"Bẻ gãy” âm mưu lợi dụng không gian mạng gây bất ổn an ninh - Kỳ 1: “Mặt trận nóng” trên không gian mạng

Không cần tụ tập đông người hay phát tán truyền đơn như trước đây, các đối tượng chống đối đang chuyển mạnh hoạt động lên không gian mạng. Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh và vài tài khoản ẩn danh, những thông tin sai sự thật, xuyên tạc, kích động chống phá Đảng, Nhà nước có thể được phát tán với tốc độ chóng mặt, tiếp cận hàng nghìn người trong thời gian ngắn. Không gian mạng đang trở thành “mặt trận nóng”, nơi các thế lực thù địch triệt để lợi dụng để gieo rắc thông tin xấu độc, tạo tâm lý hoang mang trong Nhân dân, tác động tiêu cực đến an ninh trật tự. Trước thực trạng đó, lực lượng Công an tỉnh đã chủ động nhận diện sớm các nguy cơ, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đấu tranh, ngăn chặn từ cơ sở, không để hình thành “điểm nóng” trên không gian mạng.

Những cú nhấp chuột gây hệ lụy

Mỗi ngày, hàng triệu lượt tương tác diễn ra trên các nền tảng Facebook, TikTok, YouTube hay Zalo. Chỉ cần một lần nhấn “chia sẻ”, một thông tin chưa được kiểm chứng có thể lan rộng đến hàng nghìn người. Đây cũng là cách mà các đối tượng chống đối đang triệt để lợi dụng để phát tán thông tin xấu độc.

Dưới vỏ bọc của các hội nhóm “phản biện xã hội”, “bảo vệ quyền lợi người dân”, nhiều đối tượng đã đăng tải các nội dung bóp méo sự thật, xuyên tạc chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm dẫn dắt dư luận theo chiều hướng tiêu cực. Điều đáng lo ngại là không ít người dùng mạng xã hội, do thiếu kỹ năng nhận diện thông tin hoặc tâm lý tò mò, đã vô tình trở thành mắt xích trong quá trình lan truyền những nội dung độc hại ấy.

Trong quá trình triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và các sự kiện chính trị quan trọng, tháng 1/2026, qua rà soát tình hình trên không gian mạng, Công an xã Tam Dương phát hiện hai trường hợp sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để đăng tải, chia sẻ các bài viết, video có nội dung sai sự thật, xuyên tạc từ các trang mạng phản động như “Diễn đàn ...”, “Đảng Tân ...”.

Làm việc với cơ quan công an, anh N.V.C (sinh năm 1984, trú tại thôn Điền Trù) và anh L.Đ.M (sinh năm 2002, trú tại thôn Liên Bình) đều thừa nhận hành vi vi phạm. Cả hai khẳng định không có mục đích chống đối, do thiếu hiểu biết, không kiểm chứng nguồn thông tin nên đã chia sẻ lại các nội dung vi phạm trên trang cá nhân mà không nhận thức hết hậu quả của hành vi.

Sau khi được tuyên truyền, giải thích các quy định của pháp luật, hai trường hợp đã tự nguyện gỡ bỏ toàn bộ nội dung vi phạm, cam kết không tái phạm.

Công an xã Tam Dương làm việc với công dân có hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin xấu độc trên không gian mạng.

Đồng thời, cả hai cũng bày tỏ thái độ hợp tác, sẵn sàng phối hợp, cung cấp thông tin khi phát hiện các nội dung xấu, độc trên không gian mạng.

Qua công tác nắm bắt tình hình an ninh trật tự trên không gian mạng, Công an xã Tân Mai phát hiện 1 tài khoản Facebook tham gia vào hội, nhóm có tên “Chống tham nhũng, tiêu cực” chứa nhiều nội dung xấu độc, lan truyền thông tin sai sự thật, chống phá Đảng và Nhà nước. Qua xác minh, Công an xã xác định chủ tài khoản là anh B.V.H (sinh năm 1983), trú tại xã Tân Mai.

Ngày 16/4/2026, Công an xã đã mời anh B.V.H đến làm việc để làm rõ các nội dung liên quan. Tại cơ quan công an, sau khi được tuyên truyền, giáo dục rõ về âm mưu, phương thức hoạt động của các tổ chức phản động và những quy định của Luật An ninh mạng, anh H đã tự nguyện thao tác rời khỏi các hội, nhóm phản động trên điện thoại cá nhân; đồng thời viết bản cam kết không tái phạm, không tham gia các tổ chức, hội nhóm có nội dung tương tự và hứa sẽ sử dụng mạng xã hội một cách an toàn, lành mạnh.

