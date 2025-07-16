Bộ Tư lệnh Quân khu 2 thăm, tặng quà thương binh, bệnh binh tại Bệnh viện Quân y 109

Ngày 16/7, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 2 do Thiếu tướng Nguyễn Đăng Khải - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 2 đã đến thăm, động viên và tặng quà các thương binh, bệnh binh đang điều trị tại Bệnh viện Quân y 109 (Cục Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu) nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025); 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Thiếu tướng Nguyễn Đăng Khải - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 2 tặng quà tập thể Bệnh viện Quân y 109.

Tham gia đoàn công tác có Đại tá Đào Ngọc Phương - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 2; Đại tá Trần Đức Sinh - Chính ủy Cục Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu 2.

Tại buổi đến thăm, Thiếu tướng Nguyễn Đăng Khải đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống gia đình và bày tỏ sự tri ân, lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp, cống hiến của các đồng chí thương binh, bệnh binh trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đồng thời mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, giữ vững ý chí kiên cường, vượt qua mọi khó khăn, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.

Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 2 trao quà tặng các thương binh, bệnh binh.

Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 2 Đào Ngọc Phương trao quà tặng các thương binh, bệnh binh.

Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 2 cũng yêu cầu thời gian tới, Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện Quân y 109 cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ điều trị, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 2 và Nhân dân trên địa bàn với trách nhiệm cao nhất. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tích cực học tập, rèn luyện không ngừng nâng cao y đức, trình độ chuyên môn kỹ thuật, làm chủ khoa học kỹ thuật, công nghệ, thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ: “Thầy thuốc như mẹ hiền”. Tập trung thực hiện có hiệu quả chương trình quân dân y kết hợp; phối hợp với các trung tâm y tế trên địa bàn để tạo một mạng lưới quân, dân y gắn với chính quyền địa phương hai cấp hiện nay. Xây dựng Bệnh viện vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, xứng đáng là địa chỉ tin cậy của quân và dân các dân tộc trên địa bàn.

Thiếu tướng Nguyễn Đăng Khải và đoàn công tác thăm hỏi, động viên thương binh, bệnh binh đang điều trị tại Bệnh viện Quân y 109.

Nhân dịp này, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 2 và đoàn công tác đã trao 70 suất quà (mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng) tặng các thương binh, bệnh binh đang điều trị tại bệnh viện.

Trần Hào - Huy Thắng