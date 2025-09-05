Biến tiềm năng thành động lực phát triển

Dù còn nhiều khó khăn nhưng một phần nằm ở vùng lõi Khu du lịch Quốc gia Hồ Hòa Bình, xã Mường Hoa đang đứng trước vận hội lớn để chuyển mình mạnh mẽ. Trên nền tảng những kết quả quan trọng của nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và Nhân dân nơi đây đang viết tiếp câu chuyện phát triển với một niềm tin và khát vọng mới, quyết tâm đưa Mường Hoa trở thành điểm sáng về kinh tế du lịch, dịch vụ của tỉnh.

Khu du lịch sinh thái Ngòi Hoa (Priobay) đi vào hoạt động, mang đến diện mạo mới cho xã Mường Hoa.

Xã Mường Hoa được thành lập trên cơ sở sáp nhập 2 xã đặc biệt khó khăn là Phú Vinh và Suối Hoa. Với điểm xuất phát thấp, đời sống người dân chủ yếu dựa vào nông nghiệp, hạ tầng còn nhiều thiếu thốn, đây là thách thức không nhỏ. Tuy nhiên, với sự đoàn kết, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của người dân, Mường Hoa đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 12,18%, hộ cận nghèo còn 19,9%, đều vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. 100% trẻ em được tiêm vắc xin, 98,5% người dân tham gia bảo hiểm y tế, 100% hộ được dùng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, minh chứng rõ nét cho sự cải thiện chất lượng cuộc sống.

Hạ tầng kinh tế - xã hội có bước tiến mạnh mẽ. Hơn 90 km đường liên xã, liên xóm, nội đồng được cứng hóa; hệ thống kênh mương, điện lưới, trường học được đầu tư nâng cấp, xây dựng mới. Đặc biệt, dự án đường Ngòi Hoa- Quốc lộ 6 với tổng vốn trên 300 tỷ đồng đang triển khai hứa hẹn phá thế độc đạo, mở ra không gian phát triển mới cho cả vùng.

Trong sản xuất, Đảng ủy xã tập trung chỉ đạo chuyển đổi tư duy nông nghiệp, khuyến khích áp dụng khoa học kỹ thuật. Mô hình nuôi cá lồng trên hồ sông Đà phát triển với 609 lồng, sản lượng trên 784 tấn/năm, trở thành hướng đi kinh tế hiệu quả.

Tuy nhiên, bước đột phá thực sự đến từ khai thác tiềm năng du lịch. Nằm trong vùng lõi Khu du lịch Quốc gia Hồ Hòa Bình, Mường Hoa đã thu hút 5 dự án du lịch sinh thái nghỉ dưỡng với tổng vốn đầu tư đăng ký 2.710 tỷ đồng, trong đó Khu du lịch sinh thái Ngòi Hoa (Priobay) của Công ty CP ĐT NLXDTM Hoàng Sơn hơn 650 tỷ đồng đã đi vào hoạt động, mang đến diện mạo mới cho địa phương. Các điểm di tích như động Thác Bờ, động Hoa Tiên, lễ hội truyền thống đã tạo nên hệ sinh thái du lịch đa dạng, thu hút hàng vạn lượt khách, mở rộng cơ hội việc làm cho lao động địa phương.

Trao đổi về định hướng phát triển, đồng chí Quách Cao Sơn, Bí thư Đảng uỷ xã Mường Hoa khẳng định: Đảng bộ xã tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân và bản sắc văn hóa dân tộc; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số; khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, huy động các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội gắn với xây dựng nông thôn mới.

Xã tập trung nâng cao hiệu quả sản xuất nông, lâm nghiệp, chú trọng phát triển kinh tế thủy sản gắn với bảo vệ môi trường sinh thái. Công tác xây dựng nông thôn mới được ưu tiên, phấn đấu mỗi năm hoàn thành thêm các tiêu chí, từng bước nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Về thương mại- dịch vụ, xã tiếp tục đẩy mạnh các loại hình kinh doanh đa dạng, hỗ trợ tiêu thụ nông sản, khuyến khích phát triển sản phẩm truyền thống. Đặc biệt, du lịch vẫn là mũi nhọn. Mường Hoa đặt mục tiêu phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn di sản văn hóa Mường, xây dựng thương hiệu du lịch xanh, thân thiện. Việc quảng bá du lịch, thu hút đầu tư sẽ được triển khai đồng bộ, chú trọng hạ tầng và dịch vụ chất lượng cao.

Xã tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, an sinh xã hội; quan tâm đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Công tác xây dựng Đảng, phát triển đảng viên mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tiếp tục được coi trọng. Từ một vùng đất khó, Mường Hoa đang từng bước biến tiềm năng thành động lực, vươn lên khẳng định vị thế trong bản đồ du lịch- dịch vụ trên địa bàn tỉnh.

Hương Lan