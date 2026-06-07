Hiểu đúng về tác dụng của trứng vịt lộn và cách sử dụng tốt cho sức khỏe

Được xem là món ăn bổ dưỡng, trứng vịt lộn thường được nhiều người lựa chọn khi mệt mỏi hoặc đau đầu. Tuy nhiên, không phải ai cũng phù hợp với thực phẩm này và việc sử dụng cần đúng cách để đảm bảo an toàn.

1. Trứng vịt lộn có thực sự bổ dưỡng?

Theo bác sĩ nội trú Nguyễn Thị Trà, Khoa Y học cổ truyền (YHCT), Trường Đại học Y Hà Nội, trứng vịt lộn chứa nhiều protein, lipid, vitamin A, các vitamin nhóm B, sắt, canxi và phốt pho.

Dưới góc độ dinh dưỡng hiện đại, đây là thực phẩm giàu năng lượng, có thể giúp bổ sung đạm cho cơ thể; hỗ trợ phục hồi sức khỏe sau mệt mỏi, ốm dậy; cải thiện tình trạng thiếu máu do thiếu sắt ở một số trường hợp; tạo cảm giác no lâu.

Tuy nhiên, “bổ dưỡng” không đồng nghĩa với việc ăn càng nhiều càng tốt. Một quả trứng vịt lộn chứa lượng cholesterol và năng lượng khá cao. Nếu ăn thường xuyên hoặc ăn quá nhiều có thể làm tăng nguy cơ rối loạn mỡ máu, tăng cân và ảnh hưởng tim mạch ở những người có yếu tố nguy cơ.

Theo quan niệm YHCT, trứng vịt lộn có tác dụng tư âm dưỡng huyết, ích trí, hỗ trợ phục hồi cơ thể suy nhược. Trứng vịt lộn là món ăn ngon, bổ dưỡng cho người bị thiếu máu, suy nhược, còi cọc, chóng mặt hoặc yếu sinh lý, nhưng cần lưu ý, trứng vịt lộn tính lạnh, người có tỳ vị hư nhược (tiêu hóa kém) ăn nhiều dễ đầy bụng, khó tiêu. Đây là lý do khi ăn trứng vịt lộn kèm gừng, rau răm để trung hòa tính lạnh của thực phẩm này.

2. Ăn trứng vịt lộn có giúp giảm đau đầu?

Bác sĩ nội trú Nguyễn Thị Trà cho biết, dân gian thường truyền tai nhau rằng ăn trứng vịt lộn giúp giảm đau đầu, chóng mặt hoặc suy nhược. Thực tế, chưa có bằng chứng khoa học rõ ràng cho thấy trứng vịt lộn có tác dụng điều trị đau đầu.

Trong một số trường hợp, người bị đau đầu do đói, thiếu năng lượng hoặc mệt mỏi kéo dài có thể cảm thấy dễ chịu hơn sau khi ăn vì cơ thể được bổ sung năng lượng và dinh dưỡng. Tuy nhiên, đây không phải là thực phẩm chữa đau đầu.

Ngược lại, với những người bị đau đầu liên quan đến tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu hoặc migraine, ăn quá nhiều thực phẩm giàu chất béo như trứng vịt lộn có thể khiến cơ thể nặng nề, khó tiêu, thậm chí làm triệu chứng khó chịu hơn.

Nếu đau đầu kéo dài, tái phát thường xuyên hoặc kèm sốt, chóng mặt, buồn nôn, người bệnh nên đi khám để tìm nguyên nhân thay vì tự xử lý bằng thực phẩm.

3. Vì sao không nên ăn nhiều trứng vịt lộn?

- Hàm lượng cholesterol cao: Trứng vịt lộn chứa khá nhiều cholesterol, ăn quá nhiều có thể làm tăng cholesterol máu, đặc biệt ở người có sẵn rối loạn lipid máu, gan nhiễm mỡ, tăng huyết áp hoặc bệnh tim mạch.

- Dễ gây đầy bụng, khó tiêu: Do giàu đạm và chất béo nên ăn nhiều trứng vịt lộn, đặc biệt vào buổi tối, có thể gây đầy bụng, chậm tiêu, khó chịu đường tiêu hóa.

- Tăng nguy cơ tăng cân: Một quả trứng vịt lộn cung cấp năng lượng khá cao, nếu ăn thường xuyên nhưng không cân đối khẩu phần tổng thể, cơ thể dễ dư thừa năng lượng.

- Có thể làm tăng acid uric máu: Người bị gout hoặc tăng acid uric máu nên hạn chế vì thực phẩm giàu đạm có thể làm bệnh khó kiểm soát hơn.

Trứng vịt lộn hầm ngải cứu - món ăn bổ dưỡng, tốt cho sức khỏe.

4. Những ai không nên hoặc cần hạn chế ăn trứng vịt lộn?

Một số đối tượng nên hạn chế hoặc thận trọng khi ăn:

Người bị rối loạn mỡ máu. Người tăng huyết áp, bệnh tim mạch. Người mắc gout hoặc tăng acid uric máu. Người thừa cân, béo phì. Người có bệnh gan, thận cần kiểm soát lượng đạm và cholesterol. Người bị rối loạn tiêu hóa, đầy bụng, khó tiêu. Trẻ nhỏ dưới 5 tuổi cũng không nên ăn quá nhiều vì hệ tiêu hóa còn non yếu, khó hấp thu lượng dinh dưỡng cao trong trứng vịt lộn.

5. Nên ăn trứng vịt lộn thế nào?

Để món ăn phát huy tối đa giá trị dinh dưỡng mà không gây hại cho sức khỏe, bạn nên:

Chỉ ăn với lượng vừa phải: Người trưởng thành khỏe mạnh chỉ nên ăn khoảng 1-2 quả/lần và không ăn quá thường xuyên. Nên ăn vào buổi sáng hoặc buổi trưa để cơ thể có đủ thời gian chuyển hóa năng lượng, tránh ăn tối muộn hoặc trước khi đi ngủ. Kết hợp thêm rau xanh, trái cây để cân đối dinh dưỡng. Ăn cùng gừng, rau răm không chỉ giúp tăng hương vị mà còn làm ấm bụng, chống đầy hơi. Ăn chín kỹ, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Theo suckhoedoisong.vn