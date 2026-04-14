Y tế
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt ra mắt hệ thống máy chụp cộng hưởng từ siêu dẫn ứng dụng công nghệ AI

Ngày 14/4, Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt, Phường Vĩnh Phúc tổ chức ra mắt hệ thống máy chụp cộng hưởng từ siêu dẫn - ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) của Fujifilm, đánh dấu bước tiến quan trọng trong nâng cao chất lượng chẩn đoán và điều trị bệnh.

Cắt băng ra mắt hệ thống máy chụp cộng hưởng từ siêu dẫn ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Hệ thống máy chụp cộng hưởng từ siêu dẫn ứng dụng AI của Fujifilm được đánh giá có nhiều ưu điểm vượt trội so với các thế hệ máy trước, mở ra bước phát triển mới trong lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh công nghệ cao. Nhờ tích hợp trí tuệ nhân tạo, hệ thống cho phép tái tạo hình ảnh với độ sắc nét cao, hỗ trợ phát hiện những tổn thương nhỏ, đặc biệt trong các ca bệnh phức tạp.

Công nghệ xử lý hình ảnh tiên tiến giúp rút ngắn thời gian chụp, tăng tốc độ lên gấp khoảng 3 lần so với thông thường. Bên cạnh đó, máy còn được trang bị công nghệ giảm thiểu tiếng ồn lên đến 96% cùng thiết kế khoang chụp rộng, mang lại sự thoải mái cho người bệnh.

Lãnh đạo Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt tặng quà cho các bệnh nhân.

Việc đưa vào vận hành hệ thống cộng hưởng từ siêu dẫn ứng dụng AI không chỉ góp phần tối ưu “thời gian vàng” trong chẩn đoán, giúp bác sĩ đưa ra phác đồ điều trị kịp thời, hiệu quả, mà còn tạo điều kiện để người dân được tiếp cận với trang thiết bị y tế hiện đại, dịch vụ chất lượng cao ngay tại tỉnh nhà.

Thu Hoài - Nguyễn Toàn


 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng chụp cộng hưởng từ hệ thống công nghệ AI Bệnh viện Hữu nghị Trí tuệ nhân tạo Vĩnh Phúc ứng dụng AI ra mắt Điều trị
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Dinh dưỡng hợp lý trong những ngày nắng nóng

Dinh dưỡng hợp lý trong những ngày nắng nóng
2026-04-14 10:44:00

Theo các chuyên gia, nguyên tắc dinh dưỡng trong những ngày nắng nóng là đảm bảo đủ chất dinh dưỡng, chế độ ăn cân bằng và đa dạng thực phẩm, hạn chế chất béo, tăng cường hoa...

3 nhóm người nên ăn hoặc uống nước dâu tằm

3 nhóm người nên ăn hoặc uống nước dâu tằm
2026-04-14 09:39:00

Dâu tằm là loại quả dân dã nhưng giàu dinh dưỡng, đặc biệt là hàm lượng chất chống oxy hóa dồi dào có lợi cho sức khỏe, nhất là với một số nhóm người cụ thể.

5 lý do nên ăn bí xanh vào mùa hè

5 lý do nên ăn bí xanh vào mùa hè
2026-04-13 18:37:00

Mùa hè với cái nắng gay gắt không chỉ khiến cơ thể mệt mỏi, mất nước mà còn gây ra các vấn đề về da và tiêu hóa... Tìm hiểu 5 lý do nên bổ sung ngay bí xanh vào thực đơn mỗi ngày.

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long