Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV ra mắt Đại hội

Chiều 23/1, tại phiên Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV đã ra mắt Đại hội.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Ảnh: Thủy Nguyên
Thủ tướng Phạm Minh Chính điều hành phiên bế mạc.
Đồng chí Trần Thanh Mẫn thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo kết quả bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV.
Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt BCH Trung ương Đảng khóa XIV phát biểu ý kiến.
Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Đoàn Thư ký đọc danh sách các chính đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế gửi thư, điện chúc mừng Đại hội XIV của Đảng.
Đồng chí Trần Thanh Mẫn thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo kết quả bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV. Ảnh: TTXVN
Các đại biểu tham dự phiên bế mạc Đại hội XIV của Đảng.
