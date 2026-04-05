Barca đánh gục Atletico để chạm tay vào ngôi vương

Giành chiến thắng kịch tính 2-1 ngay tại “hiểm địa” Metropolitano, Barcelona đã tận dụng tối đa sai lầm của Real Madrid để nới rộng khoảng cách ngôi đầu La Liga lên thành 7 điểm.

Trận đại chiến tại Riyadh Air Metropolitano diễn ra đúng với kỳ vọng khi cả Atletico Madrid lẫn Barcelona đều nhập cuộc với quyết tâm cao. Đội khách là những người chủ động hơn ngay từ đầu với khả năng kiểm soát bóng vượt trội. Những pha xử lý linh hoạt của Lamine Yamal cùng sự cơ động của Marcus Rashford khiến hàng thủ Atletico liên tục bị đặt trong tình trạng báo động.

Ngay phút 14, Yamal đã có đường chuyền xé toang hệ thống phòng ngự đội chủ nhà, nhưng Fermin Lopez lại dứt điểm chệch cột trong gang tấc. Atletico không kiểm soát bóng nhiều, nhưng luôn tiềm ẩn nguy hiểm trong các pha phản công. Antoine Griezmann có ít nhất hai cơ hội rõ ràng nhưng không thể tận dụng.

Bước ngoặt đầu tiên đến ở phút 39. Từ đường chuyền dài chính xác của Clement Lenglet, Giuliano Simeone phá bẫy việt vị rồi dứt điểm lạnh lùng mở tỷ số. Sân Metropolitano như bùng nổ, nhưng niềm vui của đội chủ nhà không kéo dài lâu.

Chỉ ba phút sau, Rashford lên tiếng. Tiền đạo người Anh đi bóng mạnh mẽ từ cánh trái, phối hợp với Dani Olmo rồi tung cú dứt điểm xuyên qua hai chân thủ môn Juan Musso, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng 1-1.

Kịch tính tiếp tục được đẩy lên cao ngay trước giờ nghỉ khi Atletico chỉ còn 10 người. Nicolas Gonzalez bị truất quyền thi đấu sau khi VAR xác định pha phạm lỗi nguy hiểm với Yamal. Đây là bước ngoặt lớn khiến cục diện thay đổi hoàn toàn.

Bước sang hiệp hai, Atletico buộc phải lùi sâu phòng ngự. Diego Simeone liên tục điều chỉnh nhân sự để gia cố hàng thủ, trong khi Barcelona gia tăng sức ép. Một tình huống gây tranh cãi xảy ra khi Gerard Martin ban đầu nhận thẻ đỏ, nhưng sau khi xem VAR, trọng tài chỉ rút thẻ vàng.

Barcelona kiểm soát hoàn toàn thế trận nhưng gặp khó trong khâu dứt điểm. Ferran Torres và Yamal đều có cơ hội, nhưng sự xuất sắc của Musso khiến tỷ số vẫn được giữ nguyên. Bước ngoặt tiếp theo đến từ băng ghế dự bị khi Hansi Flick tung Robert Lewandowski vào sân.

Phút 87, Joao Cancelo thực hiện pha đi bóng và dứt điểm ở góc hẹp. Musso cản phá, nhưng bóng bật ra đúng vị trí của Lewandowski và tiền đạo người Ba Lan đã tận dụng để ghi bàn quyết định, ấn định chiến thắng 2-1 cho Barcelona.

Những phút cuối, Atletico nỗ lực dâng cao nhưng không thể tạo ra khác biệt khi chơi thiếu người. Thất bại này khiến họ bỏ lỡ cơ hội cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng, trong khi Barcelona tận dụng triệt để cú sảy chân của Real Madrid để gia tăng cách biệt lên 7 điểm.

Chiến thắng này không chỉ giúp Barcelona tiến gần hơn đến chức vô địch La Liga mà còn tạo cú hích tinh thần trước loạt trận quan trọng sắp tới, bao gồm cả cuộc tái đấu Atletico ở Champions League.

Nguồn thethao247