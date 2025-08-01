Bộ Chính trị, Ban Bí thư: Sau 31/8 kết thúc giải quyết chế độ, chính sách với cán bộ chịu tác động do sắp xếp bộ máy

Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao các bộ, ban, ngành và địa phương chỉ đạo xử lý giải quyết dứt điểm chế độ, chính sách đối với các đối tượng cán bộ, công chức chịu sự tác động do sắp xếp tổ chức bộ máy trước ngày 31/8; sau thời điểm này sẽ kết thúc.

Nội dung về giải quyết dứt điểm chế độ, chính sách đối với các đối tượng cán bộ, công chức chịu sự tác động do sắp xếp tổ chức bộ máy, được nêu tại Kết luận 183 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tích cực triển khai vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chuyển mạnh cấp cơ sở sang chủ động nắm, điều hành kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư xử lý giải quyết dứt điểm chế độ, chính sách đối với các đối tượng cán bộ, công chức chịu sự tác động do sắp xếp tổ chức bộ máy trước ngày 31/8. Ảnh: VGP

Ban hành quy định về chế độ, chính sách với cán bộ, công chức

Theo kết luận này, Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng từ Trung ương đến địa phương tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận, chương trình, kế hoạch công tác có liên quan, bảo đảm chính quyền địa phương 2 cấp tiếp tục vận hành ổn định, thông suốt, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn; đồng thời, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp theo đúng kế hoạch. Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị theo phân công triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ; tập trung khắc phục có hiệu quả kịp thời những tồn tại, hạn chế nêu tại Báo cáo giám sát của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Các cơ quan, đơn vị, địa phương phải hết sức chủ động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao, không trông chờ, ỷ lại vào cấp trên.

Giao Đảng uỷ Chính phủ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả việc rà soát, hoàn thiện thể chế; sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật liên quan đến tổ chức, hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp; kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng nguồn nhân lực, sắp xếp, bố trí đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phù hợp; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; đổi mới cơ cấu phân bổ ngân sách tài chính đối với các cấp chính quyền địa phương, bố trí ngân sách, trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, điều kiện, phương tiện làm việc... để bảo đảm mô hình mới tiếp tục được triển khai thông suốt, hiệu quả (hoàn thành trước ngày 31/8/2025).

Chỉ đạo các cơ quan rà soát, đánh giá kết quả 2 tháng thực hiện phân cấp, phân quyền cho chính quyền địa phương, nhất là các nhiệm vụ phân cấp cho cấp xã, kịp thời điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp và bảo đảm các điều kiện để thực hiện có hiệu quả.

Lãnh đạo, chỉ đạo Bộ Nội vụ phối hợp với các bộ, ngành liên quan khẩn trương tiếp tục triển khai tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, viên chức cấp xã; xây dựng bộ công cụ đánh giá hiệu quả công việc, làm thước đo chất lượng công chức, viên chức (hoàn thành trước ngày 31/8/2025).

Nghiên cứu, ban hành hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành quy định về chế độ, chính sách, bảo đảm tính tương quan giữa các đối tượng cán bộ, công chức chịu sự tác động do sắp xếp tổ chức bộ máy như: Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã có từ đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc có đủ 15 năm trở lên làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và đã đủ tuổi nghỉ hưu; cán bộ cấp xã trở lên đang hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động, chế độ bệnh binh; người lao động làm việc tại các Hội do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ ở cấp tỉnh, cấp huyện; cán bộ công đoàn chuyên trách làm việc theo chế độ hợp đồng lao động (hưởng lương và phụ cấp từ nguồn kinh phí công đoàn) (hoàn thành trước ngày 31/8/2025).

Bộ Tư pháp khẩn trương hoàn thiện việc rà soát, tổng hợp, lấy ý kiến các bộ, ngành để đề xuất phương án hoàn thiện pháp luật, nhất là một số quy định giữa các luật, nghị định, thông tư về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền khi tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp còn mâu thuẫn, chồng chéo, chưa bảo đảm tính thống nhất hoặc chưa đủ cụ thể, rõ ràng để địa phương triển khai thực hiện (hoàn thành trước ngày 31/8/2025).

