Xã hội
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Đảm bảo an toàn khi Thủy điện Hòa Bình đóng cửa xả đáy

Sau 39 giờ xả lũ (từ 14 giờ ngày 20/11), Thuỷ điện Hoà Bình đóng 1 cửa xả đáy vào lúc 5 giờ sáng 22/11. Đó là thông báo của Công ty Thuỷ điện Hoà Bình về việc vận hành hồ chứa thủy điện theo quy trình đã được ban hành.

Đảm bảo an toàn khi Thủy điện Hòa Bình đóng cửa xả đáy

Mực nước hạ lưu sông Đà giảm nhanh khi Thủy điện Hoà Bình đóng cửa xả đáy, các tổ chức, cá nhân có hoạt động trên sông, ven sông cần chú ý biện pháp đảm bảo an toàn.

Theo đó, lúc 22 giờ ngày 21/11, mực nước hồ Hòa Bình ở mức 116,77m, lưu lượng nước về hồ 1.619m3/s. Nhà máy Thuỷ điện Hòa Bình phát điện qua 8 tổ máy, tổng lưu lượng nước xả về hạ du 3.899m3/s.

Sau khi đóng cửa xả đáy, tổng lưu lượng nước xả về hạ du giảm nhanh, từ 3.899m3/s xuống 2.100m3/s; mực nước tại hạ lưu đập Thuỷ điện Hoà Bình cũng đồng thời giảm nhanh từ mức 12,74m.

Vì vậy, để đảm bảo an toàn cho vùng hạ du, Công ty Thuỷ điện Hoà Bình thông báo để các cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương biết, phối hợp và chỉ đạo các đơn vị liên quan có phương án ứng phó, điều chỉnh hoạt động phù hợp.

Cẩm Lệ


Cẩm Lệ

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Thủy điện hòa bình Đóng cửa đảm bảo an toàn Thông báo Công ty Ngày 20/11 vận hành hồ chứa Xả lũ Mực nước Chính quyền
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Nhặt được của rơi trả lại người mất

Nhặt được của rơi trả lại người mất
2025-11-21 08:16:00

baophutho.vn Sáng 20/11, anh Bùi Văn Nghĩa, trú tại xóm Bin, xã Tân Lạc có nhặt được một chiếc ví (trong ví có giấy tờ tuỳ thân và số tiền 1,8 triệu đồng)...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long