Bộ Y tế trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Phú Thọ

Bộ Y tế vừa ban hành văn bản số 4584/BYT-VPB gửi Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ trả lời đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Hòa Bình trước đây (nay là tỉnh Phú Thọ) liên quan đến lĩnh vực quản lý của ngành Y tế và đề xuất công nhận liệt sĩ cho nhân viên y tế hy sinh khi đang làm nhiệm vụ.

Hiện nay, ngoài chế độ lương chung, cán bộ viên chức ngành y tế còn được hưởng các phụ cấp đặc thù để ghi nhận tính chất công việc phức tạp và rủi ro. Bộ Y tế đang triển khai các giải pháp cải cách chính sách tiền lương, trong đó chủ trì phối hợp xây dựng hai Nghị định: Một là quy định chế độ phụ cấp ưu đãi đối với viên chức, người lao động tại cơ sở y tế công lập (thay thế Nghị định 56/2011/NĐ-CP, dự kiến hoàn thành tháng 12/2025); hai là quy định một số phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong cơ sở y tế công lập, phụ cấp chống dịch và hỗ trợ nhân viên y tế ở thôn bản, dự kiến hoàn thành tháng 9/2025.

Đồng thời, trong quá trình xây dựng chế độ tiền lương mới, Bộ Y tế đã đề xuất xếp lương bậc 2 ngay khi tuyển dụng đối với các chức danh bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, dược sĩ, nhằm thu hút nhân lực chất lượng cao.

Riêng đối với kiến nghị về phụ cấp thâm niên nghề, theo tinh thần Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, chính sách chung là bãi bỏ phụ cấp này đề thực hiện cải cách tiền lương tổng thể, do đó việc đề xuất riêng cho ngành y tế là không còn phù hợp. Bên cạnh nỗ lực từ Trung ương, Bộ Y tế cũng đánh giá rất cao sự chủ động của nhiều địa phương đã ban hành chính sách riêng để thu hút, hỗ trợ nhân viên y tế trên địa bàn.

Song song với việc cải thiện đời sống, công tác đảm bảo an toàn cho nhân viên y tế cũng được xác định là nhiệm vụ cấp bách. Bộ Y tế đã và đang phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an để triển khai hiệu quả Quy chế phối hợp số 03/QCPH-BCA-BYT ngày 18/11/2024, chỉ đạo các cơ sở y tế tăng cường biện pháp an ninh và phối hợp với lực lượng công an địa phương xử lý nghiêm các hành vi hành hung nhân viên y tế, quyết tâm tạo dựng một môi trường làm việc an toàn, văn minh.

Cuối cùng, đối với đề xuất có ý nghĩa nhân văn sâu sắc về việc công nhận liệt sĩ cho nhân viên y tế hy sinh khi làm nhiệm vụ, Bộ Y tế xin tiếp thu. Đây là vấn đề thuộc thẩm quyền của nhiều cơ quan, do đó Bộ Y tế sẽ chủ động phối hợp với các Bộ, ngành liên quan, đặc biệt là Bộ Nội vụ, đề nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo đúng quy định của Pháp lệnh 02/2020/UBTVQH14 về ưu đãi người có công với cách mạng.

Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam đang nỗ lực giải quyết các vướng mắc trong công tác thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa cơ sở khám chữa bệnh và cơ quan Bảo hiểm xã hội. Để khắc phục tình trạng thiếu thuốc bảo hiểm y tế và nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh, hai bên đã thiết lập cơ chế phối hợp thường xuyên, tổ chức đối thoại và họp định kỳ để tháo gỡ khó khăn ngay khi phát sinh, tuân thủ quy định pháp luật. Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền hoặc cần sửa đổi chính sách, hai ngành sẽ tổng hợp, phân tích và báo cáo Chính phủ để xem xét, quyết định, nhằm tạo cơ chế thuận lợi, minh bạch, bảo vệ quyền lợi tối đa cho người bệnh.

Việc đảm bảo cung ứng ổn định, đầy đủ thuốc, vật tư y tế là ưu tiên hàng đầu của ngành. Song song đó, Bộ Y tế đang quyết liệt đẩy nhanh tiến độ đấu thầu tập trung cấp quốc gia và đàm phán giá đối với các thuốc thuộc danh mục; đồng thời liên tục đôn đốc các cơ sở KCB chủ động trong việc lập kế hoạch và tổ chức mua sắm. Với những giải pháp đồng bộ, tình hình cung ứng thuốc tại các cơ sở y tế trên toàn quốc đã có những chuyển biến tích cực và đang dần đi vào ổn định.

Bộ Y tế sẽ tiếp tục lắng nghe, chỉ đạo quyết liệt các đơn vị trong ngành thực hiện hiệu quả những giải pháp trên, phấn đấu tạo ra những chuyển biến rõ rệt về chất lượng dịch vụ y tế, đáp ứng sự mong đợi của cử tri và Nhân dân.

Văn Lang