Kiện toàn công tác cán bộ đối với các vị trí còn thiếu

Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao các bộ, ban, ngành và địa phương khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ nêu tại Kế hoạch số 56-KH/BCĐ, ngày 04/7/2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết Nghị quyết 18 và Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW, ngày 19/6/2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Chỉ đạo xử lý giải quyết dứt điểm chế độ, chính sách đối với các đối tượng cán bộ, công chức chịu sự tác động do sắp xếp tổ chức bộ máy trước ngày 31/8/2025; sau thời điểm này sẽ kết thúc.

Triển khai nghiêm túc việc tiếp tục rà soát, đầu tư đầy đủ và đưa ra các giải pháp quyết liệt hơn nữa đối với các điều kiện cần thiết, nhất là chữ ký số, chứng thư số, nhân sự hỗ trợ số hoá dữ liệu “đúng - đủ - sạch - sống”; khả năng chia sẻ, sử dụng lại dữ liệu số hoá đồng bộ, liên thông; phần mềm ứng dụng cung cấp dịch vụ công và phần mềm tác nghiệp (hộ tịch, đất đai, đăng ký kinh doanh, thuế...) để vận hành hiệu quả Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu các tỉnh uỷ, thành uỷ tiếp tục khẩn trương tăng cường năng lực cho cấp xã (bảo đảm cả số lượng và chất lượng), kiện toàn công tác cán bộ đối với các vị trí còn thiếu; chủ động rà soát để sắp xếp, điều chuyển biên chế giữa các xã, phường cho phù hợp thực tiễn nhiệm vụ, bảo đảm đúng người, đúng việc, đúng chuyên môn, nghiệp vụ; chỉ đạo tổ chức đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng, đại hội đảng bộ cấp xã theo đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng (toàn bộ các nhiệm vụ này phải hoàn thành trước ngày 31/8/2025).

Chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành ở Trung ương triển khai đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức các cấp; nhất là các nội dung về phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới, các kỹ năng quản lý hành chính hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin, giao tiếp hành chính...

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố khẩn trương hoàn thiện việc ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và cấp xã theo mô hình mới, bảo đảm rõ người, rõ việc, không chồng chéo, bỏ sót chức năng, nhiệm vụ.

Giao các đảng uỷ, tỉnh uỷ, thành uỷ trực thuộc Trung ương, các cơ quan, ban đảng ở Trung ương và các cơ quan có liên quan trên cơ sở dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy định số 89-QĐ/TW, ngày 04/8/2017 về khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; Quy định số 214-QĐ/TW, ngày 02/01/2020 về khung tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý và Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 04/10/2023 về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị, chịu trách nhiệm đề xuất xây dựng, cụ thể hoá các tiêu chuẩn chức danh cán bộ, tiêu chí đánh giá cán bộ, nhất là các tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý có tính định lượng cao, sát thực tiễn, phản ánh toàn diện về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực quản lý, điều hành, kết quả thực hiện nhiệm vụ gắn với tiến độ, hiệu quả, chất lượng sản phẩm công việc cụ thể phù hợp với đặc điểm ngành, lĩnh vực, chức năng, nhiệm vụ theo phân cấp để báo cáo Bộ Chính trị xem xét ban hành.

Ban Tổ chức Trung ương khẩn trương hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung các quy định về công tác cán bộtrình Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, ban hành theo đúng tiến độ để các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị thực hiện đồng bộ, thống nhất.

Giao Đảng uỷ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu, ban hành theo thẩm quyền các văn bản: Hướng dẫn về cơ chế chỉ đạo, phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp xã.

Hướng dẫn quy chế làm việc của Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp xã theo mô hình tổ chức bộ máy mới.

Hướng dẫn về quản lý tài chính, các loại quỹ của các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, đặc biệt là tài chính, tài sản của hệ thống công đoàn (hoàn thành trước ngày 31/8/2025).

Giao Ủy ban Kiểm tra Trung ương chỉ đạo uỷ ban kiểm tra các cấp tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình hình, kết quả việc triển khai nhiệm vụ, nội dung theo các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về sắp xếp tổ chức bộ máy, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp bảo đảm hiệu quả, thông suốt.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư sẽ họp 1 tháng/lần để thảo luận, đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Giao Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với Đảng uỷ Chính phủ, các cơ quan Trung ương, các địa phương chuẩn bị báo cáo về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; Đảng uỷ Chính phủ, các cơ quan Trung ương, địa phương gửi báo cáo về Ban Tổ chức Trung ương chậm nhất trước ngày 25 hằng tháng.

