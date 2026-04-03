Bắt giam tài xế vụ lật xe đầu kéo khiến 2 phụ nữ tử vong ở Phú Thọ

Công an tỉnh Phú Thọ vừa khởi tố, tạm giam tài xế vụ lật xe đầu kéo trên Quốc lộ 12B khiến 2 người tử vong. Nguyên nhân được xác định do không làm chủ tốc độ, đi sai phần đường tại đoạn cua dốc nguy hiểm.

Ngày 2/4, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Trần Văn Khoa (SN 1982, trú tại thôn Lữ Đô, xã Phong Doanh, tỉnh Ninh Bình) để điều tra hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, sau vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khiến 2 người tử vong trên Quốc lộ 12B.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 người tử vong ngày 26/3.

Trước đó khoảng 7h45 ngày 26/3, tại Km106+450 Quốc lộ 12B, đoạn qua xã Lạc Sơn xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ô tô đầu kéo và hai phương tiện đi ngược chiều.

Thời điểm trên, xe đầu kéo BKS 35C-1172 kéo theo sơ mi rơ moóc BKS 35RM-00275 do Trần Văn Khoa điều khiển, khi đến khu vực đường cong cua, phương tiện bất ngờ lật nghiêng.

Đối tượng Trần Văn Khoa.

Xe đầu kéo sau đó đè lên ô tô BKS 30A-233.XX do chị T.T.H. (SN 1979) điều khiển đi ngược chiều và xe mô tô BKS 28N1-396.XX do chị B.T.C. (SN 1986) điều khiển.

Cú va chạm mạnh khiến cả ô tô con và xe mô tô bị đè bẹp, biến dạng hoàn toàn. Hai nạn nhân tử vong tại hiện trường.

Quá trình điều tra xác định, thời điểm trên, Khoa điều khiển xe ô tô đầu kéo chở đất lưu thông trên Quốc lộ 12B. Khi di chuyển đến Km106+450, do không làm chủ tốc độ, điều khiển phương tiện không đúng phần đường khiến xe lật sang trái, đè lên các phương tiện đi ngược chiều, khiến hai người tử vong.

Lực lượng cứu nạn tìm kiếm 3 người tử vong trong vụ tai nạn.

Căn cứ tài liệu điều tra, ngày 27/3, Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Trần Văn Khoa để điều tra theo quy định pháp luật.

