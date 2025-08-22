Bừng lên khí thế tự hào từ mùa Thu lịch sử

Hòa trong không khí hào hùng của mùa Thu lịch sử, tuổi trẻ Đất Tổ đang cùng cả nước hướng về kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Những hoạt động này đã lan tỏa mạnh mẽ, tạo nên dấu ấn sâu sắc và cảm xúc đặc biệt trong ngày lễ trọng đại của dân tộc.

Đoàn viên thanh niên xã Hạ Hòa hưởng ứng Ngày hội “Khát vọng non sông”.

Sôi nổi các hoạt động

Trong không khí sôi nổi, rộn ràng của Ngày hội “Khát vọng non sông” diễn ra đồng loạt trên cả nước, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Phú Thọ đã đến thăm, tặng quà và tri ân Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Nhung, sinh năm 1938, tại xã Phùng Nguyên. Trong không gian ấm áp của buổi gặp mặt, đoàn đã ân cần thăm hỏi, động viên tinh thần Mẹ, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh to lớn của Mẹ và gia đình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Đặc biệt, các đoàn viên thanh niên (ĐVTN) đã cùng chuẩn bị “Bữa cơm tri ân” đầm ấm, quây quần bên Mẹ trong không khí thân tình, gần gũi. Bữa cơm không chỉ là sự sẻ chia, gắn kết mà còn gửi gắm thông điệp nhân văn về đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, khơi dậy trong thế hệ trẻ hôm nay niềm tự hào dân tộc, tình yêu Tổ quốc và khát vọng tiếp nối truyền thống cha anh.

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Phú Thọ thăm, tặng quà tri ân Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Nhung.

Xúc động trước tình cảm của thế hệ trẻ, Mẹ Nhung bày tỏ: “Các cháu ĐVTN đã dành cho tôi sự quan tâm, chăm sóc chân thành từ những điều nhỏ bé, điều đó khiến tôi thấy được sẻ chia, an ủi và thêm tin tưởng rằng sự hy sinh của thế hệ đi trước không bị lãng quên. Tôi mong các cháu sẽ luôn tích cực học tập, làm việc, lao động để xây dựng quê hương ngày càng tươi đẹp”.

“Bữa cơm tri ân” tình cảm, ý nghĩa tại nhà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Nhung.

Cùng với hoạt động tri ân, trong khuôn khổ Ngày hội “Khát vọng non sông”, Đoàn Thanh niên – Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tại 148 xã, phường trên địa bàn toàn tỉnh đã đồng loạt tổ chức Lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi”. Trong không khí trang nghiêm, thiêng liêng, các ĐVTN cùng cất vang Quốc ca, khẳng định niềm tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm và tinh thần sẵn sàng cống hiến cho quê hương, đất nước.

Song song với đó, các cấp bộ Đoàn đã tổ chức trao tặng cờ Tổ quốc, ảnh Bác Hồ cho các hộ gia đình, đồng thời thực hiện nhiều công trình, phần việc thanh niên gắn với nhu cầu thực tiễn tại cơ sở. Tổ chức nhiều buổi sinh hoạt chuyên đề tại các địa chỉ đỏ và trụ sở cơ quan, đơn vị, giúp thế hệ trẻ nhận thức sâu sắc hơn về vị trí, tầm vóc và giá trị lịch sử to lớn của Quốc khánh 2/9.

Những hoạt động ấy đã góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, niềm tự hào và thể hiện trách nhiệm và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Đất Tổ trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Lan tỏa tình yêu Tổ quốc trên không gian số

Từ mạng xã hội Facebook, Zalo đến các nền tảng trực tuyến khác, khí thế sôi nổi của Chiến dịch truyền thông đa nền tảng “Tự hào Việt Nam” đã lan tỏa rộng rãi trong tuổi trẻ Đất Tổ. Hàng trăm nghìn ĐVTN đã đồng loạt thay ảnh đại diện, ảnh bìa bằng bộ nhận diện của Trung ương Đoàn; chia sẻ những video, bài viết ngắn ghi lại khoảnh khắc trang trọng bên lá cờ Tổ quốc, kèm hashtag #TuHaoVietNam.

Không gian mạng nhanh chóng phủ sắc đỏ thiêng liêng, tạo nên hiệu ứng mạnh mẽ, lan tỏa niềm tự hào dân tộc, tình yêu nước và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng. Qua đó, tuổi trẻ Đất Tổ đã biến thế giới số thành không gian truyền cảm hứng về khát vọng, niềm tin và trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với quê hương, đất nước.

Bộ nhận diện #TựHàoViệtNam do Trung ương Đoàn phát hành tạo nên một biểu tượng truyền thông hiện đại, trẻ trung, khơi dậy tinh thần yêu nước và niềm tự hào dân tộc trong thế hệ trẻ.

Lựa chọn cho mình cách thể hiện tình yêu Tổ quốc thật ý nghĩa, chị Nguyễn Khánh Ly (phường Vĩnh Yên) đã đăng tải một video ghi lại hình ảnh những mái nhà rực rỡ sắc cờ đỏ sao vàng, lồng ghép cùng giai điệu vui tươi, rộn ràng của ca khúc “Nhà tôi có treo một lá cờ” kèm hashtag #TuHaoVietNam #80NamQuocKhanh #tuhaolanguoiVietNam trên mạng xã hội Facebook.

Đặc biệt, các tuyến tin, bài với đa dạng hình thức như infographics, long-form, video, podcast... đã được triển khai, tập trung tuyên truyền về tầm vóc lịch sử của Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như những thành tựu to lớn mà đất nước đã đạt được trong 80 năm qua.

Tại cơ sở, các tổ chức Đoàn đã thực hiện nhiều cách làm sáng tạo để đưa nội dung đến gần hơn với ĐVTN và Nhân dân. Đồng chí Lý Văn Khoa, Bí thư Đoàn xã Lai Đồng thông tin: Lai Đồng là địa bàn miền núi, nên việc tiếp cận thông tin của ĐVTN và Nhân dân còn những hạn chế nhất định. Vì thế, chúng tôi đặc biệt chú trọng đổi mới cách làm, tận dụng mạng xã hội cùng các sản phẩm truyền thông số để truyền tải nội dung ngắn gọn, dễ nhớ, dễ lan tỏa, tạo không khí sôi nổi, gắn kết trong tổ chức Đoàn nói riêng và cộng đồng nói chung.”

Lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại xã Yên Lạc.

Song hành cùng chiến dịch trực tuyến, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh còn đẩy mạnh tuyên truyền trực quan, trang trí cơ quan, trường học, không gian công cộng bằng cờ Tổ quốc, pano, khẩu hiệu... Những không gian rực rỡ sắc cờ đỏ sao vàng không chỉ làm đẹp diện mạo các khu dân cư, trụ sở làm việc mà còn trở thành điểm nhấn truyền thông, khơi gợi niềm tự hào, tình yêu Tổ quốc trong mỗi người dân, nhất là thế hệ trẻ. Qua đó, thế hệ trẻ hôm nay càng thấm nhuần niềm tự hào dân tộc, khát vọng dựng xây Tổ quốc phồn vinh, hạnh phúc.

Từ các hoạt động trực tiếp tại cơ sở đến chiến dịch truyền thông đa nền tảng trên không gian số, tuổi trẻ Đất Tổ đã và đang góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 đến đông ĐVTN và Nhân dân. Những việc làm thiết thực, sáng tạo là minh chứng rõ ràng, khẳng định thế hệ trẻ hôm nay ngày càng thấm nhuần niềm tự hào dân tộc, nêu cao khát vọng dựng xây quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.

Thành An