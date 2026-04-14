Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt ra mắt hệ thống máy chụp cộng hưởng từ siêu dẫn ứng dụng công nghệ AI

{title}
{publish}
{head}
Ngày 14/4, Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt, Phường Vĩnh Phúc tổ chức ra mắt hệ thống máy chụp cộng hưởng từ siêu dẫn - ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) của Fujifilm, đánh dấu bước tiến quan trọng trong nâng cao chất lượng chẩn đoán và điều trị bệnh.
Cắt băng ra mắt hệ thống máy chụp cộng hưởng từ siêu dẫn ứng dụng trí tuệ nhân tạo.
Hệ thống máy chụp cộng hưởng từ siêu dẫn ứng dụng AI của Fujifilm được đánh giá có nhiều ưu điểm vượt trội so với các thế hệ máy trước, mở ra bước phát triển mới trong lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh công nghệ cao. Nhờ tích hợp trí tuệ nhân tạo, hệ thống cho phép tái tạo hình ảnh với độ sắc nét cao, hỗ trợ phát hiện những tổn thương nhỏ, đặc biệt trong các ca bệnh phức tạp.
Công nghệ xử lý hình ảnh tiên tiến giúp rút ngắn thời gian chụp, tăng tốc độ lên gấp khoảng 3 lần so với thông thường. Bên cạnh đó, máy còn được trang bị công nghệ giảm thiểu tiếng ồn lên đến 96% cùng thiết kế khoang chụp rộng, mang lại sự thoải mái cho người bệnh.
Lãnh đạo Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt tặng quà cho các bệnh nhân.
Việc đưa vào vận hành hệ thống cộng hưởng từ siêu dẫn ứng dụng AI không chỉ góp phần tối ưu “thời gian vàng” trong chẩn đoán, giúp bác sĩ đưa ra phác đồ điều trị kịp thời, hiệu quả, mà còn tạo điều kiện để người dân được tiếp cận với trang thiết bị y tế hiện đại, dịch vụ chất lượng cao ngay tại tỉnh nhà.
Thu Hoài - Nguyễn Toàn
Theo các chuyên gia, nguyên tắc dinh dưỡng trong những ngày nắng nóng là đảm bảo đủ chất dinh dưỡng, chế độ ăn cân bằng và đa dạng thực phẩm, hạn chế chất béo, tăng cường hoa...
Dâu tằm là loại quả dân dã nhưng giàu dinh dưỡng, đặc biệt là hàm lượng chất chống oxy hóa dồi dào có lợi cho sức khỏe, nhất là với một số nhóm người cụ thể.
Uống nước chanh buổi sáng không phải "công thức thải độc" hay giảm cân như nhiều người nghĩ, lợi ích thực tế khá hạn chế, thậm chí có thể gây hại cho răng, dạ dày nếu lạm dụng.
Râu ngô không chỉ làm nước giải khát mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Ngoài tác dụng lợi tiểu, râu ngô còn có tác dụng hạ huyết áp...
Mùa hè với cái nắng gay gắt không chỉ khiến cơ thể mệt mỏi, mất nước mà còn gây ra các vấn đề về da và tiêu hóa... Tìm hiểu 5 lý do nên bổ sung ngay bí xanh vào thực đơn mỗi ngày.
Để chủ động phòng, chống bệnh do não mô cầu, Bộ Y tế đề nghị người dân nâng cao ý thức phòng bệnh, chủ động thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia...
Tụt huyết áp ít được chú ý hơn tăng huyết áp, nhưng có thể nguy hiểm nếu không phát hiện sớm. Đáng nói, các dấu hiệu thường mơ hồ, dễ bị bỏ qua hoặc nhầm lẫn với tình trạng mệt...