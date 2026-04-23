Bệnh viện Sản nhi tỉnh Phú Thọ phẫu thuật và điều trị thành công ca bệnh phức tạp

{title}
{publish}
{head}
Bệnh viện Sản nhi tỉnh Phú Thọ vừa phẫu thuật và điều trị thành công cho một bệnh nhân bị tiểu tiện không tự chủ trong suốt 2 năm. Đây là trường hợp hy hữu do bệnh nhân bị biến chứng sau khi phẫu thuật cắt u xơ tử cung, nhưng một thời gian dài không tìm được nguyên nhân để điều trị bệnh.
Sau phẫu thuật, bệnh nhân hồi phục tốt và tiếp tục được các bác sĩ theo dõi sát sao.
Cách đây 2 năm, bệnh nhân Trần Thị Khuyên, 55 tuổi ở phường Phú Thọ phát hiện u xơ tử cung và đã được phẫu thuật cắt tử cung hoàn toàn. Sau phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện tình trạng đi tiểu không tự chủ và đã đi nhiều bệnh viện để khám, điều trị nhưng không hiệu quả.
Trong suốt 2 năm, bệnh nhân phải sinh hoạt rất bất tiện, ảnh hưởng lớn đến chất lượng cuộc sống. Được tư vấn đến khám tại Bệnh viện Sản nhi tỉnh Phú Thọ, các bác sĩ đã thăm khám và phát hiện lỗ thông bất thường giữa bàng quang và âm đạo, làm cho nước tiểu rò rỉ liên tục mà người bệnh không thể kiểm soát được.
Tiến sĩ, bác sĩ Phạm Thái Hạ - Giám đốc Bệnh viện Sản nhi tỉnh Phú Thọ thường xuyên nắm bắt thông tin về ca bệnh.
Sau khi tìm được nguyên nhân, Tiến sĩ, bác sĩ Phạm Thái Hạ - Giám đốc Bệnh viện Sản nhi tỉnh Phú Thọ trực tiếp tiến hành phẫu thuật cắt lọc, khâu đóng lỗ rò bàng quang. Sau 5 ngày phẫu thuật, tình trạng người bệnh ổn định, cải thiện rõ tình trạng đi tiểu nhiều lần, són tiểu, tiểu không tự chủ và có kế hoạch được xuất viện.
Các bác sĩ khuyến cáo: Mặc dù quá trình cắt u xơ tử cung thường được coi là thủ thuật đơn giản và an toàn, nhưng vẫn tiềm ẩn biến chứng cần phải được thăm khám, điều trị kịp thời.
Rò nước tiểu âm đạo có thể dẫn đến nguy cơ nhiễm trùng đường tiểu, thận ứ nước. Các bác sĩ khuyến cáo phụ nữ từng mổ sản phụ khoa xuất hiện các bất thường như tiểu không tự chủ, đau bụng, nhất là siêu âm phát hiện thận ứ nước... cần chủ động đi khám sớm, tránh để tình trạng kéo dài, mức độ nghiêm trọng hơn, nguy cơ ảnh hưởng chức năng thận.
Lê Minh
