vào các công việc gia đình, họ không chỉ giúp giảm gánh nặng cho vợ mà còn kiến tạo một môi trường hòa thuận, nơi mọi thành viên đều có thể phát triển cá nhân và có thời gian thư giãn. Sự chia sẻ này giúp gia tăng niềm vui, cải thiện sức khỏe tinh thần và mang lại hạnh phúc cho cả gia đình.

Trong gia đình vợ chồng, con cái yêu thương, chia sẻ công việc chính là biểu hiện rõ nét của sự bình đẳng trong cuộc sống

Anh Đào Văn Cường, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ, một nhân viên văn phòng thường xuyên đi sớm về muộn, chia sẻ: “Về đến nhà, tôi nấu ăn cùng vợ, chia sẻ công việc bếp núc. Tôi nghĩ việc này rất quan trọng, là một trong những điều mang lại hạnh phúc cho gia đình... Tôi cũng thường xuyên đọc truyện cho các con nghe. Khi được chia sẻ công việc gia đình, tôi cảm thấy rất vui vẻ, hạnh phúc. Các con tôi cũng vậy, khi thấy bố mẹ cùng chia sẻ thì rất vui, tự tin hơn rất nhiều khi giao tiếp với bạn bè”.

Cùng quan điểm, anh Vũ Thế Hùng, xã Sơn Đông, tỉnh Phú Thọ khẳng định: “Tôi tham gia hết tất cả mọi việc trong gia đình, không nề hà bất cứ điều gì để chia sẻ với vợ con. Phụ nữ ở nhà chịu rất nhiều áp lực... nên việc chia sẻ là đương nhiên. Tôi nghĩ ở thời điểm hiện đại, quan niệm về con trai hay con gái đều bình đẳng và hỗ trợ công việc. Không phải riêng người vợ vào bếp mà người chồng có thời gian cũng có thể chia sẻ cùng vợ để tạo ra một gia đình ấm cúng và hạnh phúc hơn”. Anh Hùng cho biết, vợ anh vui vẻ và hạnh phúc hơn rất nhiều khi nhận được sự hỗ trợ từ chồng.

Hạnh phúc bền vững từ sự thấu hiểu và sẻ chia

Hình ảnh vợ chồng, cha mẹ, con cái yêu thương, chia sẻ công việc và nhường nhịn nhau chính là biểu hiện rõ nét của sự bình đẳng trong cuộc sống gia đình. Đây là bí quyết lớn giúp các gia đình luôn giữ lửa ấm yêu thương, là nền tảng để xây dựng gia đình hạnh phúc.

Cần có sự chia sẻ cùng vợ để tạo ra một gia đình ấm cúng và hạnh phúc

Chị Chu Thị Thúy, xã Sơn Đông, tỉnh Phú Thọ, dù chồng thường xuyên đi công tác xa nhà, nhưng vẫn bày tỏ sự đồng cảm: “Tôi cũng chỉ mong muốn là mỗi lần chồng về thì chia sẻ mọi công việc gia đình với vợ con và quan tâm đến vợ con nhiều hơn. Tôi rất mừng vì chồng tôi cũng làm được mọi điều như thế nên tôi không bao giờ phải than phiền hay trách móc”.

Bình quyền trong gia đình hiện đại không chỉ là việc người phụ nữ được làm chủ bản thân, cống hiến cho xã hội, mà còn là sự quan tâm, sẻ chia và thể hiện trách nhiệm của người đàn ông với vợ con. Những đứa con cũng nhận được sự tôn trọng và yêu thương ngay chính trong gia đình mình.

Thực tế đã cho thấy, khi bình đẳng giới được đề cao trong mỗi gia đình, hạnh phúc sẽ được bồi đắp và lan tỏa. Bình đẳng giới chính là chìa khóa quan trọng để xây dựng xã hội công bằng, văn minh và phát triển bền vững.

Ngọc Thắng