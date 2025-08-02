Bí quyết dinh dưỡng cho người ung bướu

“Nhịn ăn uống sẽ giết chết khối ung thư” – quan niệm sai lầm này đã khiến không ít bệnh nhân rơi vào tình trạng suy kiệt. Khi y học ngày càng tiến bộ, cách tiếp cận trong điều trị ung bướu cũng toàn diện hơn, trong đó dinh dưỡng được nhìn nhận đúng đắn và đóng vai trò quan trọng trong quá trình phục hồi.

Theo đó, người bệnh ung bướu cần được chăm sóc dinh dưỡng sớm và tích cực để bù đắp sụt cân, duy trì sức khỏe và tiếp nhận các can thiệp điều trị tốt hơn.

Lý do người bệnh ung bướu có thể chán ăn, khó hấp thụ dinh dưỡng

Nguyên nhân đầu tiên có thể kể đến là trở ngại tâm lý từ người bệnh như lo sợ bệnh nặng, mặc cảm ngoại hình biến đổi, lo lắng vấn đề kinh tế,... Áp lực càng lớn dần khi phát hiện bệnh ngày càng nặng. Bởi vậy, họ khó có cảm giác ngon miệng hay thèm ăn.

Sự hiện diện của khối u cũng có thể khiến hệ miễn dịch suy yếu, khiến thời gian hồi phục sẽ kéo dài hơn rất nhiều so với người khỏe mạnh bình thường.

Bên cạnh đó, những tác dụng phụ của quá trình điều trị cũng có thể khiến cho người bệnh chán ăn, suy kiệt. Hệ tiêu hóa bị tổn thương như lưỡi tê, đau dạ dày, viêm đại tràng,...) sẽ dẫn tới rối loạn tiêu hóa, ức chế cảm giác ngon miệng (chứng chán ăn). Đặc biệt, với những bệnh nhân mắc các khối u ở dạ dày, vòm họng, thực quản, đại tràng,... chứng chán ăn sẽ càng rõ rệt hơn. Nhiều bệnh nhân không thể theo hết được các liệu pháp điều trị do cân nặng và thể lực bị suy giảm.

Người bị ung bướu nên lưu ý gì khi ăn uống?

Nhìn chung, chế độ ăn của người bệnh ung bướu cần phải đảm bảo sự cân bằng và đầy đủ về dinh dưỡng. Người bệnh không nên nghe theo những thông tin truyền miệng, không chính thống mà kiêng khem cầu kỳ. Tùy từng thể chất cơ thể và loại bệnh bệnh lại có những yếu tố khác nhau, do đó người bệnh nên gặp bác sĩ điều trị để được tư vấn, trao đổi và thiết lập một chế độ dinh dưỡng phù hợp cho riêng mình.

Ngoài ra, người bệnh có thể lưu ý một số điểm sau:

Không nên ăn uống đồ có nhiều đường, nước ngọt, thức ăn nhiều chất béo, cháy khét

- Tránh ngửi mùi thức ăn khi đang chế biến

- Giữ vệ sinh răng, miệng sạch sẽ

- Ăn bất cứ khi nào người bệnh có nhu cầu, mong muốn

- Luôn để người bệnh nhìn thấy thức ăn xung quanh mình để kích thích cảm giác thèm ăn

- Nếu không ăn được thức ăn thông thường thì chuyển sang chế độ ăn nhỏ, mềm, nhuyễn (cháo, súp...)

Bên cạnh đó, người bệnh có thể kết hợp sử dụng sản phẩm bổ trợ. Khuyến cáo người bệnh nên lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.

Nguồn suckhoedoisong.vn