Trung tá Vì Văn Đài - Trưởng Công an xã Tân Mai chia sẻ: Khi mỗi người nâng cao cảnh giác và sử dụng mạng xã hội có trách nhiệm, không gian mạng sẽ thực sự trở thành môi trường văn minh, lành mạnh thay vì một “chiến trường” của những thông tin xấu độc và những cuộc tấn công vô hình.

Chủ động nhận diện từ sớm, từ xa

Cuộc chiến trên không gian mạng không sử dụng vũ khí, nhưng hậu quả có thể ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống kinh tế - xã hội, an ninh trật tự và nhận thức của người dân. Nhiều tài khoản sử dụng thủ đoạn cắt ghép hình ảnh, video, xuyên tạc các sự kiện chính trị, kinh tế - xã hội để kích động tâm lý bất mãn, gây mất niềm tin trong Nhân dân.

Công an xã Dũng Tiến tuyên truyền về an ninh mạng tới người có uy tín trên địa bàn.

Theo đánh giá của lực lượng chức năng, các thế lực thù địch hiện nay không chỉ trực tiếp đăng tải thông tin chống phá mà còn triệt để lợi dụng ưu thế lan truyền nhanh của không gian mạng để thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, tác động vào nhận thức, tư tưởng của người dân, nhất là thanh thiếu niên.

Đáng lo ngại, không ít người dân ở cơ sở cho rằng việc bấm “thích”, “chia sẻ” hoặc để lại bình luận trên các trang mạng là hành vi vô hại. Song thực tế, mỗi lượt tương tác đều góp phần làm gia tăng mức độ lan truyền của những thông tin độc hại. Từ một bài viết sai sự thật, thông tin có thể lan rộng đến hàng nghìn người chỉ trong thời gian ngắn, tạo ra những luồng dư luận tiêu cực, ảnh hưởng đến an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Với phương châm “nắm chắc - phát hiện sớm - xử lý kịp thời - định hướng hiệu quả”, thời gian qua, lực lượng Công an xã Tam Dương Bắc đã tăng cường theo dõi, rà soát các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, TikTok, tập trung vào các tài khoản, hội, nhóm liên quan đến địa bàn. Qua đó, kịp thời phát hiện, phân loại thông tin xấu độc theo từng nhóm như thông tin sai sự thật, thông tin xuyên tạc chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thông tin có nguy cơ gây dư luận xấu.

Trong quý I/2026, Công an xã phát hiện, xử lý 2 vụ việc đăng tải, chia sẻ thông tin xấu độc; phối hợp với lực lượng chức năng rà soát, làm việc với 10 trường hợp tham gia các hội, nhóm có dấu hiệu vi phạm. Song song với công tác đấu tranh, xử lý, Công an xã chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền, định hướng dư luận. Đơn vị đã chủ động cung cấp thông tin chính thống về tình hình địa phương, đăng tải các bài viết phản bác quan điểm sai trái, tuyên truyền pháp luật, hướng dẫn thủ tục hành chính trên cổng thông tin điện tử và trang fanpage, góp phần lan tỏa thông tin tích cực, nâng cao nhận thức cho người dân.

Trước diễn biến phức tạp trên không gian mạng, Công an tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm các nguy cơ gây mất ổn định an ninh trật tự. Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thường xuyên phối hợp với công an cơ sở rà soát, nắm tình hình trên không gian mạng; tổ chức đấu tranh, bóc gỡ nhiều tài khoản đăng tải thông tin xấu độc.

Cùng với đó, lực lượng công an tăng cường tuyên truyền để người dân nhận diện thủ đoạn của các đối tượng chống phá; khuyến cáo không chia sẻ, bình luận, phát tán thông tin chưa được kiểm chứng.

Công an xã Lạc Thuỷ chủ động đấu tranh với tội phạm trên không gian mạng.

Theo lãnh đạo phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, không gian mạng là môi trường mở nhưng không phải là nơi đứng ngoài pháp luật. Mọi hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, xuyên tạc, kích động chống phá đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định. Mỗi người dùng mạng xã hội cần trở thành một “lá chắn” trước thông tin độc hại bằng cách kiểm chứng nguồn tin, chỉ tiếp nhận thông tin từ các cơ quan báo chí chính thống và tuyệt đối không chia sẻ những nội dung chưa được xác thực. Bởi trong thời đại số, trách nhiệm của một công dân không chỉ thể hiện ngoài đời thực mà còn được đo bằng ý thức và hành vi trên không gian mạng. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đang đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng hệ thống thông tin cơ sở, tăng cường cung cấp thông tin chính thống đến người dân nhằm hạn chế “khoảng trống thông tin” để các đối tượng xấu lợi dụng.

(Còn nữa)

Đinh Thắng