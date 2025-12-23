Bế mạc Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Sáng 23/12, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và tiến hành phiên bế mạc. Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì hội nghị. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành phiên bế mạc.

Quang cảnh phiên bế mạc hội nghị. Ảnh: Đăng Khoa

Trong 2 ngày làm việc khẩn trương, Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận và nhất trí thông qua dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa Đảng khóa XIII về các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, nhất là Báo cáo chính trị và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; thống nhất thông qua báo cáo về công tác nhân sự của Đảng để báo cáo Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Ban Chấp hành Trung ương cũng đã thảo luận kỹ nội dung các công việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội XIV của Đảng; giao Bộ Chính trị tiếp tục hoàn thiện các công việc, chuẩn bị tốt nhất phục vụ tổ chức thành công Đại hội.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu tham dự phiên bế mạc. Ảnh: Đăng Khoa

Phát biểu bế mạc hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng đã thể hiện sự tâm huyết, dân chủ, thẳng thắn, trung thực, cách mạng, khoa học với tinh thần trách nhiệm của người đảng viên trước Đảng, nhân dân và đất nước.

Tổng Bí thư nêu rõ, quá trình thảo luận, Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhận thấy, trong suốt nhiệm kỳ, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã đoàn kết một lòng, kiên định, tự chủ, sáng tạo với quyết tâm và nỗ lực đặc biệt lớn, ban hành nhiều chủ trương, chính sách, quyết sách chiến lược mang tầm đương đại, đột phá để lãnh đạo nhân dân cả nước hoàn thành toàn bộ các mục tiêu, chỉ tiêu, yêu cầu, chương trình, kế hoạch mà Đại hội XIII của Đảng đề ra, tạo tiềm năng mới, động năng mới, không gian phát triển mới cho đất nước trong kỷ nguyên mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu bế mạc hội nghị. Ảnh: Đăng Khoa

Tổng Bí thư cho biết, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã biểu quyết thông qua với số phiếu tập trung cao nhân sự giới thiệu tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031 để trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xem xét, quyết định, tổ chức bầu cử; khẳng định các đồng chí được tín nhiệm giới thiệu tiếp tục đoàn kết, thống nhất, làm việc với tinh thần trách nhiệm, hiệu quả cao, đáp ứng sự tin cậy của Đảng và nhân dân.

Nhấn mạnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng và dân tộc, cán bộ, đảng viên, nhân dân đang rất quan tâm, theo dõi, mong chờ và đặt nhiều kỳ vọng vào sự thành công của Đại hội, Tổng Bí thư đề nghị các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng và toàn thể đảng viên trong toàn Đảng tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm đảng viên, nghiêm túc thực hiện và lãnh đạo tổ chức thực hiện thật tốt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 15; tập trung làm tốt công việc thường xuyên, khẩn trương thực hiện những nhiệm vụ còn lại của công tác tổ chức để Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng thành công tốt đẹp đúng như chương trình, kế hoạch đề ra.

Các đại biểu tham dự phiên bế mạc hội nghị. Ảnh: Đăng Khoa

Nhân dịp chuẩn bị đón năm mới 2026, Tổng Bí thư yêu cầu các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổng kết năm 2025 theo hướng gọn nhẹ, thực chất, tiết kiệm, hiệu quả, không tạo áp lực cho các cấp cơ sở; triển khai các mặt công tác thiết thực để nhân dân đón Tết vui tươi, an toàn, lành mạnh, hạnh phúc; bắt tay ngay vào những công việc của năm 2026 và nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2026-2031 của đơn vị, địa phương.

Nguồn nhandan.vn