Bóng chuyền nữ Việt Nam dứt mạch 17 trận chung kết thua Thái Lan

Chiến thắng ngược 3-2 của bóng chuyền nữ Việt Nam trước Thái Lan tại chung kết chặng 2 SEA V-League 2025 chấm dứt chuỗi 40 lần thất bại của đội tuyển.

Thể thao luôn có chỗ cho bất ngờ, nơi những đội yếu hơn có thể thắng đối thủ mạnh vào một ngày đẹp trời. Nhưng cho đến trước trận chung kết chặng 2 SEA V-League 2025 tại Ninh Bình, ngày đẹp trời chưa từng xuất hiện với tuyển nữ Việt Nam mỗi khi đụng độ Thái Lan.

Nếu chỉ tính các trận chung kết Việt Nam và Thái Lan gặp nhau, đối thủ thắng cả 17 lần trước đây. Trong đó, có 11 trận chung kết gần như liên tiếp ở SEA Games thời 2001-2023. Riêng tại SEA Games 29 ở Malaysia, Việt Nam không gặp được Thái Lan ở chung kết do thua Indonesia tại bán kết.

Toàn đội bóng chuyền nữ mừng chiến thắng của Việt Nam trước Thái Lan ở chung kết chặng 2 SEA V-League trong nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình tối 10/8/2025. Ảnh: Hiếu Lương

Trong 11 trận chung kết SEA Games, Việt Nam chỉ thắng tổng cộng ba set trước Thái Lan, và thua tới 33 set. Đội tuyển cũng chưa từng thắng đến hai set trong một trận gặp đối thủ này. Có 8 trận tỷ số là 3-0 tuyệt đối cho Thái Lan, và ba trận tỷ số 3-1.

Tại giải bóng chuyền vô địch Đông Nam Á (SEA V-League), tuyển nữ cũng toàn thua 6 trận chung kết gặp Thái Lan trước đây. Tuy nhiên, cách biệt giữa hai đội dần được rút ngắn, khi tỷ số giữa các trận đấu này lần lượt là 3-0, 3-1, 3-0, 3-2, 3-1, 3-2.

Ngày đẹp trời rồi cũng đến với tuyển nữ, tối 10/8 tại nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình. Khán đài chật kín người hâm mộ, còn hai bên đều dùng có đội hình mạnh nhất. Tưởng như chuỗi thua sẽ tiếp tục bám lấy đội nữ, với hai set đầu đều thua. Nhưng ở ba set sau, các cô gái của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt lội ngược dòng để đem về chiến thắng lịch sử. Nhiều khán giả có lẽ cũng sẽ cảm thấy may mắn vì đã dành thời gian tới cổ vũ đội tuyển và được chứng kiến khoảnh khắc lịch sử.

Đó mới chỉ là những trận chung kết Việt Nam thua Thái Lan tại bóng chuyền nữ. Ở các trận vòng bảng, bán kết hay tranh các giải thấp hơn, đội nữ toàn thua trên dưới 30 trận gặp Thái Lan. Đó là hơn 10 trận ở SEA Games, 6 trận ở Asian Cup, 7 trận tại giải vô địch châu Á, hai trận Asiad. Tổng cộng, có 40 trận đội nữ toàn thua Thái Lan trước đây.

Từ khoảng hơn 20 năm qua, Việt Nam có thể được coi như đứng thứ hai bóng chuyền nữ khu vực. Nhưng Thái Lan đã vươn lên tầm châu lục, với ba lần vô địch châu Á và một lần đoạt Asian Cup. Đó là chưa kể 16 HC vàng SEA Games và 8 danh hiệu SEA V-League. Dù vậy ở giải thế giới, họ chưa giành huy chương nào. Đối thủ cũng thiếu HC vàng tại Asiad.

Đội nữ gần đây thu hẹp cách biệt với Thái Lan và cuối cùng thắng trận lịch sử, phần nào nhờ cầu thủ Trần Thị Thanh Thúy (cao 1,93 m), và Nguyễn Thị Bích Tuyền (1,88 m). Trong set cuối gặp Thái Lan, Bích Tuyền ghi phần lớn số điểm cho đội tuyển, và thường được trao cơ hội dứt điểm ở những thời khắc then chốt.

Mục tiêu tiếp theo của đội nữ là giải vô địch thế giới tại Thái Lan từ 22/8 đến 7/9. Đây là lần đầu đội nữ góp mặt, còn Thái Lan là khách quen tại giải. Đến cuối năm, thầy trò Tuấn Kiệt sẽ đặt mục tiêu lật đổ đối thủ tại SEA Games, trên chính sân nhà của họ.

(Nguồn vnexpress.net)