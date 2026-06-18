Bí quyết ăn cà chua chống lão hóa và hồi sinh làn da cháy nắng

Cà chua là một trong những thực phẩm có khả năng bảo vệ da rất tốt nhờ hàm lượng vitamin và chất chống oxy hóa mạnh lycopene giúp trung hòa các gốc tự do, bảo vệ cấu trúc collagen và phục hồi làn da bị tổn thương do tia cực tím.

1. Lycopene trong cà chua chống lão hóa và phục hồi sức khỏe làn da

Theo TS. BS Trần Thị Bích Nga, nguyên giảng viên Đại học Y Hà Nội, cà chua rất giàu dinh dưỡng, chứa nhiều vitamin và khoáng chất như: vitamin A , C, K, B6, kali, magie, can xi, phốt pho... Đặc biệt nó chứa một lượng lớn lycopene giúp trung hòa các gốc tự do và bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Trên thực tế, lycopene chính là sắc tố tự nhiên tạo nên màu đỏ của cà chua và một số trái cây có màu đỏ khác. Đây là một chất chống oxy hóa mạnh thuộc nhóm carotenoid, được ví như “lá chắn” tự nhiên giúp ngăn chặn lão hóa và hồi sinh làn da.

Lycopene có khả năng trung hòa các gốc tự do hình thành do tia UV. Nó cũng có khả năng ức chế các enzyme phá hủy collagen từ đó duy trì độ đàn hồi của da, giảm nếp nhăn và chảy xệ.

Lycopene kích thích quá trình trao đổi chất ở tế bào giúp phục hồi nhanh chóng vùng da bị tổn thương, làm mờ các đốm nâu và làm sáng da.

Cà chua giàu lycopene giúp trung hòa các gốc tự do.

2. Cách ăn cà chua tận dụng tối đa hiệu quả của lycopene: Chọn cà chua chín đỏ mọng

Hàm lượng lycopene trong cà chua tùy thuộc vào chủng loại và độ chín. Cà chua càng chín mọng, có màu càng đỏ thì càng chứa nhiều dưỡng chất và lycopene.

Nên chọn những quả còn nguyên cuống tươi, dính chặt vào thân quả, cầm chắc tay, ấn nhẹ thấy có độ đàn hồi tốt, vỏ quả căng mọng và mịn.

Cà chua chín cây thường có hương thơm nhẹ đặc trưng. Những quả chín ép bằng thuốc thường không có mùi thơm hoặc có mùi lạ, vỏ ngoài đỏ nhưng sờ vào lại thấy cứng và phần ruột bên trong thường còn xanh, ít nước.

Bảo quản cà chua tươi ngon

Cà chua có thể giữ được độ tươi ngon lâu nếu được bảo quản phù hợp. Nhiệt độ thích hợp để bảo quản cà chua là từ 20 - 25 độ C.

Đối với cà chua đã chín đỏ nên dùng giấy bọc lại sau đó bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh để giữ độ tươi trong vài ngày.

Ăn cà chua nấu chín nhận được nhiều lycopene hơn ăn sống

Khác với các loại rau củ khác thường bị mất vitamin khi nấu chín kỹ nhưng lycopene trong cà chua lại tăng lên khi gặp nhiệt độ.

Hàm lượng lycopene trong cà chua chế biến thường cao hơn so với cà chua tươi. Điều này là do quá trình nấu chín, dưới tác dụng của nhiệt làm phá vỡ các thành tế bào cứng giúp lycopene chuyển sang dạng dễ hấp thụ hơn vào cơ thể.

Các món ăn giàu lycopene bao gồm: sốt cà chua, súp cà chua nấu chín kỹ, cà chua xào đậu hũ, thịt và cá sốt cà chua...

Cà chua nấu chín giải phóng nhiều lycopene hơn.

Thêm chất béo lành mạnh

Lycopene tan trong chất béo nên khi chế biến cà chua nên thêm vào một ít dầu ô liu, dầu bơ hoặc dầu hướng dương. Cà chua nấu chín với chất béo lành mạnh sẽ tăng khả năng hấp thụ lycopene hơn so với việc chỉ ăn cà chua nấu riêng.

Kết hợp dùng mặt nạ cà chua làm dịu da cháy nắng và dưỡng sáng da

Dùng nước ép cà chua tươi trộn đều với sữa chua không đường thoa lên vùng da bị cháy nắng trong 15 phút rồi rửa sạch bằng nước mát. Acid lactic trong sữa chua giúp làm dịu da. Lycopene, vitamin C và các acid trong cà chua có tác dụng tẩy tế bào chết nhẹ nhàng, mờ thâm và sáng da hiệu quả.

Theo suckhoedoisong.vn