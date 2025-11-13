Biến khu đất hoang thành mô hình du lịch nông trại hút khách

Từ khu đất bị bỏ hoang, Cả Tổ Farm trở thành điểm đến cuối tuần thu hút các em nhỏ trải nghiệm, thu hoạch nông sản sạch.

Cách trung tâm Thanh Hóa khoảng 9 km, Cả Tổ Farm (phường Tào Xuyên) là một không gian xanh mướt rộng 5 ha, tách biệt với sự ồn ào của phố thị. Thay vì thu vé vào cổng, khu vườn mở cửa tự do, mời du khách đến tham quan, tự tay trải nghiệm quy trình trồng trọt và thu hoạch nông sản. Khách hàng chỉ phải trả tiền cho số nông sản thu hoạch mang về, tạo nên mô hình du lịch nông nghiệp gần gũi và độc đáo.

Nông trại nằm cách trung tâm Thanh Hóa 9 km. Ảnh: Cả Tổ Farm

Ít ai biết, mô hình này ra đời từ trăn trở của chị Lê Thị Hồng Duyên, sau thời gian du học tại Thượng Hải. Khi đó, được tiếp xúc với nhiều mô hình nông nghiệp công nghệ cao, chị ấp ủ ý tưởng về một khu vườn tương tự tại quê nhà, nơi lĩnh vực này còn khá mới mẻ. Năm 2016, trở về nước, chứng kiến nhiều mảnh đất chiêm trũng bị nông dân bỏ hoang vì không thể canh tác lúa nước, ý tưởng dồn điền, đổi thửa và xây dựng nhà lưới để trồng các giống cây mới bắt đầu hình thành.

Cùng thời điểm này, bước ngoặt đến khi con của chị còn nhỏ. Nhận thấy thành phố thiếu những không gian để trẻ em được trải nghiệm thực tế, hòa mình vào thiên nhiên, chị quyết định chuyển đổi mục đích. Thay vì chỉ trồng để bán sỉ, chị quy hoạch lại toàn bộ nông trại, biến thành một điểm du lịch trải nghiệm mở, nơi trẻ em có thể trực tiếp tham gia vào quy trình trồng, chăm sóc và thu hoạch, từ đó vun đắp tình yêu với thiên nhiên và nông nghiệp.

Các bé tại một trường mầm non địa phương tham quan, trải nghiệm nông trại. Ảnh: Cả Tổ Farm

Quá trình triển khai mô hình không hề dễ dàng. Dù có lợi thế về vị trí địa lý thuận tiện và lượng khách hàng ổn định nhờ chất lượng sản phẩm, nông trại vẫn gặp nhiều rào cản. Khó khăn lớn nhất là việc tiếp cận nguồn vốn và các chính sách hỗ trợ. Bên cạnh đó, thiên tai cũng là một thách thức lớn. "Những năm gần đây bão lũ diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng nặng nề. Riêng năm nay, do ảnh hưởng của bão và ngập úng, vườn thiệt hại hàng tỷ đồng vì sập hệ thống nhà lưới, hư hỏng hệ thống tưới tự động, mất trắng toàn bộ hoa màu", chủ nông trại chia sẻ.

Nhờ sự hỗ trợ từ gia đình, chị Duyên từng bước vượt qua khó khăn. Từ đây, Cả Tổ Farm không chỉ tạo ra một điểm du lịch trải nghiệm độc đáo cho người dân địa phương mà còn cung cấp nguồn nông sản chất lượng cao, an toàn cho thị trường. Mô hình này cũng mang lại nguồn thu nhập ổn định cho nhiều lao động địa phương, góp phần vào sự phát triển kinh tế khu vực.

