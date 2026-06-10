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BIDV Chi nhánh Vĩnh Phúc: Chào hè - Đón ưu đãi

BIDV Chi nhánh Vĩnh Phúc: Chào hè - Đón ưu đãi



 Từ khóa: Vĩnh Phúc Bidv
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Thông báo tuyển dụng lao động

Thông báo tuyển dụng lao động
2026-06-11 10:28:00

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Vĩnh Phúc tổ chức tuyển dụng cộng tác viên, cụ thể như sau:

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