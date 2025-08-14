Bộ Y tế kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ được phân cấp về lĩnh vực y tế

Sáng 14/8, đoàn kiểm tra của Bộ Y tế do Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương làm trưởng đoàn đã kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền về lĩnh vực y tế và việc sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở y tế khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương phát biểu tại buổi làm việc.

Hiện tại, ngành Y tế Phú Thọ có 9 trung tâm chuyên ngành, trung tâm đơn chức năng tuyến tỉnh; 17 bệnh viện công lập tuyến tỉnh; 31 trung tâm y tế khu vực; duy trì 494 trạm y tế xã, phường; 4 cơ sở đào tạo học sinh, sinh viên khối ngành sức khỏe. Ngoài ra, có 3 bệnh viện đa khoa trực thuộc bộ, ngành; 9 bệnh viện tư nhân; 18 cơ sở giáo dục hỗ trợ hòa nhập cộng đồng; 1.300 phòng khám đa khoa, chuyên khoa, cơ sở dịch vụ y tế; gần 3.800 cơ sở kinh doanh dược, sản xuất thiết bị y tế.

Thời gian qua, công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân trên địa bàn tỉnh được nâng cao, cơ bản đáp ứng nhu cầu; công tác phòng, chống dịch bệnh, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, dân số được chú trọng.

TS. Vũ Hồng Sơn - Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ.

Tại buổi làm việc, ngành Y tế Phú Thọ đã nêu những khó khăn, bất cập trong vận hành các trung tâm kiểm nghiệm, CDC, chi cục dân số, an toàn vệ sinh thực phẩm và các trạm y tế xã, phường sau sáp nhập. Đồng thời kiến nghị Bộ Y tế sớm ban hành thông tư quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của trạm y tế xã, phường. Có hướng dẫn cụ thể về các tiêu chí để xác định trạm chính, điểm trạm. Có chính sách đãi ngộ, thu hút nguồn nhân lực chất lượng về công tác tại y tế cơ sở, nhất là những vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó, cần dành nguồn ngân sách đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị cho trạm y tế xã, phường, từng bước nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh, hướng đến xây dựng trạm y tế xã thành đơn vị sự nghiệp hoàn chỉnh.

TS. Lê Hồng Trung - TUV, Giám đốc Sở Y tế báo cáo tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương đánh giá cao những kết quả ngành Y tế Phú Thọ trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân. Đồng chí chia sẻ với những khó khăn của ngành trong thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe Nhân dân, nhất là đối với đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế công tác tại các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Thứ trưởng đề nghị ngành Y tế Phú Thọ cần bám sát các nghị quyết, văn bản chỉ đạo của Trung ương, Bộ Y tế để chủ động tham mưu chính quyền địa phương tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt tại tuyến y tế cơ sở. Từ đó, nâng cao hiệu quả các hoạt động chăm sóc sức khỏe, giúp người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại cơ sở, xây dựng ngành Y tế Phú Thọ trở thành hình mẫu tiêu biểu khám, chữa bệnh chất lượng cao, đảm nhiệm chức năng vùng.

Gia Thái - Hoài Lam