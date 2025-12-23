Xây dựng Đảng
Trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Đinh Trung Viên

Sáng 23/12, đồng chí Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy đã đến chúc mừng và trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Đinh Trung Viên đang sinh hoạt tại Chi bộ Khu I - Đảng bộ xã Xuân Viên. Cùng dự có đồng chí Bùi Đình Thi - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy gắn Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Đinh Trung Viên.

Đảng viên Đinh Trung Viên, sinh ngày 10/4/1927 tại xã Xuân Viên được giác ngộ cách mạng từ rất sớm. Ngay từ những ngày đầu của Cách mạng tháng Tám năm 1945 đồng chí đã tích cực tham gia các phong trào Thanh niên, Nông dân cứu quốc, Bình dân học vụ tại địa phương và được kết nạp vào Đảng ngày 08/11/1947.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng đảng viên Đinh Trung Viên.

Trong suốt quá trình rèn luyện và công tác, đồng chí được giao giữ nhiều trọng trách của cấp ủy, chính quyền các cấp. Ở bất cứ cương vị công tác và khi đã nghỉ hưu, đảng viên Đinh Trung Viên luôn phát huy tốt vai trò tiền phong, gương mẫu của người đảng viên, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao phó... Đồng chí đã được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất, Kỷ niệm chương Hùng Vương, Huy hiệu 40, 50, 60, 70 và 75 năm tuổi Đảng.

Đồng chí Bùi Đình Thi - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng đảng viên Đinh Trung Viên được nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng.

Tại lễ trao Huy hiệu Đảng, đồng chí Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy đã chúc mừng và đánh giá cao những cống hiến của đảng viên Đinh Trung Viên cho Đảng trong suốt 80 năm qua. Đồng thời khẳng định, được nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng không chỉ là vinh dự của cá nhân đảng viên Đinh Trung Viên mà còn là vinh dự của Đảng bộ, chính quyền địa phương và gia đình. Đồng chí mong muốn đảng viên Đinh Trung Viên giữ gìn sức khỏe, trường thọ, tiếp tục phát huy phẩm chất cách mạng của người đảng viên lão thành, gương mẫu để các thế hệ đảng viên, con cháu và Nhân dân noi theo.

Cao Tuấn


