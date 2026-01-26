Bảo vệ trẻ em trước nguy cơ bị xâm hại - Bài toán đặt ra ở xã Quyết Thắng

Trước nguy cơ trẻ em bị xâm hại, công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm xâm hại tình dục trẻ em đã được các ban, ngành, đoàn thể và chính quyền xã Quyết Thắng quan tâm triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có trách nhiệm.

Vụ việc cảnh báo

Ngày 5/9/2025, chị Bùi Thị N, sinh năm 1977, trú tại xóm Éo đã đến Công an xã Quyết Thắng trình báo sự việc Quách Văn D, sinh năm 1985, cùng trú tại xóm và cháu Q.T.H.L, sinh năm 2011 - con gái của chị N có quan hệ tình dục nhiều lần. Quá trình điều tra đã xác định Quách Văn Dán và cháu Q.T.H.L quen nhau từ năm 2024 và đã 6 lần quan hệ tình dục. Những lần đó đều được cháu L đồng ý, Dán không dùng lời nói, cử chỉ vũ lực mang tính đe dọa uy hiếp.

Tính đến thời điểm năm 2024, cháu Q.T.H.L 13 tuổi, do đó hành vi của Quách Văn Dán đã phạm tội giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi quy định tại khoản 2, Điều 145, Bộ luật Hình sự thuộc trường hợp tội rất nghiêm trọng. Đến ngày 6/9/2025, nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật của mình, Quách Văn Dán đã đến trụ sở công an đầu thú.

Theo thống kê của cơ quan chức năng, từ ngày 1/7/2025 đến hết năm 2025, trên địa bàn xã Quyết Thắng xảy ra 3 vụ giao cấu với trẻ em. Đây là hồi chuông báo động, gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự, an toàn xã hội. Các đối tượng phạm tội thường lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin và thiếu hiểu biết của các cháu gái để thực hiện hành vi xâm hại tình dục.

Công an xã Quyết Thắng phối hợp với Trường TH&THCS Định Cư tuyên truyền nâng cao nhận thức pháp luật cho học sinh nhà trường.

Qua tìm hiểu, phần lớn các vụ việc xâm hại trẻ em xuất phát từ việc thiếu kỹ năng tự bảo vệ của trẻ và sự lơ là trong quản lý của gia đình. Mặt khác, do ảnh hưởng của lối sống thực dụng, nhận thức về hậu quả của hành vi gây ra còn thấp, hoặc coi thường pháp luật. Tác động của mạng xã hội cũng là nguyên nhân dẫn đến các hành vi lệch chuẩn. Công tác tuyên truyền, giáo dục giới tính, trang bị kiến thức và kỹ năng phòng tránh xâm hại tình dục học sinh còn hạn chế...

Chung tay vì môi trường an toàn cho trẻ

Vụ việc xảy ra tại xã Quyết Thắng một lần nữa cho thấy, phòng ngừa tội phạm xâm hại trẻ em không chỉ là nhiệm vụ của cơ quan chức năng mà là trách nhiệm của toàn xã hội. Khi mỗi gia đình quan tâm hơn, mỗi người dân cảnh giác hơn và các ngành chức năng hành động quyết liệt hơn, trẻ em sẽ được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh.

Bà Đào Thị Hồng Điệp - Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 15 cho biết: Ngoài những vụ việc được phát hiện, đưa ra ánh sáng, vẫn còn những trường hợp trẻ em bị xâm hại tình dục nhưng vì nhiều lý do như nhận thức còn hạn chế, tục tảo hôn vẫn tồn tại ở vùng sâu, vùng xa... nên gia đình không báo với cơ quan chức năng. Việc phòng ngừa tội phạm xâm hại trẻ em cần được thực hiện từ sớm, từ xa. Khi người dân phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần kịp thời báo cho cơ quan chức năng để ngăn chặn, không để sự việc diễn biến phức tạp.

Nhằm bảo đảm công tác phòng ngừa, đấu tranh đối với tội phạm xâm hại tình dục trẻ em trên địa bàn, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 15 đã ban hành kiến nghị đối với UBND xã Quyết Thắng về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm này.

Theo đó, UBND xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật thông qua các buổi sinh hoạt xóm, chương trình ngoại khóa tại trường học; lồng ghép nội dung phòng, chống xâm hại trẻ em vào các phong trào quần chúng ở cơ sở. Đồng thời, công khai các kênh tiếp nhận thông tin, phản ánh của người dân nhằm kịp thời phát hiện, xử lý sớm các nguy cơ phát sinh.

Bên cạnh đó, nhà trường không chỉ chú trọng giảng dạy kiến thức văn hóa mà còn cần tăng cường trang bị cho học sinh kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ và phòng tránh nguy cơ bị xâm hại. Việc phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và xã hội được xác định là yếu tố then chốt, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn.

Công an xã Quyết Thắng phối hợp với các nhà trường trên địa bàn trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, giáo dục pháp luật cho học sinh.

Công an xã phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các cơ sở kinh doanh có điều kiện như nhà nghỉ, quán karaoke, quán internet; thành lập các đoàn thanh tra liên ngành nhằm kịp thời phát hiện, kiên quyết xử lý các hoạt động văn hóa không lành mạnh. Phối hợp tổ chức các lớp truyền thông, tư vấn kỹ năng cho trẻ em và phụ huynh; rà soát, hỗ trợ kịp thời các trường hợp trẻ em có nguy cơ cao.

Việc xây dựng môi trường an toàn cho trẻ em không chỉ là nhiệm vụ trước mắt mà còn là nền tảng cho sự phát triển bền vững của địa phương, thể hiện trách nhiệm và cam kết của toàn xã hội đối với thế hệ tương lai.

Đinh Thắng