Các “nông dân nhí” được tự tay cắt hái nho tại vườn. Ảnh: Cả Tổ Farm

Nông trại hiện có khoảng 20 loại rau củ và 9 loại cây ăn quả. Vào mỗi mùa vụ, nông trại lại khoác lên mình một màu sắc khác nhau. Du khách đến đây có thể tự tay cầm kéo cắt từng chùm nho sữa Hàn Quốc trĩu quả, lựa những trái dâu tây đỏ mọng, hay thu hoạch cà chua bi, dưa kim hoàng hậu, dưa lưới Nhật Bản... ngay tại luống.

Không chỉ có cây ăn quả, các loại rau củ theo mùa như khoai tây, lạc, cà rốt, củ cải cũng sẵn sàng để các “nông dân nhí” được một lần thử sức gieo trồng, đào xới. Sau những giờ lao động, các em nhỏ được hòa mình vào những trò chơi dân gian quen thuộc như đập niêu, bịt mắt bắt dê, rồng rắn lên mây, mang lại tiếng cười giòn tan khắp khu vườn.

Điểm làm nên sự khác biệt của Cả Tổ Farm không chỉ nằm ở trải nghiệm thu hoạch, còn ở câu chuyện đằng sau mỗi sản phẩm. “Toàn bộ nông trại được canh tác theo mô hình nông nghiệp công nghệ cao, áp dụng kỹ thuật hiện đại, đảm bảo quy trình chăm bón an toàn, không hóa chất”, chị Duyên cho biết.

Chị Duyên cũng nói thêm, du khách đến đây không chỉ là người thu hoạch, còn được lắng nghe những chia sẻ thực tế về quá trình vun trồng, chăm bón các giống cây mới, hiểu được giá trị của nông sản sạch và sự vất vả của người làm nông.

Cả Tổ Farm trở thành địa điểm lý tưởng cho người dân địa phương muốn trải nghiệm quy trình nông nghiệp. Ảnh: Cả Tổ Farm

Du khách chủ yếu của nông trại là các trường mầm non, gia đình và giới trẻ. Sự đa dạng của nông sản theo mùa là yếu tố khiến nhiều du khách quay trở lại thường xuyên. Chị Yến, chủ hệ thống trường mầm non Noah tại Thanh Hóa, một khách hàng quen thuộc, cho biết đồng hành cùng Cả Tổ Farm suốt 4 năm.

"Chúng tôi luôn mong chờ những mùa vụ mới của farm. Mỗi thời điểm đều mang lại cho cô và trò những trải nghiệm thú vị, đáng nhớ. Chúng tôi hoàn toàn yên tâm về chất lượng nông sản và dịch vụ, các loại quả đều rất thơm lành, đậm vị. Các con mỗi lần được đến đây đều rất thích và háo hức", chị Yến chia sẻ.

Bà chủ nông trại đang ấp ủ những kế hoạch phát triển dài hạn. Trong năm nay, vườn mở rộng thêm 2 ha để trồng nho sữa Hàn Quốc và nho ngón tay Australia. "Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng quy mô, đồng thời nâng cao trình độ canh tác theo hướng hữu cơ và thuận tự nhiên. Chúng tôi cũng cố gắng tiếp cận các chính sách hỗ trợ để có cơ hội phát triển lớn mạnh và bền vững hơn nữa", đại diện nông trại cho biết.

Theo vị đại diện, nông trại không chỉ là một ví dụ kinh doanh đơn lẻ mà còn minh chứng cho định hướng phát triển kinh tế nhiều tiềm năng tại vùng nông thôn. Trong bối cảnh nông nghiệp truyền thống đối mặt nhiều thách thức về giá cả, biến đổi khí hậu và du lịch đang cần những sản phẩm mới lạ để tránh sự bão hòa, mô hình du lịch nông nghiệp là lời giải sáng tạo ở điểm giao thoa giữa hai lĩnh vực.

Mô hình này không chỉ tạo công ăn việc làm tại chỗ, giữ chân lao động địa phương, còn giải quyết bài toán thu hút du khách, đặc biệt là phân khúc gia đình và giới trẻ thành thị đang “khát” những không gian xanh, mang tính giáo dục và kết nối với thiên nhiên.

Nguồn vnexpress.net