Bảo vệ trí thức trẻ trước âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình”

Để thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng Việt Nam, các thế lực thù địch lợi dụng tình trạng quan liêu, tham nhũng, suy thoái của một bộ phận cán bộ đảng viên và một số khó khăn về kinh tế, xã hội của nước ta để chia rẽ hòng làm cho Nhân dân ta giảm sút và mất lòng tin vào thắng lợi của chủ nghĩa xã hội, vào khả năng lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp xây dựng xã hội mới.

Đội ngũ cán bộ trẻ của Quân đội thường xuyên được giáo dục, rèn luyện, tạo điều kiện phấn đấu, trưởng thành. Ảnh: Lê Tiến

Trong đó, các thế lực thù địch chọn trí thức trẻ làm điểm ngắm để tiến hành nhiều biện pháp thâm độc. Bởi vì, trí thức trong bất cứ thời kỳ nào của lịch sử xã hội đều có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển cũng như sự hưng vong của một quốc gia. Trí thức trẻ là những người năng động, luôn luôn khát khao tìm tòi, tiếp cận cái mới, nhưng đồng thời cũng là những người mà kinh nghiệm sống chưa nhiều, sức lan tỏa cao cho nên dễ tiếp cận để làm chuyển biến tư tưởng, tình cảm và chuyển thành hành động. Do đó các thế lực thù địch luôn coi trí thức trẻ là đối tượng tấn công bằng đa dạng các thủ đoạn. Rất nhiều những thủ đoạn mà các thế lực thù địch thường sử dụng để tấn công trí thức trẻ như: Lợi dụng chiêu bài đấu tranh cho tự do dân chủ, nhân quyền, chúng tuyên truyền tư tưởng đa nguyên về chính trị, đa đảng đối lập vào đội ngũ trí thức trẻ; tuyên truyền lối sống thực dụng, nhằm tạo ra một thế hệ trẻ thích hưởng thụ, lười lao động, ích kỷ, sẵn sàng đánh đổi bản thân vì những lợi ích vật chất.

Trước những âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Để bảo vệ và phát triển đội ngũ trí thức trẻ phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, cần chú trọng các vấn đề như:

Một là, tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, truyền thống đạo đức dân tộc, chủ nghĩa yêu nước chân chính cho thế hệ trẻ, nhất là trí thức trẻ. Đây là biện pháp hiệu quả để nâng cao sức miễn dịch trước sự xâm nhập của các tư tưởng xấu độc, nhằm xây dựng nên một thế hệ trẻ Việt Nam năng động, sáng tạo, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Hai là, phát huy cao độ vai trò của đội ngũ trí thức trẻ nhằm xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đây là biện pháp quan trọng mang tầm chiến lược trong tình hình mới của cách mạng nước ta. Bởi sự nghiệp cách mạng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang đứng trước những thời cơ mới nhưng cũng nhiều khó khăn thách thức, trong đó có nguy cơ tụt hậu. Con đường ngắn nhất và nhanh nhất tránh tụt hậu về kinh tế, chính trị, xã hội và cả quân sự đó là phát huy cao trình độ dân trí như Đảng ta xác định: Đội ngũ trí thức đã đóng góp tích cực vào xây dựng những luận cứ khoa học cho việc hoạch định dường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, góp phần làm sáng tỏ con đường phát triển của đất nước và giải đáp những vấn đề mới phát sinh trong sự nghiệp đổi mới, trực tiếp đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài...

Ba là, đào tạo và sử dụng có hiệu quả đội ngũ trí thức, nhất là đội ngũ trí thức trẻ phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Xã hội hóa công tác đào tạo và sử dụng đội ngũ trí thức, nhất là trí thức trẻ. Làm tốt nội dung biện pháp này một mặt phát huy nguồn lực góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, mặt khác tránh lãng phí nguồn tài nguyên trí tuệ, giảm chi phí đào tạo từ nguồn ngân sách.

