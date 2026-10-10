Beckham “đã giàu càng thêm giàu”

Không dừng lại ở hào quang sân cỏ, David Beckham tiếp tục biến sức hút truyền thông thành cỗ máy sinh lời khổng lồ thông qua các dự án nội dung đắt giá cùng loạt thương vụ kinh doanh bạc tỷ.

David Beckham tiếp tục kiếm bộn tiền khi bắt tay cùng Netflix sản xuất một chương trình truyền hình mới, tận dụng trọn vẹn đòn bẩy thương mại khổng lồ từ bộ phim tài liệu từng gây bão toàn cầu vào năm 2023.

Thỏa thuận hợp tác béo bở này được đối tác thương hiệu lâu năm của Becks, ông Jamie Salter, chia sẻ tại Hội nghị Leaders ở sân vận động Stamford Bridge: "Sau thành công vang dội của bộ phim tài liệu trước, David đang cùng Netflix làm tiếp chương trình khác. Dự án trước đó thực sự đã đẩy việc kinh doanh của anh ấy thăng hoa vượt bậc.

Victoria cũng vậy, thương hiệu của cô ấy phát triển bùng nổ sau loạt phim riêng. David chắc chắn còn làm nhiều nội dung hơn nữa, bởi sáng tạo nội dung chính là con đường ngắn nhất để chạm tới khách hàng".

Vợ chồng Beckham xuất hiện tại World Cup 2026.

Hiệu quả tài chính từ sức hút màn ảnh thể hiện rõ qua những con số biết nói. Báo cáo tài chính từ DRJB Holdings - công ty quản lý thương hiệu Beckham - cho thấy mức lợi nhuận trước thuế năm 2025 vọt lên gần 50 triệu bảng Anh, tăng tới 46% so với năm trước đó.

Doanh thu toàn hệ thống cũng nhảy vọt từ 72,2 triệu bảng lên 84 triệu bảng, mang về riêng cho cựu danh thủ khoản cổ tức lên tới 38,5 triệu bảng nhờ sự tăng trưởng mạnh mẽ của các mảng kinh doanh thể thao, thời trang và truyền thông.

Beckham xây dựng chiến lược kinh doanh đa tầng và ngày càng mát tay trong việc “làm ăn”. Anh kiếm tiền từ nhiều nguồn thu bền vững, nổi bật là thương vụ bán 55% cổ phần DB Ventures cho Authentic Brands Group với giá khoảng 200 triệu bảng, qua đó hưởng lợi nhuận dài hạn từ các hợp đồng nhượng quyền thương hiệu kính mắt Safilo, thời trang may đo Hugo Boss, trang phục thể thao Adidas hay thực phẩm chăm sóc sức khỏe.

Ở mảng thể thao, Beckham mua lại Inter Miami với giá 25 triệu USD và đang biến CLB này thành cỗ máy kiếm tiền tại giải MLS. Sau bước ngoặt chiêu mộ siêu sao Lionel Messi, giá trị của Inter Miami đã nhảy vọt vượt mốc một tỷ USD, mang về nguồn thu khổng lồ từ tiền bán vé, bản quyền phát sóng và tài trợ thương mại toàn cầu.

Beckham kiếm tiền bền vững từ kinh doanh, vận hành đội bóng và thành lập công ty riêng.

Song song đó, Beckham thành lập công ty sản xuất Studio 99 để trực tiếp nắm giữ bản quyền hình ảnh và sản xuất các nội dung nghe nhìn độc quyền. Mô hình này giúp anh vừa nhận thù lao bản quyền sản xuất từ các nền tảng streaming, vừa tận dụng truyền thông để quảng bá miễn phí cho toàn bộ hệ sinh thái kinh doanh cá nhân.

Đế chế kinh doanh này càng thêm vững chắc khi cộng hưởng cùng thương hiệu thời trang của Victoria Beckham. Victoria vừa phát hành loạt phim tài liệu 3 tập vào tháng 10/2025 kể về hành trình từ thời Spice Girls đến nhà thiết kế quốc tế, lập tức tạo cú hích giúp mảng thời trang và mỹ phẩm của cô bùng nổ doanh số.

Bên cạnh guồng quay thương trường, cựu tiền vệ 51 tuổi gần đây còn nỗ lực hàn gắn rạn nứt tình cảm với con trai cả Brooklyn Beckham.

Động thái chủ động tương tác ủng hộ con trai trên mạng xã hội trước show diễn thời trang của Victoria tại Paris đang mở ra hy vọng kết nối lại tình thân sau gần hai năm xa cách. Tuy nhiên, phía Brooklyn chưa có động thái cụ thể, vẫn chỉ tập trung vào cuộc sống gia đình thay vì lắng nghe tiếng gọi từ bố và mẹ.

https://tienphong.vn/beckham-da-giau-cang-them-giau-post1883903.tpo

Theo Báo điện tử Tiền Phong