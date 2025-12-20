{title}
Sáng 20/12, tại Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 2 - Thống Nhất, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Bế mạc Hội thi Giáo dục quốc phòng và an ninh học sinh THPT lần thứ I, năm 2025 cụm III.
Ban Tổ chức trao giải toàn đoàn cho các đơn vị tham gia có thành tích xuất sắc.
Hội thi được tổ chức từ ngày 18 - 20/12 thu hút 342 học sinh đến từ 38 trường THPT thuộc khu vực Hòa Bình cũ. Các thí sinh tham gia 8 môn thi: Đội ngũ tiểu đội; đội ngũ từng người không có súng; kỹ thuật cấp cứu chuyển thương; ném lựu đạn trúng đích; tháo, lắp súng tiểu liên AK ban ngày; bắn súng tiểu liên AK (bằng máy bắn tập HLAK-20, có tiếng nổ giả); các tư thế, động tác cơ bản vận động trong chiến đấu; chạy vũ trang 800m.
Lãnh đạo Sở GD&ĐT trao giải cho các học sinh có thành tích xuất sắc.
Theo đánh giá của Ban Tổ chức, các vận động viên đã thể hiện tinh thần thi đấu hết mình, bình tĩnh, tự tin, quyết tâm giành thành tích cao. Hội thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, chất lượng, đảm bảo đúng kế hoạch, đạt mục đích, yêu cầu đề ra.
Ban Tổ chức đã trao giải Nhất toàn đoàn cho Trường THPT Đại Đồng; giải Nhì thuộc về các Trường THPT Lạc Sơn, THPT Kỳ Sơn; giải Ba thuộc về các Trường PT DTNT THPT Hòa Bình, THPT Yên Thủy A, THPT Ngô Quyền và Giải Khuyến khích thuộc về các trường THPT Cộng Hòa, THPT Mai Châu, THPT Lạc Thủy C, THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ.
Lãnh đạo Ban Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 2 - Thống Nhất trao giấy khen cho các học sinh có thành tích xuất sắc.
Ngoài ra Ban Tổ chức cũng trao 14 giải Nhất, 28 giải Nhì, 42 giải Ba và 56 giải Khuyến khích cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc ở các nội dung thi.
Dương Liễu
