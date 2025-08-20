Bích Tuyền: “Tôi muốn bảo vệ sự toàn vẹn của bản thân, tránh rủi ro không đáng có cho đội tuyển”

Hôm nay (20/8), đội tuyển bóng chuyền nữ VN di chuyển sang Thái Lan tham dự giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới 2025 (từ ngày 22/8 - 7/9) mà không có sự góp mặt của tay ghi điểm số 1 Nguyễn Thị Bích Tuyền.

Bích Tuyền tiết lộ lý do trong tâm thư

Đúng 1 ngày trước khi lên đường, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cùng đội tuyển bóng chuyền nữ VN bất ngờ nhận tin Nguyễn Thị Bích Tuyền xin rút lui, không tham dự giải vô địch thế giới vì lý do cá nhân. "Tôi bị sốc khi nhận đơn của Bích Tuyền. Cô ấy có lý do riêng và chúng tôi chia sẻ, tôn trọng quyết định của Bích Tuyền", HLV Nguyễn Tuấn Kiệt nói. Liên đoàn Bóng chuyền VN (VFV) chia sẻ: “Chúng tôi tôn trọng quyết định của VĐV và khẳng định Bích Tuyền luôn là một thành viên quan trọng, chúng tôi luôn chào đón sự trở lại cống hiến của cô cho đội tuyển quốc gia trong tương lai”.

Bích Tuyền rút lui khỏi đội tuyển bóng chuyền nữ VN trước thềm giải thế giới

Nguyễn Thị Bích Tuyền (25 tuổi) quê Vĩnh Long, sở hữu chiều cao 1,88 m. Với khả năng bật nhảy tốt, đập bóng uy lực, Bích Tuyền là mũi tấn công số 1 của đội tuyển bóng chuyền nữ VN và CLB LPBank Ninh Bình. Cô là nhân tố quan trọng giúp đội tuyển VN đánh bại Thái Lan, lần đầu vô địch tại chặng 2 giải bóng chuyền Đông Nam Á (SEA V.League) 2025 vừa qua.

Trên trang cá nhân vào tối qua, Bích Tuyền nói những lời gan ruột: "Đây là một quyết định mà tôi đã cân nhắc kỹ lưỡng. Không phải vì tôi thiếu khát vọng thi đấu, mà bởi những yêu cầu mới từ Liên đoàn Bóng chuyền thế giới (FIVB) về điều kiện thi đấu của VĐV. Thể thao không chỉ là sự cạnh tranh mà còn là sự tôn trọng và công bằng. Tôi cảm thấy những quy định này chưa có sự minh bạch và thiếu đi sự công bằng cần thiết đối với các VĐV. Tôi tin rằng mọi VĐV đều xứng đáng được thi đấu trong một môi trường được tôn trọng và bình đẳng. Để bảo vệ sự toàn vẹn của bản thân và tránh những rủi ro không đáng có cho đội tuyển, tôi đã quyết định rút lui. Tôi sẽ dành thời gian này để tập trung luyện tập, sẵn sàng cho những giải đấu trong tương lai. Tôi tin rằng với sự chuẩn bị tốt nhất, đội tuyển VN vẫn sẽ thi đấu hết mình và đạt được những thành công mới. Tôi mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ các đồng đội của tôi tại giải đấu sắp tới".

Sẵn sàng vượt khó

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cho biết, Bích Tuyền là chủ lực nên việc cô rút lui chắc chắn có tác động cả về tinh thần lẫn chuyên môn của đội tuyển. Tuy nhiên, HLV Tuấn Kiệt khẳng định: "Từ trước đến nay, tôi xây dựng đội tuyển bằng lối chơi tập thể với nhiều phương án khác nhau dựa trên tất cả các gương mặt trong đội. Vì thế, đội cũng có phương án khi không có Bích Tuyền. Ban huấn luyện động viên các tuyển thủ giữ vững tinh thần, đồng lòng đoàn kết thực hiện những kế hoạch, mục tiêu đã đề ra".

Do Bích Tuyền rút lui cận ngày lên đường nên đội tuyển VN không thể kịp bổ sung VĐV thay thế. Do đó, đội sẽ tham dự giải vô địch thế giới với 13 tuyển thủ, trong đó có những trụ cột như Trần Thị Thanh Thúy (đội trưởng), Trần Thị Bích Thủy, Nguyễn Thị Trinh, Đoàn Thị Lâm Oanh, Nguyễn Khánh Đang, Nguyễn Thị Uyên. Đáng chú ý, đội chỉ còn 1 vị trí đối chuyền thực thụ là Hoàng Thị Kiều Trinh. HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã thử phương án không sử dụng Bích Tuyền ở ván 1 trong trận đấu giao hữu gặp đội tuyển Tây Ban Nha cách đây ít ngày. Tối qua, ở trận giao hữu gặp Kenya, đội tuyển VN đã thi đấu rất tốt và giành chiến thắng với tỷ số 4-0. Ban huấn luyện tiếp tục có những điều chỉnh để hoàn thiện đội hình.

Lần đầu vinh dự giành quyền tham dự giải vô địch thế giới, đội tuyển VN chạm trán với các đối thủ rất mạnh ngay từ vòng đấu bảng là Ba Lan (hạng 3 thế giới), Đức (hạng 11), Kenya (hạng 23).

Nguồn thanhnien.vn