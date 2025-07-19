Bế mạc Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Phát biểu tại phiên bế mạc, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, hội nghị đánh dấu bước đi quan trọng trong quá trình chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Kết quả của hội nghị thể hiện rõ tinh thần đổi mới tư duy, hành động quyết liệt, đoàn kết-dân chủ-kỷ cương-sáng tạo-phát triển. Các đại biểu đã phát huy tinh thần trách nhiệm cao, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, thẳng thắn, sâu sắc vào các nội dung.
Tổng Bí thư cho biết, Trung ương đã quyết định tích hợp nội dung 3 văn kiện gồm Báo cáo chính trị, Báo cáo kinh tế-xã hội, Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng thành Báo cáo chính trị theo một trục xuyên suốt, thống nhất, đồng bộ để trình Đại hội XIV của Đảng. Các báo cáo tổng kết thi hành Điều lệ Đảng, tổng kết 40 năm đổi mới cần được tiếp tục hoàn thiện để thật sự trở thành nền tảng giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng và nền tảng cho việc hoạch định các chiến lược phát triển đất nước trong tương lai.
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu bế mạc Hội nghị.
Tại hội nghị này, Trung ương đã xem xét, cho ý kiến chỉ đạo về việc tổng kết thực tiễn, đánh giá các vướng mắc, bất cập trong một số luật và thể chế hiện hành, từ đó định hướng sửa đổi nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn pháp lý, thúc đẩy phát triển trong giai đoạn mới. Về lĩnh vực đất đai, tập trung hoàn thiện khung pháp lý về sở hữu, quy hoạch, sử dụng đất, bảo đảm tính minh bạch, công bằng, hiệu quả, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp. Phấn đấu hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin quốc gia về đất đai tập trung, thống nhất, đồng bộ, đa mục tiêu và kết nối liên thông; ưu tiên bố trí quỹ đất cho phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, công nghiệp, dịch vụ, phát triển đô thị; phát huy cao nhất hiệu quả sử dụng đất.
Về lĩnh vực giáo dục, đào tạo, tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy đảng, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục, đào tạo. Việc điều chỉnh quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là cần thiết và cấp bách và phải bảo đảm phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, phù hợp với các chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, phù hợp với định hướng tổ chức không gian kinh tế-xã hội sau sắp xếp đơn vị hành chính.
Về kết quả sơ bộ sau 19 ngày vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Trung ương đánh giá, bộ máy cơ bản vận hành tốt, không có trục trặc lớn, cán bộ công chức bước đầu thích ứng. Tuy nhiên, cần tiếp tục hoàn thiện các quy định hướng dẫn, xây dựng quy trình nghiệp vụ liên thông; kịp thời điều chỉnh những bất cập trong phân công, phân cấp nhiệm vụ; nâng cao chất lượng đào tạo lại, bồi dưỡng cán bộ, đặc biệt là ở cấp xã; tăng cường giám sát, kiểm tra, đánh giá định kỳ hiệu quả vận hành của mô hình.
Các đại biểu tham dự phiên bế mạc Hội nghị.
Tổng Bí thư nêu rõ, tại hội nghị, Trung ương thống nhất nhận định, phương hướng công tác nhân sự Đại hội XIV của Đảng là văn bản đặc biệt quan trọng, quyết định toàn bộ công tác chuẩn bị và bầu cử nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước, góp phần vào thành công Đại hội XIV của Đảng. Việc giới thiệu, lựa chọn nhân sự căn cứ vào tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, nhìn chung dựa trên cơ sở quy hoạch nhưng không quá cứng nhắc mà cần phải căn cứ vào thực tiễn cụ thể để xem xét, không bỏ sót những nhân tố ngoài quy hoạch nhưng có phẩm chất, năng lực lãnh đạo nổi trội, đáp ứng tốt nhất yêu cầu nhiệm vụ của cách mạng trong giai đoạn mới.
Phương hướng công tác nhân sự Đại hội XIV phải có sự gắn kết chặt chẽ với phương án bố trí nhân sự đảm nhiệm các chức danh lãnh đạo chủ chốt của các ban, bộ, ngành, cơ quan, đơn vị ở Trung ương, địa phương nhiệm kỳ 2026-2031 và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội nhiệm kỳ tới. Cùng với đó, phải có giải pháp, biện pháp hiệu quả để hạn chế, sớm khắc phục tình trạng nhân sự vừa được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng hoặc mới được quy hoạch, bổ nhiệm đã phải xem xét kiểm điểm, xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.
Tổng Bí thư chỉ đạo, các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội theo lộ trình: Đại hội cấp cơ sở hoàn thành trước ngày 31/7/2025, Đại hội cấp trên trực tiếp cơ sở và đảng bộ xã, phường, đặc khu hoàn thành trước ngày 31/8/2025; Đại hội đảng bộ cấp tỉnh và đảng bộ trực thuộc Trung ương hoàn thành trước ngày 31/10/ 2025. Các đảng bộ trong quá trình chuẩn bị, tổ chức đại hội phải tập trung thảo luận kỹ lưỡng những nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục đóng góp hoàn thiện văn kiện Đại hội XIV của Đảng và văn kiện đại hội cấp mình; thể hiện sự đổi mới, cách mạng trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.
Quang cảnh hội nghị.
Về công tác cán bộ, Tổng Bí thư cho biết, Ban Chấp hành Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Võ Văn Thưởng, Vương Đình Huệ, Lê Minh Khái; khai trừ khỏi Đảng đối với đồng chí Nguyễn Thị Kim Tiến; đồng ý để đồng chí Đỗ Đức Duy, thôi giữ chức Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và đồng chí Võ Chí Công thôi giữ chức Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
Để thực hiện tốt các công việc trong thời gian tới, Tổng Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng và cả hệ thống chính trị khẩn trương tổ chức quán triệt sâu rộng kết luận của Hội nghị Trung ương 12, bảo đảm mỗi cán bộ, đảng viên hiểu đúng, thực hiện đúng, đồng thuận cao. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các dự thảo văn kiện theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, tầm nhìn xa, chiến lược, lấy ý kiến rộng rãi, phát huy trí tuệ tập thể. Khẩn trương rà soát, đề xuất sửa đổi pháp luật theo hướng thúc đẩy đổi mới, phát triển, tháo gỡ các rào cản, đảm bảo lợi ích người dân, doanh nghiệp.
Đại hội đảng bộ các cấp phải được chuẩn bị, tổ chức một cách bài bản, chu đáo, dân chủ, đúng quy trình, chặt chẽ, nhất là khâu văn kiện và nhân sự. Tiếp tục hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, tinh thần phục vụ và hiệu lực quản trị công. Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh và các ngày lễ lớn của đất nước, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cả nước, hoàn thành mục tiêu bảo vệ Tổ quốc, phát triển đất nước và nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân.
Nguồn nhandan.vn