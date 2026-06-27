Bình Phú phát động Ngày chạy hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026

Ngày 27/6, UBND xã Bình Phú tổ chức Lễ phát động Ngày chạy hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026 với chủ đề “Chung một quyết tâm xây dựng xã không ma túy”. Chương trình được tổ chức theo hình thức kết hợp trực tuyến với Lễ mít tinh toàn quốc hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy do Trung ương phát động.

Lễ phát động nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống và kiểm soát ma túy; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành và Nhân dân trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy. Trọng tâm là triển khai thực hiện hiệu quả Kết luận số 132-KL/TW ngày 18/3/2025 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW, Luật Phòng, chống ma túy và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Các đại biểu tham dự Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026.

Những năm qua, công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn xã Bình Phú luôn được quan tâm chỉ đạo và triển khai đồng bộ. Lực lượng Công an xã phát huy vai trò nòng cốt trong đấu tranh với tội phạm ma túy, quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện. Trong 6 tháng đầu năm 2026, Công an xã đã phát hiện, khởi tố 2 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy với 2 đối tượng theo quy định của pháp luật.

Nghi thức phát động phong trào “Chung một quyết tâm xây dựng xã không ma túy” tại xã Bình Phú.

Thông qua Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026, xã Bình Phú tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền theo hướng thiết thực, hiệu quả; tăng cường ứng dụng công nghệ số, mạng xã hội và các nền tảng truyền thông trực tuyến; phát huy vai trò của hệ thống truyền thanh cơ sở, các tổ chức chính trị - xã hội và toàn thể Nhân dân trong công tác phòng, chống ma túy.

Đồng thời, tiếp tục triển khai hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với phong trào “Chung một quyết tâm xây dựng xã không ma túy”, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Bình Phú và đoàn viên thanh niên tham gia Ngày chạy hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026.

Ngay sau lễ phát động, các đại biểu cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên đã tham gia ngày chạy hưởng ứng với tinh thần sôi nổi, thể hiện quyết tâm chung tay đẩy lùi tệ nạn ma túy, xây dựng cộng đồng văn minh, an toàn và phát triển bền vững.

Bích Liên - Đặng Khánh