Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt ra mắt hệ thống máy chụp cộng hưởng từ siêu dẫn ứng dụng công nghệ AI

Ngày 14/4, Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt, Phường Vĩnh Phúc tổ chức ra mắt hệ thống máy chụp cộng hưởng từ siêu dẫn - ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) của Fujifilm, đánh dấu bước tiến quan trọng trong nâng cao chất lượng chẩn đoán và điều trị bệnh.

Cắt băng ra mắt hệ thống máy chụp cộng hưởng từ siêu dẫn ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Hệ thống máy chụp cộng hưởng từ siêu dẫn ứng dụng AI của Fujifilm được đánh giá có nhiều ưu điểm vượt trội so với các thế hệ máy trước, mở ra bước phát triển mới trong lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh công nghệ cao. Nhờ tích hợp trí tuệ nhân tạo, hệ thống cho phép tái tạo hình ảnh với độ sắc nét cao, hỗ trợ phát hiện những tổn thương nhỏ, đặc biệt trong các ca bệnh phức tạp.

Công nghệ xử lý hình ảnh tiên tiến giúp rút ngắn thời gian chụp, tăng tốc độ lên gấp khoảng 3 lần so với thông thường. Bên cạnh đó, máy còn được trang bị công nghệ giảm thiểu tiếng ồn lên đến 96% cùng thiết kế khoang chụp rộng, mang lại sự thoải mái cho người bệnh.

Lãnh đạo Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt tặng quà cho các bệnh nhân.

Việc đưa vào vận hành hệ thống cộng hưởng từ siêu dẫn ứng dụng AI không chỉ góp phần tối ưu “thời gian vàng” trong chẩn đoán, giúp bác sĩ đưa ra phác đồ điều trị kịp thời, hiệu quả, mà còn tạo điều kiện để người dân được tiếp cận với trang thiết bị y tế hiện đại, dịch vụ chất lượng cao ngay tại tỉnh nhà.

Thu Hoài - Nguyễn Toàn