Bộ Chính trị quy định tiêu chuẩn chức danh cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Quy định số 365-QĐ/TW, ngày 30/8/2025 về tiêu chuẩn chức danh cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý và khung tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Tổ công tác của Bộ Chính trị làm việc với các Ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy về Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2025-2030.

Quy định số 365-QĐ/TW quy định về tiêu chuẩn chức danh cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý và khung tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong hệ thống chính trị; áp dụng đối với cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị và cá nhân có thẩm quyền trong công tác cán bộ; đồng thời, áp dụng đối với cán bộ được xem xét quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, bố trí, luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử vào các chức danh lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị ở Trung ương và địa phương.

Quy định này làm căn cứ để xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược có đủ đức, đủ tài, đủ tâm, đủ tầm, đủ sức, đủ nhiệt huyết cách mạng, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới.

Là cơ sở để các cấp ủy, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị cụ thể hóa, xây dựng, ban hành tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc phạm vi quản lý, bảo đảm khách quan, dân chủ, công bằng. Các tiêu chuẩn chức danh cán bộ có quan hệ mật thiết với nhau. Coi trọng cả “đức” và “tài”, lấy phẩm chất đạo đức, lối sống làm gốc, năng lực, hiệu quả công tác là thước đo để lựa chọn cán bộ.

Quy định số 365-QĐ/TW quy định rõ 6 tiêu chuẩn chung đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp: về chính trị, tư tưởng; về phẩm chất đạo đức, lối sống và ý thức tổ chức kỷ luật; về trình độ, năng lực; về uy tín và khả năng quy tụ, đoàn kết; về kết quả công tác; về sức khoẻ, độ tuổi và kinh nghiệm.

Quy định nêu rõ tiêu chuẩn chức danh đối với cán bộ diện Trung ương quản lý, bao gồm 19 nhóm chức danh: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Tổng Bí thư; Chủ tịch nước; Thủ tướng Chính phủ; Chủ tịch Quốc hội; Thường trực Ban Bí thư; Trưởng Ban đảng Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Phó Chủ tịch nước; Phó Chủ tịch Quốc hội; Phó Thủ tướng Chính phủ; Các chức danh Khối các cơ quan đảng ở Trung ương; Chức danh Khối cơ quan Quốc hội; Chức danh Khối cơ quan Chính phủ, Văn phòng Chủ tịch nước; Chức danh Khối cơ quan tư pháp; Chức danh Khối cơ quan Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội Trung ương; Chức danh các đảng ủy trực thuộc Trung ương, không bao gồm Quân ủy Trung ương và Đảng ủy Công an Trung ương; Chức danh khối tỉnh, thành phố.

Bộ Chính trị quy định, tiêu chuẩn các chức danh nêu trên phải bảo đảm đầy đủ 6 tiêu chuẩn chung đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp (Phần II Quy định); đồng thời, đáp ứng các tiêu chuẩn của mỗi chức danh, cụ thể.

Về Khung tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, Bộ Chính trị yêu cầu tiêu chuẩn các chức danh dưới đây phải bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn chung nêu tại Phần II Quy định này; đồng thời cơ bản đáp ứng các tiêu chuẩn của từng chức danh, cụ thể đối với 9 nhóm chức danh, bao gồm: cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan tham mưu, giúp việc, đơn vị sự nghiệp của Đảng; cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan hành chính Nhà nước; cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan dân cử; cán bộ lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội; cán bộ lãnh đạo, quản lý, chỉ huy lực lượng vũ trang; cán bộ lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan khối tư pháp; cán bộ lãnh đạo, quản lý tại các đơn vị sự nghiệp công lập; cán bộ lãnh đạo, quản lý tại các doanh nghiệp Nhà nước; cán bộ lãnh đạo, quản lý tại các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ.

Quy định cũng nêu rõ một số trường hợp đặc thù áp dụng tiêu chuẩn chức danh khi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.

Quy định này thay thế Quy định số 89-QĐ/TW, ngày 4/8/2017 của Bộ Chính trị về khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và Quy định số 214-QĐ/TW, ngày 2/1/2020 của Bộ Chính trị về khung tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.

