{title}
{publish}
{head}
Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT phục vụ Đại hội Đảng các cấp và các sự kiện chính trị năm 2025, Công an xã Mường Hoa chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (Công an tỉnh) và Công an phường Thống Nhất vừa đấu tranh, phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.
Đối tượng Nguyễn Phúc Hưng sau khi bị bắt giữ cùng tang vật là 13 gói ma túy loại heroin
Theo đó, qua công tác nắm tình hình, tại khu vực Quốc lộ 6 thuộc phường Thống Nhất, tổ công tác của Công an xã Mường Hoa và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an phường Thống Nhất đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Phúc Hưng (sinh năm 1976, trú tại tổ 7, phường Thống Nhất) đang tàng trữ trên người 1 túi nilon, bên trong chứa 13 gói tinh thể màu trắng. Qua đấu tranh, Hưng khai nhận đây là ma tuý loại heroin được mua từ một người đàn ông tên Hà ở cùng địa bàn.
Đối tượng Đỗ Hoàng Hà bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang tàng trữ 9 gói ma túy loại heroin
Từ lời khai và tài liệu thu thập được, cơ quan công an triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành bắt, khám xét khẩn cấp đối tượng Đỗ Hoàng Hà (sinh năm 1975, trú tại tổ 12, phường Thống Nhất). Qua khám xét nơi ở của đối tượng đã thu giữ 9 gói nhỏ chứa heroin.
Tang vật mà lực lượng chức năng thu giữ của 2 đối tượng
Tại cơ quan Công an, cả 2 đối tượng khai nhận mua ma túy về một phần sử dụng cho bản thân, phần còn lại dành để bán cho những người nghiện khác trên địa bàn.
Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.
Trần Hải (Công an tỉnh)
baophutho.vn Xã Pà Cò, tỉnh Phú Thọ vừa được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã Hang Kia, Pà Cò, Cun Pheo và ba xóm Tam Hòa, Bò Báu, Bò Liêm (xã Đồng Tân,...
baophutho.vn Từ nay đến cuối năm, trên địa bàn tỉnh sẽ diễn ra nhiều sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa trọng đại của đất nước và địa phương, như: Đại hội...
baophutho.vn Thực hiện Văn bản số 1536/UBND-NCKS ngày 03/4/2025 của UBND tỉnh về tổng rà soát, đấu tranh, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật và giải quyết...
baophutho.vn Tối 9/8, tại Km40+700 trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn qua xã Tiên Lữ xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Nạn nhân được xác...
baophutho.vn Nhận thức được tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) và chuyển đổi số đối với việc nâng cao hiệu quả các khâu công tác...
baophutho.vn Nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh là loại hình phổ biến tại nhiều đô thị và khu dân cư nông thôn. Tuy nhiên, chính sự pha trộn giữa không gian...
baophutho.vn Ngày 9/8, tại nhà văn hóa xóm Đễnh, phường Kỳ Sơn tổ chức ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2025; Kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống công an nhân...
baophutho.vn Tội phạm mua, bán người được Liên Hợp Quốc xác định là một trong những loại tội phạm nguy hiểm thuộc “Chương trình phòng, chống tội phạm toàn...
baophutho.vn Sáng nay 7/8, tại xã Lương Sơn, đoàn công tác Quân khu 2 do Thiếu tướng Nguyễn Đăng Khải - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 2 làm trưởng...
baophutho.vn Ngày 7/8, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 2 do Đại tá Lê Văn Sơn - Phó Tham mưu trưởng Quân khu làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác huấn...
baophutho.vn Hơn 15 năm công tác, đến nay, Thiếu tá Nguyễn Viết Nghị, Phó đội trưởng Đội Nghiên cứu, phát triển các giải pháp phục hồi dữ liệu và Chứng cứ...
baophutho.vn Ngày 5/8, TAND tỉnh Phú Thọ (cơ sở 3) đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Tùng (sinh năm 1995, trú tại phường Đông Quang,...