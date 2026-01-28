Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tại phường Việt Trì

Chiều 28/1, đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đến thăm và trao Huy hiệu Đảng đợt 3/2 tặng 2 đảng viên 80 năm tuổi Đảng thuộc Đảng bộ phường Việt Trì. Cùng dự có đồng chí Bùi Đình Thi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo phường Việt Trì.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương trao quyết định, tặng hoa chúc mừng đảng viên Tạ Thị Minh Tâm nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng.

Các đồng chí: Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Đình Thi, Bí thư Đảng ủy phường Việt Trì Nguyễn Văn Đức thăm hỏi, chúc mừng đảng viên Tạ Thị Minh Tâm.

Tại gia đình đảng viên Nguyễn Thị Toãi (sinh năm 1931), Chi bộ 6 và đảng viên Tạ Thị Minh Tâm (sinh năm 1930), Chi bộ khu Châu Phong, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương đã trao tặng Huy hiệu Đảng và chúc mừng các đảng viên.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương và đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Đình Thi thăm hỏi, chúc mừng đảng viên Nguyễn Thị Toãi nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trao quyết định, tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Thị Toãi nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Việc trao Huy hiệu Đảng là sự kiện có ý nghĩa chính trị sâu sắc, thể hiện sự trân trọng, ghi nhận của Đảng đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện và cống hiến bền bỉ của các đồng chí đảng viên cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng. Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là phần thưởng cao quý, minh chứng sinh động cho lòng trung thành tuyệt đối với lý tưởng của Đảng, bản lĩnh chính trị kiên định, tinh thần trách nhiệm và sự hy sinh thầm lặng nhưng bền bỉ của người đảng viên qua nhiều giai đoạn lịch sử của đất nước và địa phương.

Đây không chỉ là niềm vinh dự của cá nhân và gia đình các đồng chí đảng viên được nhận Huy hiệu đợt này, mà còn là niềm tự hào của Chi bộ khu dân cư, của Đảng bộ phường Việt Trì và của toàn Đảng bộ tỉnh. Đồng thời là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ trong việc tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, giữ gìn và phát huy truyền thống cách mạng của quê hương.

Đại diện gia đình đảng viên phát biểu cảm ơn sự ghi nhận của Đảng; sự quan tâm của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí trong đoàn công tác.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phường Việt Trì, Chi bộ khu dân cư tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần; thường xuyên thăm hỏi, động viên các đồng chí. Tạo điều kiện để các đồng chí tiếp tục đóng góp ý kiến xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kính chúc các đảng viên Nguyễn Thị Toãi, Tạ Thị Minh Tâm mạnh khỏe, trường thọ, tiếp tục phát huy phẩm chất người đảng viên lão thành, là tấm gương sáng cho con cháu và cán bộ, đảng viên noi theo.

Đinh Vũ