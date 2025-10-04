Bão số 11 đang giật cấp 14 tại Biển Đông, sẽ đổ bộ vào Quảng Ninh sáng 6/10

Dự báo sau khi đi vào Trung Quốc, đến sáng 6/10, bão sẽ đổ bộ tỉnh Quảng Ninh. Cảnh báo, từ 19 giờ ngày 5/10, vùng ven biển Quảng Ninh sẽ chịu tác động của gió mạnh, mưa lớn.

Vị trí và đường đi của bão số 11. Ảnh: KTTV

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, lúc 11 giờ ngày 4/10, vị trí bão ở khoảng 18,2 độ Vĩ Bắc; 115,7 độ Kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 390 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất: Cấp 11 (103 - 117 km/giờ), giật cấp 14. Dự báo, trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25 km/giờ.

Dự báo, đến 10 giờ ngày 5/10, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20 - 25 km/giờ và có khả năng mạnh thêm. Vị trí dự báo ở khoảng 20,3 độ Vĩ Bắc; 110,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc). Cường độ cấp 13, giật cấp 16. Vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 16,50N và từ kinh tuyến 109,50E đến 118,50E. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 tại khu vực Bắc Biển Đông.

Đến 10 giờ ngày 6/10, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/giờ và suy yếu dần. Vị trí ở khoảng 21,8 độ Vĩ Bắc; 107,0 độ Kinh Đông, trên khu vực biên giới Việt Nam - Trung Quốc. Cường độ cấp 8, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 18,00N và phía Đông kinh tuyến 113,00E. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 tại khu vực Tây Bắc Bắc Biển Đông, vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ và khu vực đất liền ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên.

Đến 22 giờ ngày 6/10, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15 - 20 km/giờ. Vị trí ở khoảng 22,8 độ Vĩ Bắc; 104,8 độ Kinh Đông, trên khu vực vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ. Cường độ dưới cấp 6.

Do ảnh hưởng của bão, ở khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8 - 10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11 - 13, giật cấp 16, sóng biển cao 4 - 6 m, vùng gần tâm bão 6 - 8 m, biển động dữ dội (sức phá hoại cực kỳ lớn, sóng biển cực kỳ mạnh, có thể đánh đắm tàu biển trọng tải lớn).

Từ chiều ngày 5/10, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ) có gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, sau tăng lên cấp 8 - 9. Từ tối ngày 5/10, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh dần lên cấp 8 - 9, sóng biển cao 2- 4 m, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10 - 11, giật cấp 14, sóng biển cao 3,0 - 5,0m, biển động dữ dội (rất nguy hiểm đối với tàu thuyền).

Vùng ven biển và các đảo thuộc tỉnh Quảng Ninh – Hải Phòng có khả năng xuất hiện nước dâng do bão cao từ 0,4 - 0,6m. Cần đề phòng ngập úng ở các khu vực trũng, thấp ven biển và cửa sông do nước dâng kết hợp với sóng lớn từ chiều và tối ngày 5/10.

Cảnh báo, thời tiết trong bão cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho bất kỳ phương tiện hoặc công trình nào hoạt động trong vùng nguy hiểm như: tàu du lịch, tàu chở khách, tàu vận tải, lồng bè, khu nuôi trồng thủy sản, đê, kè, tuyến đường ven biển. Các phương tiện có khả năng cao bị lật úp, phá hủy; ven biển có nguy cơ ngập úng do gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

Trên đất liền, từ đêm 5/10, khu vực ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8 - 9 (gió có thể làm gãy cành cây, tốc mái nhà, gây thiệt hại về nhà cửa và cản trở di chuyển). Khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 4 - 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7 - 8.

Từ đêm 5/10 đến hết đêm 7/10, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa to, lượng mưa phổ biến 150 - 250 mm, cục bộ có nơi trên 400 mm. Cảnh báo nguy cơ mưa với cường suất lớn (>150 mm/3 giờ).

Ở khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến 70 - 150 mm, cục bộ có nơi trên 200 mm.

Khu vực Hà Nội ít khả năng chịu ảnh hưởng trực tiếp của gió bão. Dự báo từ gần sáng 6/10 đến hết ngày 7/10 có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến 70 - 120 mm, có nơi trên 150 mm.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.

Nguồn baotintuc.vn