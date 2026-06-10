BIDV Chi nhánh Vĩnh Phúc: Chào hè - Đón ưu đãi

NGỌC THẠCH TRAVEL Khẳng Định Vị Thế Thương Hiệu Du Lịch Uy Tín Tại Đà Nẵng

2026-06-11 15:04:00 Trong những năm gần đây, du lịch Đà Nẵng phát triển mạnh mẽ và trở thành điểm đến hàng đầu của du khách trong nước lẫn quốc tế. Giữa hàng trăm đơn vị lữ hành hoạt động tại miền...

Mở bán 256 căn nhà ở xã hội giá chỉ từ 14,3 triệu...

2026-06-11 14:42:00 Mở bán 256 căn nhà ở xã hội giá chỉ từ 14,3 triệu đồng/m2 tại Phú Thọ

“Con đường tương lai” của nhà văn Nguyễn Xuân Tuấn được giới thiệu...

2026-06-11 11:06:00 Bản tiếng Anh The Path to the Future xuất hiện bên lề Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026, góp phần giới thiệu một góc nhìn tư tưởng Việt Nam về hòa bình, phát triển bền vững và...

Thông báo tuyển dụng lao động

2026-06-11 10:28:00 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Vĩnh Phúc tổ chức tuyển dụng cộng tác viên, cụ thể như sau:

Tuyển dụng lao động tại BIDV Chi nhánh Vĩnh Phúc đợt 1 năm 2026

2026-06-11 07:30:00 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Vĩnh Phúc trân trọng thông báo tuyển dụng lao động theo vị trí tại chi nhánh như sau: