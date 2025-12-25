Bồi dưỡng giáo lý Phật giáo cho phật tử

{title}
Ngày 25/12, tại chùa Hoa Dương, xã Thổ Tang, Ban Hoằng Pháp, Giáo Hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng giáo lý Phật giáo cho 151 phật tử ở xã Thổ Tang và một số địa phương lân cận.
Thượng tọa Thích Minh Thuận - Phó Ban Trị sự Giáo Hội Phật giáo Việt Nam tỉnh phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng.
Tham gia lớp bồi dưỡng, các phật tử được hướng dẫn thực tập thiền/quán sổ tức – một phương pháp tu học cơ bản của đạo Phật. Đồng thời, được giảng giải những kiến thức căn bản trong Bộ Phật học Phổ thông giúp phật tử nắm vững nền tảng giáo lý; giảng đạo chuyên sâu về hai bộ Kinh Phổ Môn và Kinh Dược Sư.
Lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh tặng hoa chúc mừng lớp khai giảng.
Thông qua lớp bồi dưỡng giúp các phật tử hiểu đúng các giáo lý của Phật giáo, từ đó, lan tỏa, chia sẻ chánh pháp trong cộng đồng. Đồng thời, ứng dụng lời Phật dạy vào đời sống hằng ngày, xây dựng một xã hội hướng thiện, an lạc, “tốt đời, đẹp đạo”.
Thu Hoài - Nguyễn Toàn
