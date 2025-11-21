Đảm bảo an toàn khi Thủy điện Hòa Bình đóng cửa xả đáy

Sau 39 giờ xả lũ (từ 14 giờ ngày 20/11), Thuỷ điện Hoà Bình đóng 1 cửa xả đáy vào lúc 5 giờ sáng 22/11. Đó là thông báo của Công ty Thuỷ điện Hoà Bình về việc vận hành hồ chứa thủy điện theo quy trình đã được ban hành.

Mực nước hạ lưu sông Đà giảm nhanh khi Thủy điện Hoà Bình đóng cửa xả đáy, các tổ chức, cá nhân có hoạt động trên sông, ven sông cần chú ý biện pháp đảm bảo an toàn.

Theo đó, lúc 22 giờ ngày 21/11, mực nước hồ Hòa Bình ở mức 116,77m, lưu lượng nước về hồ 1.619m3/s. Nhà máy Thuỷ điện Hòa Bình phát điện qua 8 tổ máy, tổng lưu lượng nước xả về hạ du 3.899m3/s.

Sau khi đóng cửa xả đáy, tổng lưu lượng nước xả về hạ du giảm nhanh, từ 3.899m3/s xuống 2.100m3/s; mực nước tại hạ lưu đập Thuỷ điện Hoà Bình cũng đồng thời giảm nhanh từ mức 12,74m.

Vì vậy, để đảm bảo an toàn cho vùng hạ du, Công ty Thuỷ điện Hoà Bình thông báo để các cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương biết, phối hợp và chỉ đạo các đơn vị liên quan có phương án ứng phó, điều chỉnh hoạt động phù hợp.

Cẩm Lệ