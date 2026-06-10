BIDV Chi nhánh Vĩnh Phúc: Chào hè - Đón ưu đãi

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Trong những năm gần đây, du lịch Đà Nẵng phát triển mạnh mẽ và trở thành điểm đến hàng đầu của du khách trong nước lẫn quốc tế. Giữa hàng trăm đơn vị lữ hành hoạt động tại miền...
Mở bán 256 căn nhà ở xã hội giá chỉ từ 14,3 triệu đồng/m2 tại Phú Thọ
Bản tiếng Anh The Path to the Future xuất hiện bên lề Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026, góp phần giới thiệu một góc nhìn tư tưởng Việt Nam về hòa bình, phát triển bền vững và...
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Vĩnh Phúc tổ chức tuyển dụng cộng tác viên, cụ thể như sau:
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Vĩnh Phúc trân trọng thông báo tuyển dụng lao động theo vị trí tại chi nhánh như sau:
Xưởng In May Cờ Sang Ánh - đơn vị chuyên in may cờ theo yêu cầu uy tín
Từ Hàn Quốc, châu Âu đến Trung Đông, nhiều điểm đến quốc tế đang bước vào mùa du lịch sôi động nhất trong năm. Đồng hành cùng Korean Air, Qatar Airways và Traveloka, du khách...