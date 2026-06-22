Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ đoạt 1 giải B, 1 giải Khuyến khích Giải Báo chí Quốc gia

Tối 21/6, tại Nhà hát Hoa Phượng (thành phố Hải Phòng) đã diễn ra Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX - năm 2025. Tới dự có các đồng chí: Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Trịnh Văn Quyết - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh. Cùng tham dự có lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương và các tác giả đoạt giải. Tham gia Giải Báo chí Quốc gia năm nay, Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ có 1 tác phẩm đoạt giải B, 1 tác phẩm đoạt giải Khuyến khích và 1 tác phẩm vào vòng chung khảo.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại lễ trao giải.

Giải Báo chí Quốc gia - giải thưởng uy tín nhất của những người làm báo đã bước sang mùa thứ 20, ghi nhận sự trưởng thành của nền báo chí nước nhà và tôn vinh những người làm báo đã không ngừng sáng tạo, đổi mới, cống hiến.

Tại mùa giải lần này, trong số 1.692 tác phẩm đủ điều kiện tham gia vòng sơ khảo theo quy định, Hội đồng chung khảo đã thẩm định và chấm 177 tác phẩm lọt qua vòng sơ khảo, chọn ra 123 tác phẩm báo chí xuất sắc để trao giải, gồm: 11 giải A, 26 giải B, 50 giải C và 36 giải Khuyến khích.

Nhiều tác phẩm được đầu tư công phu, nghiêm túc, có tính phát hiện cao, đề cập những vấn đề mới và được dư luận xã hội quan tâm; đồng thời thể hiện rõ tính phản biện và tính xây dựng trong việc góp ý, hoàn thiện các chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, đề xuất nhiều giải pháp, mô hình hay, có sức lan tỏa tích cực trong xã hội.

Tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết đã trao giải A tặng đại diện các nhóm tác giả và tác giả đoạt giải.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết cùng trao giải A - Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX.

Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ có tác phẩm “Giữ hồn làng trong phát triển” (thể loại Phát thanh tổng hợp) đoạt giải B; tác phẩm “Tăng sức đề kháng trước thông tin xấu độc về tinh gọn bộ máy” (thể loại Truyền hình) đoạt giải Khuyến khích; tác phẩm “Tâm linh chữa bách bệnh” (thể loại Báo điện tử) vào vòng chung khảo.

Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ có tác phẩm “Giữ hồn làng trong phát triển”, thể loại Phát thanh tổng hợp (Nhóm tác giả: Quỳnh Hoa, Trọng Khánh, Mỹ Duyên, Tuấn Việt, Hồng Phượng) xuất sắc đạt giải B.

Ban tổ chức trao giải Khuyến khích cho các tác giả đạt giải.

Tại lễ trao giải, Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ được nhận Bằng khen của Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng tổ chức Hội.

Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ Nguyễn Mạnh Tuấn, lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ chúc mừng các tác giả đạt giải.

Phát biểu tại lễ trao giải, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những người làm báo trong cả nước, đặc biệt là các tác giả, nhóm tác giả được vinh danh tại Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX.

Đồng chí nhấn mạnh: Báo chí phải tuyên truyền mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, cổ vũ mọi tầng lớp Nhân dân cùng tích cực tham gia vào sự nghiệp phát triển đất nước.

Báo chí phải là lực lượng đi đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Ở đâu xuất hiện luận điệu xuyên tạc, phản động - ở đó có báo chí phản bác đanh thép; nơi nào có thông tin xấu, tư tưởng lệch lạc - nơi đó có báo chí nói lên sự thật, củng cố niềm tin.

Mỗi nhà báo phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, năng lực chuyên môn cao, thành thạo công nghệ để kịp thời chuyển hóa những chủ trương của Đảng, Nhà nước thành nhận thức, niềm tin và hành động trong toàn dân, toàn xã hội.

Duy Thành