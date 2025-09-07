Bế mạc Giải Pickleball Ngân hàng Khu vực 4 lần thứ 1

Ngày 7/9, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) - Chi nhánh khu vực 4 tổ chức bế mạc Giải Pickleball Ngân hàng Khu vực 4 lần thứ I - năm 2025.

Đến dự có đồng chí Đào Minh Tú - Phó Thống đốc Thường trực NHNN Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam; Nguyễn Khánh Chi - Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Ngân hàng Việt Nam; lãnh đạo Hội đồng quản lý trung tâm thông tin tín dụng quốc gia, Văn phòng NHNN Việt Nam...

Phó Thống đốc Thường trực NHNN Việt Nam Đào Minh Tú và Ban tổ chức trao các giải Nhất, Nhì, Ba nội dung đôi nữ lãnh đạo cho các vận động viên

Sau gần 2 ngày thi đấu với 9 nội dung, 228 vận động viên (VĐV) đến từ 7 cụm với 69 đơn vị (gồm hệ thống các ngân hàng, Công ty bảo hiểm và Quỹ tín dụng nhân dân) đã thể hiện tinh thần đoàn kết, thi đấu nhiệt tình, trung thực, cao thượng, phấn đấu đạt thành tích cao nhất. Các VĐV đã đem tới cho khán giả những trận cầu hấp dẫn, đẹp mắt, kịch tính và có chất lượng chuyên môn cao, để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả.

Ban tổ chức và đại biểu trao các giải Nhất, Nhì, Ba nội dung đôi nam lãnh đạo cho các vận động viên

Kết thúc Giải, Ban tổ chức đã trao các giải Nhất, Nhì, Ba cho các VĐV đạt thành tích cao theo từng nội dung thi đấu. Cụ thể:

Nội dung lãnh đạo: Đôi nữ, Nhất đội Hệ thống Quỹ TDND Phú Thọ, Nhì Ngân hàng TMCP Phương Đông Chi nhánh Lào Cai, đồng giải Ba đội NHNN Việt Nam - Chi nhánh khu vực 4 và Ngân hàng TMCP Bắc Á Chi nhánh Hòa Bình; Đôi nam, Nhất đội Vietinbank Lào Cai, Nhì Quỹ TDND Việt Quang - Hà Giang, Ba đội Tienphongbank Vĩnh Phúc và Ngân hàng Hợp tác xã Chi nhánh Yên Bái; Đôi nam nữ, Nhất đội Vietinbank Lào Cai, Nhì đội Vietcombank Phúc Yên; Ba đội Công ty bảo hiểm ngân hàng Lào Cai và LPBank Phú Thọ.

Ban tổ chức và đại biểu trao các giải Nhất, Nhì, Ba nội dung đôi nam nữ lãnh đạo cho các vận động viên

Nội dung 41 tuổi trở lên: Đôi nam, Nhất đội NHNN Việt Nam - Chi nhánh khu vực 4, Nhì đội Agribank Chi nhánh Phú Thọ 2, Ba đội BIDV Chi nhánh Tuyên Quang và Agribank Chi nhánh Hòa Bình; Đôi nữ, Nhất đội Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh Tuyên Quang, Nhì đội Agribank Chi nhánh Lào Cai, Ba đội NHNN - Chi nhánh khu vực 4; Đôi nam nữ, Nhất và Nhì đội Agribank Chi nhánh Hà Giang, Ba đội BIDV Chi nhánh Lào Cai và NHNN - Chi nhánh khu vực 4.

Trận Chung kết nội dung Đôi nam 41 tuổi trở lên giữa đội Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh khu vực 4 và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Phú Thọ 2

Nội dung 41 tuổi trở xuống: Đôi nam, Nhất đội Vietinbank Chi nhánh Hòa Bình, Nhì Vietinbank Chi nhánh Hà Giang, Ba đội Ngân hàng Hợp tác xã Chi nhánh Vĩnh Phúc và Agribank Chi nhánh Bảo Yên - Yên Bái; Đôi nữ, Nhất đội Agribank Chi nhánh Hà Giang, Nhì đội Vietinbank Chi nhánh Phú Thọ, Ba đội Vietinbank Chi nhánh Hòa Bình và BIDV Hà Giang; Đôi nam nữ, Nhất đội Vietcombank Chi nhánh Lào Cai, Nhì đội Agribank Chi nhánh Hòa Bình, Ba đội Vietcombank Chi nhánh Vĩnh Phúc và Vietinbank Chi nhánh Vĩnh Phúc.

Trận thi đấu chung kết nội dung Đôi nam nữ giữa đội Vietinbank Chi nhánh Lào Cai và Vietcombank Chi nhánh Phúc Yên.

Thông qua giải đấu nhằm đẩy mạnh phong trào luyện tập thể thao, nâng cao sức khỏe cho cán bộ, đoàn viên và đóng góp vào việc xây dựng một môi trường làm việc năng động, tích cực.

Ngọc Lam