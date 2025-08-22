Bát cháo yêu thương: Hơi ấm từ lòng nhân ái chùa Tùng Vân

Giữa những bộn bề của cuộc sống, vẫn có những điều giản dị mà ấm áp đến lạ thường. Tại Chùa Tùng Vân, xã Thổ Tang, ngọn lửa yêu thương vẫn âm thầm được duy trì hàng tuần thông qua những nồi cháo nghĩa tình gửi đến bệnh nhân nghèo. Đây không chỉ là hoạt động từ thiện đơn thuần, mà còn thể hiện truyền thống “lá lành đùm lá rách” mà người Việt đã gìn giữ từ bao đời.

Gần 6 giờ sáng đã có rất đông bệnh nhân và người nhà chờ đợi để được nhận bát cháo.

Hơn ba năm qua, cứ vào 5 giờ 30 phút sáng thứ 4 hằng tuần, không gian tại Trung tâm Y tế khu vực Vĩnh Tường lại trở nên ấm cúng hơn bởi hình ảnh những phật tử Chùa Tùng Vân tất bật với công việc phát cháo miễn phí. Họ là những người theo Đạo Phật, có trái tim từ bi, luôn mong muốn có thể chia sẻ phần gánh nặng cho những mảnh đời kém may mắn.

Để có được những nồi cháo chay thơm ngon, nóng hổi, các tình nguyện viên phải thức dậy từ 2 giờ sáng. Khi nhiều người còn đang say giấc, họ đã lặng lẽ chuẩn bị, sơ chế gần 20 loại nguyên liệu như: Đỗ, hạt sen, nấm hương... với mong muốn mang đến những suất ăn đầy đủ dinh dưỡng cho người bệnh.

Các tình nguyện viên phải thức dậy từ 2 giờ sáng để chuẩn bị nguyên liệu nấu cháo

Sau khi nấu xong, các phật tử lại hối hả chở nồi cháo cùng các vật dụng cần thiết đến Trung tâm Y tế khu vực Vĩnh Tường để kịp phục vụ bữa sáng cho bệnh nhân. Tại sân gần khu khám bệnh, hình ảnh dòng người xếp hàng chờ nhận cháo đã trở nên quen thuộc. Gần 6 giờ sáng, đã có rất đông bệnh nhân và người nhà chờ đợi. Dù mồ hôi lấm tấm, các phật tử vẫn luôn nở nụ cười rạng rỡ, ân cần múc từng bát cháo trao tận tay từng người. Nụ cười đó là sự cảm thông, là nguồn động viên vô giá dành cho những người đang chiến đấu với bệnh tật.

Những nồi cháo của nhà chùa không chỉ làm ấm bụng mà còn sưởi ấm tâm hồn người bệnh. Bà Nguyễn Thị Nguyệt, một bệnh nhân chia sẻ đầy xúc động: "Đây là lần đầu tiên tôi được ăn cháo chay của nhà chùa. Tôi thấy người nhẹ nhõm, cảm giác khoan khoái. Mong rằng những bát cháo này sẽ tiếp thêm nghị lực để chúng tôi vững tin chữa trị và chóng khỏi bệnh".

Hoạt động ý nghĩa này được duy trì bền vững nhờ vào sự đồng lòng của các phật tử và sự chung tay của các nhà hảo tâm. Tuy nhiên, người có công lớn nhất trong việc nhen nhóm ngọn lửa này chính là Thượng tọa Thích Nguyên Cao, Trụ trì Chùa Tùng Vân.

Nồi cháo được nấu từ gần 20 loại nguyên liệu như: Đỗ, hạt sen, nấm hương...

Với tinh thần “làm phúc không màng danh lợi”, Thượng tọa Thích Nguyên Cao đã duy trì nồi cháo tình thương gần 20 năm vào thứ 6 hằng tuần. Đặc biệt, từ khi được bầu làm đại biểu HĐND huyện Vĩnh Tường hai khóa liên tiếp, thầy đã dùng toàn bộ số tiền phụ cấp của mình để duy trì hoạt động nấu cháo. Chính tấm gương sáng của Thầy đã trở thành động lực, khích lệ các phật tử cùng chung tay, góp sức để duy trì nồi cháo nghĩa tình vào thứ 4 hàng tuần tại Trung tâm Y tế khu vực Vĩnh Tường suốt hơn ba năm qua.

Chia sẻ về ý nghĩa của những việc làm này, Thượng tọa Thích Nguyên Cao cho biết: "Đạo Phật không chỉ nằm ở kinh kệ mà còn nằm trong những hành động tử tế, nhân ái hằng ngày. Qua việc cấp phát cháo miễn phí đã góp phần lan tỏa yêu thương, giúp đỡ nhiều mảnh đời khó khăn trong cuộc sống".

Mô hình “Nồi cháo nhân đạo” của chùa Tùng Vân là một hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, kết nối các cá nhân, tổ chức để cùng sẻ chia khó khăn với những bệnh nhân nghèo. Trung bình mỗi tuần, chùa Tùng Vân phát hơn 300 suất cháo cho bệnh nhân, người nhà và cả đội ngũ y bác sĩ, nhân viên Trung tâm Y tế khu vực Vĩnh Tường.

Trung bình mỗi tuần, Chùa Tùng Vân phát hơn 300 suất cháo cho bệnh nhân, người nhà và cả đội ngũ y bác sĩ, nhân viên Trung tâm Y tế khu vực Vĩnh Tường

Nồi cháo tình thương không chỉ được nấu từ gạo, từ rau củ mà còn chứa đựng những tình cảm ấm áp. Trong khói bếp hòa quyện hương thơm, có cả niềm vui khi được cho đi và sự đồng cảm với những mảnh đời vất vả, mang lại niềm tin, sự động viên cho những bệnh nhân khi phải chống chọi với bệnh tật, góp phần lan toả những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

