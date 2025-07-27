Bộ Y tế trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Phú Thọ

{title}
{publish}
{head}
Bộ Y tế vừa ban hành văn bản số 4584/BYT-VPB gửi Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ trả lời đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Hòa Bình trước đây (nay là tỉnh Phú Thọ) liên quan đến lĩnh vực quản lý của ngành Y tế và đề xuất công nhận liệt sĩ cho nhân viên y tế hy sinh khi đang làm nhiệm vụ.
Hiện nay, ngoài chế độ lương chung, cán bộ viên chức ngành y tế còn được hưởng các phụ cấp đặc thù để ghi nhận tính chất công việc phức tạp và rủi ro. Bộ Y tế đang triển khai các giải pháp cải cách chính sách tiền lương, trong đó chủ trì phối hợp xây dựng hai Nghị định: Một là quy định chế độ phụ cấp ưu đãi đối với viên chức, người lao động tại cơ sở y tế công lập (thay thế Nghị định 56/2011/NĐ-CP, dự kiến hoàn thành tháng 12/2025); hai là quy định một số phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong cơ sở y tế công lập, phụ cấp chống dịch và hỗ trợ nhân viên y tế ở thôn bản, dự kiến hoàn thành tháng 9/2025.
Đồng thời, trong quá trình xây dựng chế độ tiền lương mới, Bộ Y tế đã đề xuất xếp lương bậc 2 ngay khi tuyển dụng đối với các chức danh bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, dược sĩ, nhằm thu hút nhân lực chất lượng cao.
Riêng đối với kiến nghị về phụ cấp thâm niên nghề, theo tinh thần Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, chính sách chung là bãi bỏ phụ cấp này đề thực hiện cải cách tiền lương tổng thể, do đó việc đề xuất riêng cho ngành y tế là không còn phù hợp. Bên cạnh nỗ lực từ Trung ương, Bộ Y tế cũng đánh giá rất cao sự chủ động của nhiều địa phương đã ban hành chính sách riêng để thu hút, hỗ trợ nhân viên y tế trên địa bàn.
Song song với việc cải thiện đời sống, công tác đảm bảo an toàn cho nhân viên y tế cũng được xác định là nhiệm vụ cấp bách. Bộ Y tế đã và đang phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an để triển khai hiệu quả Quy chế phối hợp số 03/QCPH-BCA-BYT ngày 18/11/2024, chỉ đạo các cơ sở y tế tăng cường biện pháp an ninh và phối hợp với lực lượng công an địa phương xử lý nghiêm các hành vi hành hung nhân viên y tế, quyết tâm tạo dựng một môi trường làm việc an toàn, văn minh.
Cuối cùng, đối với đề xuất có ý nghĩa nhân văn sâu sắc về việc công nhận liệt sĩ cho nhân viên y tế hy sinh khi làm nhiệm vụ, Bộ Y tế xin tiếp thu. Đây là vấn đề thuộc thẩm quyền của nhiều cơ quan, do đó Bộ Y tế sẽ chủ động phối hợp với các Bộ, ngành liên quan, đặc biệt là Bộ Nội vụ, đề nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo đúng quy định của Pháp lệnh 02/2020/UBTVQH14 về ưu đãi người có công với cách mạng.
Việc đảm bảo cung ứng ổn định, đầy đủ thuốc, vật tư y tế là ưu tiên hàng đầu của ngành. Song song đó, Bộ Y tế đang quyết liệt đẩy nhanh tiến độ đấu thầu tập trung cấp quốc gia và đàm phán giá đối với các thuốc thuộc danh mục; đồng thời liên tục đôn đốc các cơ sở KCB chủ động trong việc lập kế hoạch và tổ chức mua sắm. Với những giải pháp đồng bộ, tình hình cung ứng thuốc tại các cơ sở y tế trên toàn quốc đã có những chuyển biến tích cực và đang dần đi vào ổn định.
Bộ Y tế sẽ tiếp tục lắng nghe, chỉ đạo quyết liệt các đơn vị trong ngành thực hiện hiệu quả những giải pháp trên, phấn đấu tạo ra những chuyển biến rõ rệt về chất lượng dịch vụ y tế, đáp ứng sự mong đợi của cử tri và Nhân dân.
Văn Lang
Trước tình hình dịch bệnh Chikungunya đang diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia, ông Võ Hải Sơn, Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) trao đổi với báo chí về nguy cơ dịch...
Muối là một phần thiết yếu trong chế độ ăn uống của chúng ta, nhưng bạn có biết rằng việc tiêu thụ quá nhiều muối có thể gây hại cho sức khỏe?
Rau xanh và trái cây tươi là nhóm thực phẩm thiếu yếu trong chế độ ăn hằng ngày nhưng nhiều người còn băn khoăn chưa biết lượng rau quả nên ăn mỗi ngày bao nhiêu là đủ? 1. Lợi...
baophutho.vn Giữa hàng nghìn cơ sở y tế trên khắp cả nước, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc (tỉnh Phú Thọ) đã ghi tên mình vào bảng vàng khi xuất sắc đạt giải Ba...
baophutho.vn Một ca bệnh đặc biệt vừa được các bác sĩ Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Hoà Bình tiếp nhận khiến nhiều người phải giật mình, bất an....
Vào mùa dứa, nhiều người có thói quen uống mỗi ngày một cốc nước ép dứa tươi vì tin rằng thức uống giải khát này rất tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, cần lưu ý một số tác dụng phụ của dứa.
Nuôi con bằng sữa mẹ là bản năng tự nhiên nhưng đòi hỏi sự hiểu biết và kỹ năng đúng đắn để đảm bảo trẻ bú hiệu quả và mẹ không gặp khó khăn trong quá trình nuôi dưỡng. Dưới...
Đau đầu gối có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân như viêm khớp, viêm bao hoạt dịch hay chấn thương. Dưới đây là 6 thực phẩm giúp giảm cơn đau đầu gối một cách tự nhiên.
Nhiều phụ huynh, chỉ vì lo con còi cọc, biếng ăn, hay nghe lời truyền tai trên mạng xã hội mà vội vàng tìm mua đủ loại thuốc bổ mà không hề hay con mình có thể đối mặt với...
Chế độ ăn uống không lành mạnh có thể làm tăng nguy cơ phát triển các loại ung thư, trong đó có ung thư đại tràng. Vậy có thực phẩm nào giúp hỗ trợ ngăn ngừa căn bệnh này không?
Một số thói quen ăn uống có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Hầu hết những thói quen này phát triển chậm và không được chú ý cho đến khi chúng góp phần gây ra các vấn đề...
Việc uống đủ nước đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe đường tiết niệu và làm giảm nguy cơ suy thận, đặc biệt ở người trẻ.