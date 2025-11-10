Bệnh viện Vĩnh Phúc VPI- CTCP Bệnh viện Quốc tế Vĩnh Phúc tổ chức hội thảo khoa học quốc tế về sàng lọc, phát hiện sớm ung thư đại trực tràng

Ngày 10/11, Bệnh viện Vĩnh Phúc VPI - CTCP Bệnh viện Quốc tế Vĩnh Phúc tổ chức hội thảo khoa học quốc tế “Cập nhật những tiến bộ trong sàng lọc, phát hiện sớm ung thư đại trực tràng – Kinh nghiệm từ Cộng hòa Pháp đến Việt Nam” với sự tham gia của nhiều chuyên gia đầu ngành trong và ngoài nước.

Phát biểu khai mạc buổi hội thảo, đồng chí Nguyễn Đắc Ca, Phó Giám đốc Sở Y tế Phú Thọ nhấn mạnh: Việc sàng lọc và phát hiện sớm có thể giúp giảm tới 60 - 70% nguy cơ tử vong, đồng thời giảm gánh nặng chi phí điều trị cho người bệnh và xã hội, nhất là đối với căn bệnh ung thư đại trực tràng.

Việc hợp tác chuyên môn với các chuyên gia từ Cộng hòa Pháp là minh chứng cho tầm nhìn chiến lược và khát vọng phát triển bền vững của Bệnh viện VPI - CTCP Bệnh viện Quốc tế Vĩnh Phúc cũng như sự quan tâm của tỉnh Phú Thọ đối với sức khỏe nhân dân, hướng tới mục tiêu chăm sóc y tế công bằng, hiệu quả và chất lượng cao, từng bước đưa y tế tỉnh hội nhập với tiến bộ quốc tế.

Phó Giám đốc Sở Y tế Phú Thọ Nguyễn Đắc Ca phát biểu tại hội thảo

Phó Giám đốc Sở Y tế Phú Thọ Nguyễn Đắc Ca tặng hoa chúc mừng lãnh đạo Bệnh viện Vĩnh Phúc VPI - CTCP Bệnh viện Quốc tế Vĩnh Phúc

Đồng chí Phó Giám đốc Sở Y tế đề nghị các đại biểu tiếp thu và áp dụng các kỹ thuật được trình bày tại hội thảo để triển khai phù hợp tại tuyến tỉnh và tuyến huyện; xây dựng kế hoạch sàng lọc định kỳ cho nhóm nguy cơ cao (người trên 40 tuổi, có tiền sử gia đình mắc ung thư đường tiêu hóa). Tăng cường nghiên cứu khoa học, đào tạo liên tục, và mở rộng hợp tác quốc tế nhằm nâng cao năng lực chuyên môn.

Phấn đấu đến năm 2030, 100% cơ sở y tế tuyến tỉnh và 70% cơ sở tuyến huyện trong tỉnh triển khai được hoạt động tầm soát ung thư đại trực tràng, tiến tới xây dựng mạng lưới sàng lọc đồng bộ toàn tỉnh Phú Thọ, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Tại hội thảo, toàn bộ các tiến bộ mới nhất trong lĩnh vực tiêu hóa – ung thư, đặc biệt là ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phát hiện polyp, công nghệ NBI và quy trình tầm soát toàn diện theo tiêu chuẩn quốc tế được trình bày, giới thiệu một cách chi tiết.

Đáng chú ý, chủ đề “Chương trình quốc gia trong sàng lọc phát hiện sớm ung thư đại trực tràng tại Cộng hòa Pháp” được trình bày, giới thiệu bởi GS.TS Jean-Emmanuel Kurtz – một chuyên gia tại Khoa Ung thư nội khoa – Phẫu thuật và Huyết học, Bệnh viện Đại học Strasbourg và ICANS (Cộng hòa Pháp).

Ông Jean-Emmanuel Kurtz là một trong những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực ung thư tiêu hóa, tốt nghiệp Tiến sĩ Y khoa và Sinh học phân tử – tế bào tại Đại học Louis Pasteur, được phong hàm Giáo sư Đại học Xuất sắc từ năm 2020.

Tại tỉnh Phú Thọ, Bệnh viện Vĩnh Phúc VPI - CTCP Bệnh viện Quốc tế Vĩnh Phúc là đơn vị đầu tiên và duy nhất được GS.TS Jean-Emmanuel Kurtz đặc biệt ghé thăm và trực tiếp tham gia hội thảo.

GS.TS Jean-Emmanuel Kurtz – một chuyên gia tại Khoa Ung thư nội khoa – Phẫu thuật và Huyết học, Bệnh viện Đại học Strasbourg và ICANS (Cộng hòa Pháp) trình bày một số nội dung quan trọng tại hội thảo

Đối với nội dung “Giá trị của xét nghiệm DNA trong phân trong sàng lọc phát hiện sớm ung thư đại trực tràng” được TS.BS Nguyễn Ngọc Đan, Phó Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật cao và Tiêu hóa Hà Nội – Bệnh viện Xanh Pôn, chuyên gia tại Bệnh viện Vĩnh Phúc VPI - CTCP Bệnh viện Quốc tế Vĩnh Phúc – người có hơn 15 năm kinh nghiệm trong phẫu thuật tiêu hóa và hậu môn – trực tràng, từng tu nghiệp tại Pháp chia sẻ cụ thể, giúp các đại biểu hiểu rõ hơn về căn bệnh này cũng như sự cần thiết của việc tầm soát, sàng lọc sớm.

TS.BS Nguyễn Ngọc Đan, Phó Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật cao và Tiêu hóa Hà Nội – Bệnh viện Xanh Pôn, chuyên gia tại Bệnh viện Vĩnh Phúc VPI - CTCP Bệnh viện Quốc tế Vĩnh Phúc chia sẻ kinh nghiệm tại hội thảo

Bên cạnh đó, tại hội thảo, TS.BS Phạm Bình Nguyên, Phó Chủ tịch Hội Nội soi Tiêu hóa Can thiệp Việt Nam (VIGES), chuyên gia tại Bệnh viện Vĩnh Phúc VPI - CTCP Bệnh viện Quốc tế Vĩnh Phúc cũng trình bày chuyên đề “Ứng dụng nội soi phóng đại nhuộm màu trong chẩn đoán polyp và ung thư sớm đại trực tràng.”

Các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực ung thư tiêu hóa của Việt Nam và quốc tế giao lưu, trả lời nhiều câu hỏi của đại biểu tại hội thảo

Hội thảo được kỳ vọng sẽ mở ra bước tiến mới cho Bệnh viện Vĩnh Phúc VPI - CTCP Bệnh viện Quốc tế Vĩnh Phúc nói riêng, ngành Y tế Phú Thọ nói chung trong hợp tác y tế Việt - Pháp, đồng thời tạo cơ hội để đội ngũ y bác sĩ trong nước cập nhật các xu hướng, công nghệ và tiêu chuẩn quốc tế trong sàng lọc ung thư đại trực tràng, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Đặc biệt, người dân tỉnh Phú Thọ sẽ không cần di chuyển xa, vẫn có thể khám chữa bệnh chất lượng nhất tại quê nhà.

Lê Minh