Dân tộc - Tôn giáo
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Bồi dưỡng giáo lý Phật giáo cho phật tử

Ngày 25/12, tại chùa Hoa Dương, xã Thổ Tang, Ban Hoằng Pháp, Giáo Hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng giáo lý Phật giáo cho 151 phật tử ở xã Thổ Tang và một số địa phương lân cận.

Bồi dưỡng giáo lý Phật giáo cho phật tử

Thượng tọa Thích Minh Thuận - Phó Ban Trị sự Giáo Hội Phật giáo Việt Nam tỉnh phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng.

Tham gia lớp bồi dưỡng, các phật tử được hướng dẫn thực tập thiền/quán sổ tức – một phương pháp tu học cơ bản của đạo Phật. Đồng thời, được giảng giải những kiến thức căn bản trong Bộ Phật học Phổ thông giúp phật tử nắm vững nền tảng giáo lý; giảng đạo chuyên sâu về hai bộ Kinh Phổ Môn và Kinh Dược Sư.

Bồi dưỡng giáo lý Phật giáo cho phật tử

Lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh tặng hoa chúc mừng lớp khai giảng.

Thông qua lớp bồi dưỡng giúp các phật tử hiểu đúng các giáo lý của Phật giáo, từ đó, lan tỏa, chia sẻ chánh pháp trong cộng đồng. Đồng thời, ứng dụng lời Phật dạy vào đời sống hằng ngày, xây dựng một xã hội hướng thiện, an lạc, “tốt đời, đẹp đạo”.

Thu Hoài - Nguyễn Toàn


Thu Hoài - Nguyễn Toàn

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Phật giáo bồi dưỡng Pháp Khai giảng Việt nam Chùa Cộng đồng Kiến thức địa phương
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Vẻ đẹp thiên nhiên, con người Xuân Sơn

Vẻ đẹp thiên nhiên, con người Xuân Sơn
2025-11-29 08:14:00

baophutho.vn Giữa mây núi xanh thẳm ở Vườn quốc gia Xuân Sơn buổi sáng sớm, những giọt sương mai cùng ánh nắng vàng như mật xuyên qua từng kẽ lá, ngọn núi...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long