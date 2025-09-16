Bế mạc Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”

Tối 15/9, tại Trung tâm triển lãm quốc gia (Đông Anh, Hà Nội) đã diễn ra Lễ bế mạc Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”. Thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo. Dự buổi lễ có đồng chí Phùng Thị Kim Nga, TUV, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi lễ

Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” là hoạt động chính trị - văn hóa trọng điểm chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Đây là triển lãm được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước tới nay tại Việt Nam, với sự tham gia triển lãm có 28 bộ, cơ quan Trung ương, 34 địa phương và hơn 110 doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn, thông qua hơn 230 không gian trưng bày đã giới thiệu thành tựu trên chặng đường 80 năm phát triển của đất nước. Sau 19 ngày mở cửa, Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước thu hút hơn 10 triệu lượt khách tham quan.

Tại sảnh 7, nhà triển lãm Kim Quy, không gian trưng bày của tỉnh Phú Thọ mang chủ đề “Phú Thọ - 80 năm vững bước phát triển và hội nhập”. Với cách thể hiện sáng tạo, kết hợp giữa hình ảnh, hiện vật và công nghệ trình chiếu, gian trưng bày của Phú Thọ không chỉ thu hút người xem mà còn để lại dấu ấn sâu sắc về vùng đất Tổ vừa giàu truyền thống, vừa năng động, phát triển.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng nhấn mạnh, Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” khẳng định sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thành công của cách mạng Việt Nam; khẳng định sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và tinh thần “biến không thành có, biến khó thành dễ, biến không thể thành có thể”.

Bằng sự tái hiện sinh động các minh chứng lịch sử, Thủ tướng nêu rõ, Triển lãm chính là bức tranh tổng thể, sâu sắc và toàn diện những thành tựu vĩ đại của sự nghiệp cách mạng đấu tranh giành độc lập dân tộc gắn với xây dựng chủ nghĩa xã hội của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta qua các thời kỳ. Triển lãm khẳng định ý nghĩa và tầm quan trọng của sự kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh trong nước với sức mạnh quốc tế, sự phối hợp chặt chẽ giữa Trung ương với địa phương, giữa Nhà nước với tư nhân; là cội nguồn tạo nên những “kỳ tích” trí tuệ, bản lĩnh của Nhân dân Việt Nam trong suốt 80 năm qua và thể hiện khát vọng bay cao, vươn xa của Nhân dân Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Không gian trưng bày “Phú Thọ - 80 năm vững bước phát triển và hội nhập” vinh dự được nhận giải thưởng

“Không gian trưng bày tiêu biểu” tại Triển lãm

Tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và trao giải cho các đơn vị có thành tích xuất sắc. Không gian trưng bày “Phú Thọ - 80 năm vững bước phát triển và hội nhập” vinh dự được nhận giải thưởng “Không gian trưng bày tiêu biểu” tại Triển lãm.

