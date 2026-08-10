Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra, giám sát cho 600 cán bộ làm công tác kiểm tra

Ngày 10/8, tại phường Hòa Bình, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2026. Đồng chí Bùi Thị Thu Hằng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy dự và chỉ đạo.

Các đại biểu tham dự khai mạc lớp tập huấn.

Tham gia lớp tập huấn có 600 học viên là cán bộ làm công tác kiểm tra thuộc 152 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy và cán bộ, công chức, kiểm tra viên Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Bùi Thị Thu Hằng nhấn mạnh, công tác KTGS là một trong những phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng, có ý nghĩa đặc biệt trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Thực hiện tốt công tác KTGS góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh hạn chế, khuyết điểm và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Qua đó góp phần bảo đảm các chủ trương, nghị quyết, quy định của Đảng được thực hiện nghiêm túc, thống nhất, hiệu quả; củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng.

Trong tình hình mới, yêu cầu đối với công tác KTGS ngày càng cao. Tổ chức bộ máy, phương thức lãnh đạo và nhiệm vụ chính trị có nhiều thay đổi, đòi hỏi phải đổi mới mạnh mẽ phương pháp, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác KTGS. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, trước hết cần xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất trong sáng, tinh thần trách nhiệm cao, nắm chắc quy định và thành thạo nghiệp vụ.

Trong thời gian 5 ngày, từ ngày 10-14/8, các học viên được nghiên cứu 8 chuyên đề nghiệp vụ chuyên sâu, tập trung vào những vấn đề cơ bản, các quy định mới và kỹ năng cần thiết trong thực hiện nhiệm vụ KTGS và thi hành kỷ luật trong Đảng. Các chuyên đề do lãnh đạo các vụ thuộc Cơ quan UBKT Trung ương và lãnh đạo tỉnh Phú Thọ trực tiếp truyền đạt.

Bên cạnh nghiên cứu chuyên đề, lớp tập huấn dành thời gian trao đổi, thảo luận, giải đáp những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn công tác tại cơ sở. Qua đó, giúp đội ngũ cán bộ kiểm tra cập nhật kiến thức, thống nhất nhận thức, phương pháp thực hiện nhiệm vụ, nâng cao kỹ năng xử lý công việc và vận dụng hiệu quả vào thực tiễn.

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra, giám sát có sự tham gia của 600 học viên ở 152 Đảng bộ trực thuộc Đảng ủy.

Lớp tập huấn nhằm góp phần bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ kiểm tra; nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác KTGS và thi hành kỷ luật trong Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình mới.

Mạnh Hùng