Bắt giữ 2 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy

Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT phục vụ Đại hội Đảng các cấp và các sự kiện chính trị năm 2025, Công an xã Mường Hoa chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (Công an tỉnh) và Công an phường Thống Nhất vừa đấu tranh, phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đối tượng Nguyễn Phúc Hưng sau khi bị bắt giữ cùng tang vật là 13 gói ma túy loại heroin

Theo đó, qua công tác nắm tình hình, tại khu vực Quốc lộ 6 thuộc phường Thống Nhất, tổ công tác của Công an xã Mường Hoa và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an phường Thống Nhất đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Phúc Hưng (sinh năm 1976, trú tại tổ 7, phường Thống Nhất) đang tàng trữ trên người 1 túi nilon, bên trong chứa 13 gói tinh thể màu trắng. Qua đấu tranh, Hưng khai nhận đây là ma tuý loại heroin được mua từ một người đàn ông tên Hà ở cùng địa bàn.

Đối tượng Đỗ Hoàng Hà bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang tàng trữ 9 gói ma túy loại heroin

Từ lời khai và tài liệu thu thập được, cơ quan công an triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành bắt, khám xét khẩn cấp đối tượng Đỗ Hoàng Hà (sinh năm 1975, trú tại tổ 12, phường Thống Nhất). Qua khám xét nơi ở của đối tượng đã thu giữ 9 gói nhỏ chứa heroin.

Tang vật mà lực lượng chức năng thu giữ của 2 đối tượng

Tại cơ quan Công an, cả 2 đối tượng khai nhận mua ma túy về một phần sử dụng cho bản thân, phần còn lại dành để bán cho những người nghiện khác trên địa bàn.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

Trần Hải (Công an tỉnh)