Bế mạc Hội thao chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ UBND tỉnh

Chiều 21/9, tại Nhà luyện tập và thi đấu thể dục thể thao tỉnh đã diễn ra lễ bế mạc và trao giải cho các vận động viên đạt thành tích cao tại Hội thao chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ UBND tỉnh, chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Ban tổ chức trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các đội vận động viên môn Bóng chuyền hơi

Sau 2 ngày tranh tài, 950 lượt vận động viên đến từ 48/60 Chi, Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ UBND tỉnh đã mang đến hội thao nhiều trận thi đấu sôi nổi, hấp dẫn, thu hút sự quan tâm cổ vũ của đông đảo các cổ động viên.

Kết thúc 23 nội dung thi đấu ở 5 môn: Cầu lông, Bóng bàn, Bóng chuyền hơi, Pickleball và Kéo co, Ban tổ chức đã trao 23 giải Nhất, 23 giải Nhì và 25 giải Ba cho các vận động viên, các đoàn vận động viên đạt thành tích cao.

Ban tổ chức trao giải Nhất, Nhì, Ba ở môn Kéo co cho các đội vận động viên

Trong đó, trao giải Nhất môn Bóng chuyền hơi cho đội bóng chuyền của Đảng bộ Công ty Điện lực Phú Thọ; giải Nhì cho Sở Nông nghiệp và Môi trường; Đại học Hùng Vương và Công ty Xăng dầu Phú Thọ đồng giải Ba. Ở môn Kéo co, Viễn thông Phú Thọ xuất sắc giành giải Nhất; Sở Giáo dục và Đào tạo giành giải Nhì; Khu di tích lịch sử Đền Hùng và Sở Nông nghiệp và Môi trường giành giải Ba...

Theo đánh giá của Ban tổ chức, hội thao năm nay thu hút đông đảo lực lượng vận động viên tham gia, đặc biệt là ở môn Kéo co. Đồng thời thêm một môn thi đấu mới là Pickleball.

Việc tổ chức thành công Hội thao chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, hướng tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã góp phần động viên tinh thần của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan, đơn vị để tiếp tục thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại".

Một số hình ảnh trao giải cho các vận động viên đạt thành tích cao tại Hội thao:

Lệ Oanh