Liên Hòa hành động cụ thể đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Những ngày qua, cán bộ, đảng viên và Nhân dân xã Liên Hòa tích cực thi đua lao động, sản xuất đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống, thiết thực hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng thông qua những công trình dân sinh, mô hình kinh tế hiệu quả và sự thay đổi rõ nét trong tác phong làm việc của cán bộ cơ sở.

Anh Nguyễn Quốc Oai, thôn Quảng Khuân, xã Liên Hòa phát triển mô hình nuôi chim bồ câu.

Để nghị quyết của Đảng sớm đi vào cuộc sống, Đảng ủy xã Liên Hòa đã xác định đẩy mạnh phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị và lợi ích của Nhân dân. BTV Đảng ủy xã đã quán triệt Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị, phát động phong trào thi đua với chủ đề “Lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng” và được triển khai đến từng chi bộ. Trong đó yêu cầu mỗi công trình, phần việc phải đảm bảo tiêu chí “rõ người, rõ việc, rõ tiến độ”. Đây là thước đo năng lực lãnh đạo của cấp ủy cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Văn Tuyên - Phó Trưởng Ban Xây dựng Đảng xã Liên Hòa, khẳng định: Thi đua trên địa bàn dần đi vào thực chất. Mỗi phần việc xuất phát từ nhu cầu thực tế của địa phương, qua đó, khơi dậy tinh thần trách nhiệm và ý thức nêu gương của cán bộ, đảng viên, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Dạo quanh các thôn, xóm trên địa bàn xã, dễ dàng nhận thấy diện mạo nông thôn đang thay đổi từng ngày. Từ những tuyến đường “sáng - xanh - sạch - đẹp” đến việc chỉnh trang khuôn viên nhà văn hóa hay trồng hoa dọc các trục đường chính, tất cả đều có dấu ấn của sự đồng lòng, chung sức của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân. Những phần việc quy mô không lớn nhưng có ý nghĩa an sinh, củng cố niềm tin của người dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy cơ sở.

Hội viên Hội Phụ nữ xã Liên Hòa ra quân tổng vệ sinh môi trường, chăm sóc đường hoa, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp chào mừng Đại hội Đảng.

Phong trào thi đua đã trở thành động lực thức đẩy phát triển kinh tế- xã hội. Anh Nguyễn Quốc Oai, người dân thôn Quảng Khuân chia sẻ: Với chúng tôi, thi đua là làm ăn cho tốt. Gia đình đã tìm hướng phát triển kinh tế từ nuôi chim bồ câu hiệu quả, từng bước đưa kinh tế gia đình ổn định, cải thiện và nâng cao đời sống.

Xã Liên Hòa cũng chú trọng ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số vào mọi lĩnh vực phát triển. Bên cạnh hệ thống loa truyền thanh, xã đã chủ động khai thác các nền tảng mạng xã hội: Zalo, Facebook để đăng tải thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, phản ánh những tấm gương điển hình trong các lĩnh vực. Cách làm này không chỉ giúp thông tin nhanh chóng đưa chủ trương, nghị quyết, chính sách của Đảng và Nhà nước đến Nhân dân một cách kịp thời mà còn tạo ra sự tương tác hai chiều, tạo sự đồng thuận trong cán bộ và Nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế- xã hội địa phương.

Chị Nguyễn Thị Nam, thôn Ngọc Liễn, xã Liên Hòa phát triển mô hình nuôi gà đẻ

Phong trào thi đua yêu nước đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng ở xã Liên Hòa thông qua những hành động cụ thể và hiệu quả đang tạo nền tảng vững chắc để địa phương có bước phát triển mạnh mẽ trong nhiệm kỳ mới.

Hoàng Thủy