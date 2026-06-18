Bình Minh trên núi

Bình Minh là tên nông trại do anh Đinh Văn Mừng xây dựng tại khu Đồng (xã Lai Đồng). Khởi nghiệp ở tuổi 36 sau thời gian dài tham gia công tác xã hội, có lẽ tên gọi này được anh Mừng lựa chọn với hàm ý gửi gắm niềm tin, kỳ vọng vào sự khởi đầu của quyết định mang tính bước ngoặt trong đời người. Sau gần hai năm cần mẫn, thành quả bước đầu của người “nông dân thời đại công nghệ số” này đã mang về trái ngọt, mở ra triển vọng phát triển mới cho các nông sản chất lượng cao trên đất rừng Lai Đồng...

Lập nghiệp từ chuột núi

Đang trong những này nắng nóng cao điểm, gần chính ngọ, mặt đường bê tông, sân gạch bốc hơi nóng hầm hập, ngồi trong nhà cũng tướt tát mồ hôi. Thế nhưng khu chuồng trại nuôi dúi của gia đình anh Đinh Văn Mừng vẫn thoáng mát, không một tia nắng nào lọt qua tán cây vải, cây sung cổ thụ và dàn dây leo lá to như chiếc quạt nan, xanh mướt mát phủ kín mái lợp.

Được chăm sóc tốt, dúi sinh sản phát triển nhanh.

Đưa khách đi tham quan chuồng trại, chỉ tay về phía chiếc điều hòa lắp trên tường, anh Mừng hồ hởi chia sẻ: “Dúi không chịu được nóng. Hồi mới nuôi, do không biết nên tôi để chết cả chục đôi do nắng nóng. Rút kinh nghiệm, tôi đã lựa chọn địa điểm xây chuồng nuôi dưới tán cây, trồng thêm dây leo, lắp điều hòa để đảm bảo chuồng nuôi lúc nào cũng thoáng mát”.

Sinh năm 1990 tại vùng sơn cước Lai Đồng, anh Mừng có may mắn hơn chúng bạn cùng trang lứa thời bấy giờ là được học hành chu đáo. Tốt nghiệp trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình, anh về xã tham gia công tác với chức danh Bí thư Đoàn Thanh niên, rồi cộng tác viên công tác xã hội. Làm việc ở xã nhưng vốn con nhà nông, quen với việc đồng áng, thời gian rảnh rỗi anh Mừng vẫn tay cày, tay cuốc lao động giúp đỡ gia đình. 6 năm trước, anh cùng bạn bè cất công lên Sơn La học hỏi kinh nghiệm nuôi dúi và đầu tư mua cả chục đôi về thử nghiệm. Thế nên khi chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy được triển khai, anh quyết định nghỉ việc về khởi nghiệp xây dựng nông trại.

Chuồng trại nuôi dúi được gia cố, mở rộng. Gần 7.000m2 đất vườn được anh trồng mía, sản phẩm cung cấp cho bà con trong khu, phụ phẩm dành nuôi dúi. Vừa làm vừa học hỏi, rút kinh nghiệm, đến nay anh Mừng đã duy trì đàn dúi khoảng 200 con, trong đó có hơn 50 nái sinh sản. Mỗi năm một cặp dúi sinh sản khoảng 3 lần, mỗi lần 2-4 con. Giống dúi anh đang nuôi phần lớn là dúi mốc, giá con giống trên thị trường từ 1,4-1,6 triệu đồng mỗi đôi, dúi thương phẩm khoảng 700.000 đồng/kg. Mỗi năm, đàn dúi mang về cho gia đình anh nguồn thu không nhỏ.

Chuồng trại nuôi dúi của gia đình anh Mừng luôn râm mát nhờ tán cây xanh.

Con dúi (hay chuột nứa, chuột tre) là một loài động vật gặm nhấm hoang dã, có tên khoa học chung là Rhizomyinae (thuộc họ Spalacidae). Tại Việt Nam, loài này có 3 giống phổ biến với tên khoa học riêng: Dúi má đào (hoặc dúi má vàng), dúi mốc và dúi nâu. Thịt dúi được xếp vào nhóm thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao và lành tính. Theo Đông y, thịt dúi có vị ngọt, tính bình, giúp kiện tỳ, bồi bổ cơ thể và tăng cường sức đề kháng.

Ý tưởng khai phá tiềm năng

Đàn lợn rừng được nuôi bán hoang dã.

Cùng với đàn dúi, trong nông trại Bình Minh còn có đàn lợn rừng được anh Mừng xem như báu vật, chăm sóc với chế độ đặc biệt. Theo lời kể của anh, cặp đôi bố mẹ của đàn lợn này là lợn rừng, sống hoang dã, do thợ sơn tràng trên Sơn La bắt được, thuần dưỡng. Từ khi về nông trại, cặp lợn này đã cho anh thêm 5 con nái và đàn lợn sọc dưa thương phẩm gần 30 con. Giá lợn giống hiện giao động từ 1,3-1,5 triệu đồng mỗi con, lợn thương phẩm 100.000-150.000 đồng/kg, cao hơn hẳn lợn thông thường.

Hiện, đàn dúi và lợn rừng mỗi năm cũng mang về cho gia đình anh Mừng nguồn thu ổn định khoảng 200 triệu đồng mỗi năm. Con số đáng mơ ước của nhiều nông dân trong vùng. Tuy nhiên, với anh Mừng, đây mới chỉ là khởi đầu.

Với anh, dúi và lợn rừng không chỉ là vật nuôi, nông sản thông thường mà phải vươn tầm trở thành sản phẩm du lịch, câu chuyện tạo cảm hứng trải nghiệm cho du khách. Anh đang ấp ủ ý tưởng kết nối, quảng bá, tạo dựng thương hiệu “Farm Bình Minh - Trao giá trị trọn niềm tin”, cung cấp các nông sản chất lượng cao cùng dịch vụ trải nghiệm câu chuyện nhà nông trên vùng sơn cước để thu hút du khách...

Ý tưởng của anh Mừng là không chỉ cung cấp nông sản chất lượng cao mà còn cung cấp dịch vụ trải nghiệm nghề nông cho du khách.

Giữa núi rừng Lai Đồng, nông trại Bình Minh vẫn đang từng ngày lớn lên cùng những dự định còn dang dở của người chủ trẻ. Từ những ô chuồng nuôi dúi dưới tán cây mát rượi, đàn lợn rừng sinh trưởng giữa không gian bán hoang dã đến ý tưởng phát triển du lịch trải nghiệm nông nghiệp, tất cả đều cho thấy khát vọng làm giàu chính đáng trên quê hương.

Hành trình phía trước chắc chắn còn nhiều khó khăn, nhưng với tinh thần dám nghĩ, dám làm và tư duy đổi mới, anh Đinh Văn Mừng đang góp phần mở ra một hướng đi mới cho kinh tế nông nghiệp vùng cao, đánh thức những tiềm năng còn ngủ quên giữa đất rừng Lai Đồng.

Cẩm Ninh